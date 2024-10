Marriott International anuncia el lanzamiento global de "Connect Responsibly" con Marriott Bonvoy Events

El nuevo programa brindará a los organizadores de eventos un informe de impacto y acceso a proyectos selectos de compensación de carbono

BETHESDA, Md., 23 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Marriott International, Inc. (Marriott) anunció el lanzamiento de "Connect Responsibly" con Marriott Bonvoy Events, un programa diseñado para ayudar a los organizadores a incorporar la sustentabilidad durante sus eventos en los hoteles participantes del portafolio de Marriott Bonvoy. Connect Responsibly ofrecerá a los socios informes detallados para medir el impacto ambiental de sus eventos, además de opciones para adquirir créditos de carbono. Se espera que el programa esté disponible en las propiedades gestionadas y franquiciadas de las marcas participantes a nivel mundial para finales de octubre.

“Connect Responsibly” con Marriott Bonvoy Events

"No hay nada como conectar en persona, y hacerlo de manera responsable es aún mejor. Con 'Connect Responsibly', ofrecemos a nuestros socios las herramientas para entender mejor el impacto de sus eventos y reuniones, mientras trabajamos juntos hacia un futuro más sustentable para la industria del turismo", explicó Erika Alexander, Directora Global de Operaciones de Marriott International.

Ante la creciente demanda de soluciones sustentables para eventos y basado en la experiencia de su programa piloto global, Marriott se ha enfocado en ofrecer un Informe de Impacto de Reuniones a través de este nuevo programa. Después de cada evento, los socios recibirán un informe claro y fácil de interpretar que incluirá detalles sobre el evento, las prácticas sustentables implementadas en la propiedad, y el cálculo de la huella hídrica y de carbono, utilizando metodologías reconocidas en la industria hotelera. Marriott también planea que estos informes estén disponibles en 11 idiomas diferentes, dependiendo de la región.

En colaboración con South Pole, un desarrollador de proyectos de compensación de carbono y consultora climática, Marriott ofrecerá a sus socios la posibilidad de apoyar proyectos de compensación de carbono específicos. A través del Informe de Impacto de Reuniones, los socios podrán acceder a la tienda en línea de South Pole, donde podrán elegir entre una variedad de proyectos de compensación de carbono, todos ellos verificados por organizaciones independientes, y adquirirlos como parte de su evento.

"Las reuniones y eventos son un negocio importante para Marriott. Nuestros socios están ansiosos por participar en esfuerzos de sustentabilidad. Connect Responsibly amplía nuestras iniciativas en curso y refuerza nuestros esfuerzos centrados en la sustentabilidad dentro de la hospitalidad," dijo Tammy Routh, Vicepresidenta Senior de Ventas Globales en Marriott International. "Estamos emocionados de seguir desarrollando nuestras capacidades de informes de sustentabilidad para ofrecer a nuestros socios Informes de Impacto de Reuniones detallados, y acceso a un portafolio selecto de proyectos de compensación de carbono verificados, a través de nuestra colaboración con South Pole".

Este anuncio es parte de los esfuerzos de Marriott para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tanto en sus propiedades como a lo largo de su cadena de suministro. A partir de abril de 2024, Marriott se convirtió en la mayor compañía hotelera del mundo en recibir la aprobación de la iniciativa Science Based Targets (SBTi) para sus metas de reducción de emisiones a corto y largo plazo, basadas en la ciencia. Para avanzar hacia estos objetivos, Marriott lanzó su Programa de Acción Climática (CAP), que incluye metas concretas de reducción de carbono en cada una de sus propiedades.

Connect Responsibly apoya la plataforma de Sustentabilidad e Impacto Social de Marriott, Serve 360: Haciendo el Bien en Todas las Direcciones. Para más información sobre las iniciativas Serve 360 de la compañía, visita http://www.marriott.com/Serve360.

Nota sobre declaraciones a futuro:

Este comunicado de prensa incluye "declaraciones a futuro" según las leyes federales de valores, que incluyen afirmaciones sobre los planes y expectativas de la compañía en temas de sostenibilidad, como metas, objetivos y compromisos; estrategias e iniciativas relacionadas con la sostenibilidad; y previsiones de tendencias de demanda y expectativas, entre otros. Estas declaraciones suelen ir acompañadas de términos como "plan", "esperamos", "meta", "objetivo", "compromiso" o expresiones similares. Advertimos que estas afirmaciones no son garantías de resultados futuros y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que pueden cambiar y que tal vez no podamos prever o evaluar con precisión, incluyendo los factores de riesgo mencionados en nuestros documentos ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), como nuestro informe anual más reciente en el Formulario 10-K o informe trimestral en el Formulario 10-Q. Cualquiera de estos factores podría causar que los resultados reales difieran considerablemente de las expectativas mencionadas en este comunicado. Las metas y objetivos descritos en este comunicado son aspiracionales y están sujetos a cambios, y no se garantiza que todos serán alcanzados. Emitimos estas declaraciones a la fecha de este comunicado de prensa y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente estas declaraciones a futuro, ya sea por nueva información, eventos futuros u otras razones.

Acerca de Marriott International, Inc.

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) tiene su sede en Bethesda, Maryland, EE.UU., y abarca un portafolio de más de 9,000 propiedades bajo más de 30 marcas líderes que incluye 141 países y territorios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2538645/Connect_Responsibly__con_Marriott_Bonvoy_Events.jpg

