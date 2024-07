Marriott International Destaca el Progreso ESG en el Reporte Anual Serve 360

BETHESDA, Md., 10 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Marriott International, Inc. publicó hoy su Reporte Serve 360 2024, destacando los últimos esfuerzos globales de la compañía en materia de Medio Ambiente, Social y Gobernanza ("ESG" por sus siglas en inglés), y el progreso hacia sus Objetivos de Sostenibilidad e Impacto Social para 2025. El Reporte refleja datos del 2023 y se puede acceder a él a través de este enlace.

Este año, la empresa también publicó un reporte complementario titulado "Destacados de Todo el Mundo", que muestra iniciativas ESG específicas por región abarcando Asia-Pacífico excluyendo China; Caribe y América Latina; Europa, Oriente Medio y África; China Continental; Estados Unidos y Canadá. Marriott también produjo un documento de "Tablas de Rendimiento y Apéndices" con información y datos clave de apoyo.

"En Marriott International, nos enorgullece nuestro enfoque de larga trayectoria en los principios fundamentales de cuidar a las personas, nuestras comunidades y el planeta", dijo Anthony Capuano, Presidente y Director Ejecutivo de Marriott International. "Ser una fuerza positiva para los destinos respalda el éxito a largo plazo de nuestro negocio y el bienestar de nuestros asociados y huéspedes. Nos enfocamos en fomentar un mundo más resiliente, inclusivo y responsable para viajar".

En apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la plataforma de sostenibilidad e impacto social de Marriott, Serve 360: Haciendo el Bien en Todas Direcciones, guía los esfuerzos ESG de la empresa a través de cuatro áreas de enfoque, o "coordenadas": Nutrir Nuestro Mundo, Sostener Operaciones Responsables, Empoderar a Través de Oportunidades, y Dar la Bienvenida a Todos y Avanzar en los Derechos Humanos.

Entre los avances de 2023, el reporte detalla datos sobre diversidad empresarial, operaciones sostenibles, voluntariado y otras actividades ESG lideradas por los asociados y hoteles de Marriott en todo el mundo. Las iniciativas destacadas a nivel global incluyen:

Para avanzar en la acción climática, la empresa:

Verificó sus objetivos de reducción de emisiones a corto y largo plazo basados en la ciencia con la iniciativa Science Based Targets (SBTi) en abril de 2024.

(SBTi) en abril de 2024. Lanzó el Programa de Acción Climática (CAP) para todas las propiedades gestionadas y franquiciadas a nivel mundial, centrado en aumentar la comprensión del clima en toda la organización y desarrollar objetivos específicos de reducción de carbono y energía para las propiedades con el fin de apoyar el progreso hacia los objetivos científicos de la empresa.

Continuó ampliando la infraestructura de carga de vehículos eléctricos de la empresa. Al cierre de 2023, fueron instalados más de 7.100 cargadores de vehículos eléctricos en más de 1.800 propiedades de Marriott en todo el mundo.

La compañía también se centró en ampliar oportunidades y cumplir con su valor fundamental de Servir a Nuestro Mundo:

Voluntariaron más de 3,1 millones de horas en comunidades locales de todo el mundo durante 2023, con más de 12.1 millones de horas de voluntariado reportadas desde 2016.

Respondieron a los devastadores incendios forestales en Maui , Hawái, contribuyendo con aproximadamente USD 5,5 millones a través del Fondo de Ayuda en Desastres de Marriott, el Fondo de Ayuda TakeCare , donaciones de puntos Marriott Bonvoy y donaciones en efectivo y en especie por parte de los hoteles para apoyar los esfuerzos de recuperación y proporcionar artículos esenciales para los asociados afectados.

, Hawái, contribuyendo con aproximadamente millones a través del en Desastres de Marriott, el , donaciones de puntos Marriott Bonvoy y donaciones en efectivo y en especie por parte de los hoteles para apoyar los esfuerzos de recuperación y proporcionar artículos esenciales para los asociados afectados. Se comprometieron a contratar a más de 3.000 refugiados en todo el mundo para 2026.

Capacitaron a más de 1,2 millones de asociados gestionados y franquiciados en la concienciación sobre la trata de personas desde 2016, hacia el objetivo de Marriott de capacitar a todos los asociados en las propiedades para 2025.

capacitar a todos los asociados en las propiedades para 2025. Lanzaron una iniciativa pionera en la industria en colaboración con Internet Watch Foundation y Cisco para bloquear sitios web con material de abuso sexual infantil de las redes de huéspedes en casi 5.000 propiedades gestionadas y franquiciadas en los Estados Unidos y Canadá.

Las iniciativas destacadas en el Caribe y América Latina incluyen:

Se apoyó la liberación de aproximadamente 110.000 tortugas marinas a través de programas de conservación en varias propiedades en México, con el objetivo de proteger a la especie y sus hábitats.

Trabajaron para reducir el desperdicio de alimentos mediante la implementación de tecnología y la colaboración con organizaciones comunitarias locales. Varias propiedades en Brasil y México donaron más de 19,000 comidas a personas necesitadas.

Hoteles en Brasil, Costa Rica , República Dominicana, Gran Caimán y México han estado trabajando en la instalación de paneles solares en el lugar para reducir su huella de carbono.

, República Dominicana, Gran Caimán y México han estado trabajando en la instalación de paneles solares en el lugar para reducir su huella de carbono. Se comprometieron con Tent Partnership for Refugees para desarrollar e implementar un programa de reclutamiento a largo plazo en mercados de todo México. En 2023, la región organizó un evento de reclutamiento que resultó en la contratación de tres refugiados en hoteles Marriott en Ciudad de México.

para desarrollar e implementar un programa de reclutamiento a largo plazo en mercados de todo México. En 2023, la región organizó un evento de reclutamiento que resultó en la contratación de tres refugiados en hoteles Marriott en Ciudad de México. Más de 1,100 asociados en toda la región participaron en la serie Mind Matter 2023, con el objetivo de comprender y aprender de expertos sobre mecanismos para mejorar el bienestar mental.

Más detalles sobre los esfuerzos ESG de Marriott International y Serve 360 se pueden encontrar en www.Marriott.com/Serve360.

Nota sobre las Declaraciones a Futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro" en el sentido de las leyes federales de valores, incluidas las declaraciones relacionadas con los objetivos, metas, compromisos, expectativas y propósitos ESG de Marriott, así como declaraciones similares sobre posibles eventos futuros o expectativas que no son hechos históricos. Advertimos que estas declaraciones no son garantías de rendimiento o resultados futuros y están sujetas a numerosos riesgos y incertidumbres en evolución que podríamos no ser capaces de predecir o evaluar con precisión, incluidos los factores de riesgo que identificamos en nuestros reportes a la Comisión de Bolsa y Valores, incluyendo nuestro Reporte Anual más reciente en el Formulario 10-K o Reporte Trimestral en el Formulario 10-Q. Cualquiera de estos factores podría causar que los resultados reales difieran materialmente de los objetivos, metas, compromisos, expectativas y propósitos que expresamos o implicamos en este comunicado de prensa. Hacemos estas declaraciones a partir de la fecha de este comunicado de prensa y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente estas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros motivos.

