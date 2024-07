Marriott International lanza 'Business Access by Marriott Bonvoy' para facilitar el proceso de gestión de viajes para pequeñas y medianas empresas

El programa combina los beneficios del portafolio de Marriott Bonvoy con una suite de herramientas de viaje para reservar, gestionar y contabilizar viajes de negocios de manera fluida

BETHESDA, Md., 9 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Marriott International anuncia hoy el lanzamiento de Business Access by Marriott Bonvoy™ ("el Programa"), un programa integral de reservas de viajes en línea diseñado como un canal directo para pequeñas y medianas empresas. El Programa combina una ampliada experiencia de reserva con beneficios y recompensas disponibles únicamente a través del galardonado programa de viajes y portafolio de marcas de Marriott Bonvoy. A partir de hoy, Business Access by Marriott Bonvoy está disponible para pequeñas y medianas empresas con sede en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Medio Oriente, África, el Caribe y Latinoamérica, y se espera que se expanda a otras regiones.

Según una encuesta global realizada por Marriott Bonvoy® y Wakefield Research a viajeros de negocios de pequeñas y medianas empresas en EE.UU., Reino Unido, Canadá y México,1 el 75% experimenta frustración al utilizar sus plataformas de reservas de viajes. El 56% considera que son difíciles de manejar, el 27% está insatisfecho con la imposibilidad de reservar viajes y hoteles desde el mismo sitio, y a más de una cuarta parte (27%) le decepciona la falta de integración de las plataformas con sus programas de gestión de gastos de viaje. De hecho, el 58% preferiría reservar fuera de las plataformas de gestión de viajes de sus empresas.

Con Business Access by Marriott Bonvoy, las empresas pueden reservar estancias con descuento en hoteles del portafolio de Marriott Bonvoy, así como vuelos, trenes y autos de alquiler, todo dentro de una herramienta multilingüe fácil de usar. El Programa incluye características adicionales que atienden las necesidades comerciales, incluyendo acceso a datos de viajeros en vivo, informes en tiempo real y gestión de gastos.

"Reconocemos el valor significativo que las pequeñas empresas aportan a la industria hotelera. Por ello, nos emociona combinar los beneficios de nuestro galardonado programa de viajes con una serie integral de herramientas en Business Access by Marriott Bonvoy," dijo Drew Pinto, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Ingresos y Tecnología de Marriott International. "Ya sea que las pequeñas y medianas empresas busquen opciones convenientes de reserva en línea para sus colaboradores o mejores soluciones de gestión de gastos, esta plataforma todo en uno, combinada con nuestro portafolio de marcas hoteleras en todo el mundo, proporciona todo lo que necesitan para gestionar sus necesidades de viajes de negocios."

Con una experiencia fluida en cada paso, las empresas ahora pueden llevar sus viajes al siguiente nivel y beneficiarse de las siguientes características:

Tarifas y premios Marriott Bonvoy con descuento: Las pequeñas y medianas empresas que se unan a Business Access by Marriott Bonvoy podrán elegir un descuento en hoteles del portafolio de Marriott Bonvoy en todo el mundo (sujeto a disponibilidad) mientras ganan puntos para estadías futuras en hoteles participantes, mejoras de habitación y más. Las empresas que participen también pueden recibir premios de estatus Elite de Marriott Bonvoy después de alcanzar ciertos umbrales de uso a nivel empresarial. Estos premios pueden regalarse a los colaboradores, quienes podrán disfrutar de los beneficios que cada nivel de estatus Elite de Marriott Bonvoy proporciona a sus socios.

Todos los socios de las tarjetas de crédito de negocios de Marriott Bonvoy que se unan al Programa pueden seguir disfrutando de los beneficios de sus tarjetas.

Experiencia de compra mejorada: La herramienta de reservas en línea funciona como una ventanilla única para que los viajeros de negocios de pequeñas y medianas empresas comparen, reserven, gestionen y cambien reservas de hoteles Marriott Bonvoy, así como boletos de avión tren y alquiler de autos; todo dentro de una plataforma integrada que apoya el cumplimiento de las políticas de viaje de sus empresas.

