Lynk & Co se enorgullece de sus logros mundiales excepcionales en 2024

HANGZHOU, China, 4 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- El 1.º de enero, Lynk & Co anunció sus logros anuales en ventas. Con 285.441 unidades vendidas en todo el mundo, la marca ha logrado un crecimiento interanual de aproximadamente el 30 %. En 2024, Lynk & Co continuó optimizando, ampliando su alcance global y proporcionando modelos y experiencias premium a los clientes.

Con dedicación, Lynk & Co ha ampliado aún más sus sucursales globales en Oriente Medio, Sudeste Asiático, Asia Central y Occidental, y Latinoamérica. Hasta la fecha, Lynk & Co opera en 23 países y regiones, donde atiende a usuarios de todo el mundo con productos y servicios de primera calidad.

Junto a los lanzamientos en los mercados regionales, varios productos competitivos han captado la atención de los consumidores y mercados internacionales. En los premios Automóvil del Año de Qatar, el modelo de Lynk & Co 03+ fue reconocido como el mejor sedán compacto, mientras que el modelo Lynk & Co 09 recibió el título de mejor todoterreno premium de tamaño medio, lo que contribuyó al galardón de marca del año. El modelo Lynk & Co 06 también fue premiado en Vietnam y Chile por su diseño vanguardista y su excelente calidad.

En respuesta a una amplia gama de necesidades de conducción, Lynk & Co enriquece su oferta con nuevos productos. Los esperados modelos Lynk & Co Z10 y Lynk & Co 02 (Z20), puramente eléctricos, fueron lanzados con éxito, y el elegante acto de presentación del Lynk & Co 02 en Milán generó una gran expectativa y comentarios positivos de medios y clientes. Elogiado como "elegante, llamativo y centrado en la tecnología", el modelo Lynk & Co 02 tuvo comentarios positivos de los medios de comunicación de renombre mundial, como Forbes y Top Gear. Con el lanzamiento de nuevos modelos, Lynk & Co ha presentado una línea completa de productos con modelos de combustión interna, así como eléctricos híbridos y de batería (ICE, PHEV y BEV, por sus siglas en inglés respectivamente) de todos los tamaños, que ofrecen excelente experiencia de conducción y rendimiento sobresaliente.

Con un desarrollo continuo, Lynk & Co ha acumulado más de 1,33 millones de usuarios a nivel mundial, que comparten pasiones universales. La marca presta sus servicios a los urbanitas abiertos de todo el mundo, logra avances y crea una comunidad de usuarios única y distintiva. El 22 de diciembre, los propietarios internacionales de automóviles asistieron por primera vez a la Co Fans Party. Los propietarios participaron activamente en el desfile, los discursos y las entrevistas detrás de escena, que pusieron de relieve el estilo sobresaliente y el carisma urbano de los propietarios de Lynk & Co.

El pasado año 2024 marcó la integración estratégica entre Lynk & Co y Zeekr, lo que significa una etapa elevada de desarrollo, y fomenta una imagen personal y conectada para la marca, al tiempo que preserva la independencia. De cara a 2025, Lynk & Co avanzará en su compromiso con la globalización, para proporcionar modelos más avanzados, promover la conectividad de los usuarios y cambiar la movilidad con un impacto global.

Acerca de Lynk & Co:

Inaugurada en 2016, Lynk & Co se crea para la nueva generación de urbanitas abiertos. Lynk & Co no es solo una nueva marca de autos sino una nueva marca en la industria automotriz. La marca nació de forma global, abierta y conectada, y tiene como objetivo crear una plataforma abierta que conecte a las personas, a los automóviles y al mundo.