La herramienta de reservas en línea funciona como una ventanilla única para que los viajeros de negocios de pequeñas y medianas empresas comparen, reserven, gestionen y cambien reservas de hoteles Marriott Bonvoy, así como boletos de avión tren y alquiler de autos; todo dentro de una plataforma integrada que apoya el cumplimiento de las políticas de viaje de sus empresas. Políticas de viaje personalizables: Los gestores de viajes pueden tomar el control de las políticas de viaje de sus empresas y asegurar el cumplimiento de los límites de gasto. Desde establecer pautas claras para sus necesidades únicas hasta gestionar los gastos, la herramienta de autoservicio les facilita hacer cambios.

Los gestores de viajes pueden tomar el control de las políticas de viaje de sus empresas y asegurar el cumplimiento de los límites de gasto. Desde establecer pautas claras para sus necesidades únicas hasta gestionar los gastos, la herramienta de autoservicio les facilita hacer cambios. Gestión y reportes globales de políticas de viaje: Los análisis en tiempo real brindan a los gestores información detallada sobre los gastos de viaje, reportes de sostenibilidad y comportamiento, para que puedan realizar ajustes en las políticas.

Los análisis en tiempo real brindan a los gestores información detallada sobre los gastos de viaje, reportes de sostenibilidad y comportamiento, para que puedan realizar ajustes en las políticas. Monitoreo de la salud y seguridad de los viajeros: La herramienta de información de viajes permite a los gestores monitorear el bienestar y la seguridad de los colaboradores en movimiento. A través de mapas interactivos, pueden mantenerse informados sobre posibles interrupciones y mitigar riesgos de manera proactiva, lo que ayuda a mantener seguros a los equipos y que sus negocios funcionen sin problemas.

La herramienta de información de viajes permite a los gestores monitorear el bienestar y la seguridad de los colaboradores en movimiento. A través de mapas interactivos, pueden mantenerse informados sobre posibles interrupciones y mitigar riesgos de manera proactiva, lo que ayuda a mantener seguros a los equipos y que sus negocios funcionen sin problemas. Soluciones de gestión de gastos: Las empresas que formen parte de Business Access by Marriott Bonvoy tienen la opción de usar una herramienta de gestión de gastos. Los viajeros pueden integrar el Programa con plataformas existentes de gestión de gastos y realizar pagos con tarjetas de crédito virtuales. También pueden automatizar informes de gastos según políticas establecidas, lo que facilita a los gestores la aprobación y conciliación de gastos.

Las empresas que formen parte de Business Access by Marriott Bonvoy tienen la opción de usar una herramienta de gestión de gastos. Los viajeros pueden integrar el Programa con plataformas existentes de gestión de gastos y realizar pagos con tarjetas de crédito virtuales. También pueden automatizar informes de gastos según políticas establecidas, lo que facilita a los gestores la aprobación y conciliación de gastos. Acceso a los beneficios de Marriott Bonvoy: Los colaboradores de pequeñas y medianas empresas que se unan a Business Access by Marriott Bonvoy tendrán acceso completo a las ofertas de Marriott Bonvoy, el galardonado programa de viajes de Marriott International. Los socios pueden aprovechar beneficios como tarifas preferenciales, desayuno gratuito, salida tardía, check-in móvil, llaves móviles y chat móvil en la aplicación de Marriott Bonvoy, Wi-Fi gratuito en la habitación, mejoras de habitación y más, sujeto a disponibilidad. Asimismo, los socios pueden ganar puntos en propiedades participantes de Marriott Bonvoy a nivel mundial y disfrutar de estadías gratuitas al canjear puntos o una combinación de puntos y efectivo, o usar puntos para ofertar en las experiencias de Marriott Bonvoy Moments®.

Business Access by Marriott Bonvoy es impulsado por Spotnana, una plataforma de viaje como servicio que moderniza la infraestructura de la industria de viajes.

Para mayor información sobre Business Access by Marriott Bonvoy o para solicitar el Programa, visite www.marriott.com/businessaccess.

1 La encuesta de viajeros de negocios de Marriott fue realizada por Wakefield Research entre el 22 y el 29 de mayo de 2024, entre 1.500 viajeros de negocios de pequeñas y medianas empresas en EE.UU., Reino Unido, Canadá y México. Se define como "viajeros de negocios" a aquellos que han realizado un viaje de negocios que requiere una estadía de una noche en los últimos 12 meses. Se realizó mediante una invitación por correo electrónico y una encuesta en línea. Las "pequeñas empresas" se definen como aquellas con menos de 1.000 colaboradores, y las "medianas empresas" se definen como aquellas con 1.000-4.999 colaboradores.

