Marriott International Reconoce lo Mejor de sus Cocinas y Bares en Masters of the Craft 2024

PLANTATION, Fla., 16 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Marriott International anunció a los ganadores de Masters of the Craft, su prestigiosa competencia anual que busca destacar el talento culinario que hay en las cocinas y bares de Marriott International dentro del Caribe y Latinoamérica. En esta edición, Geovanna Bueno, Gustavo N. Busquets, y Yandery Crispin obtuvieron el primer lugar en las categorías de gastronomía, repostería y mixología, respectivamente.

Masters Of The Craft 2024

Durante la edición 2024 de Masters of the Craft, chefs y bartenders de los hoteles de Marriott International en el Caribe y Latinoamérica compitieron en varias etapas locales y regionales para demostrar su talento. La gran final tuvo lugar en The Westin Santa Fe, Mexico City, Ciudad de México, donde los finalistas enfrentaron el desafío de incorporar un ingrediente secreto en sus creaciones culinarias o cocteles: maíz en la categoría de gastronomía, flor de calabaza en la de repostería, y hongo shiitake en la de mixología.

El jurado, integrado por reconocidos expertos como Abel Hernández, Guy Santoro Salvatore y Lula Martín del Campo en gastronomía; Alejandro Lechuga, Francisco Vázquez y Fernanda Cárdenas en repostería; e Israel Barón, Daniel Ortega y James Grant en mixología, evaluaron cada propuesta bajo criterios de técnica, creatividad y sabor, resaltando el talento y la innovación de los participantes.

Los participantes sorprendieron al jurado con sus creaciones, explicando a detalle los ingredientes seleccionados y la historia que inspiró cada preparación. Con tiempo límite de 30 minutos para platillos culinarios, 45 minutos para postres y 7 minutos para cócteles, los concursantes demostraron su talento y habilidades para fusionar creatividad y trabajo bajo presión.

Los finalistas de la edición 2024 demostraron su destreza y pasión en sus respectivas categorías. En mixología, compitieron Richard Contreras de The Santa Maria, a Luxury Collection Hotel & Golf Resort, Panama City, Yandery Crispin de The Westin Puntacana Resort & Club y Gabriela Duarte del Renaissance São Paulo Hotel. En la categoría de repostería, los finalistas fueron Gustavo N. Busquets del Grand Cayman Marriott Resort, Marlene Cherres del Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino y Eduardo García de W Punta Mita. Finalmente, en gastronomía, Geovanna Bueno del W São Paulo, Miguel Sandoval de The Ritz-Carlton, Mexico City, Roni Huamanhuallpa de Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel, Cusco y Luisa Ruiz del W Santiago.

Demostrando sus habilidades culinarias y dejando una huella memorable en esta competencia, los ganadores de la edición 2024 de Masters of the Craft cautivaron con creaciones únicas y llenas de inspiración. En la categoría de cocina, Geovanna Bueno, del W São Paulo, presentó "Also American," un platillo que simboliza la conexión entre Brasil y el resto de Latinoamérica a través del lenguaje universal de la comida. Inspirada en cómo Brasil, al no hablar español, a veces parece un primo lejano en la región, fusionó maíz con moqueca, un platillo típico brasileño. Su creación incluye maíz cortado en costillas, bañado en salsa de moqueca y decorado con maíz farofa.

Gustavo N. Busquets, del Grand Cayman Marriott Resort, dejó huella en la categoría de postres con su "Pumpkin Blossom Chinampa," un tempura dulce de flor de calabaza rellena de pera y albaricoque, acompañado de crema inglesa de calabaza y naranja, y nata montada. Una creación delicada y llena de sabor.

Por último, Yanderi Crispin, de The Westin Puntacana Resort & Club, destacó en mixología con su cóctel "Remembranza," inspirado en sus raíces y en los recuerdos que impulsan el éxito futuro. La bebida combina notas amaderadas y caramelizadas del whisky, el dulzor amargo del Aperol, jugo de piña fresca y un jarabe de hongo shitake que aporta un toque aromático y refrescante.

El evento contó con el apoyo de grandes patrocinadores como Pepsico foodservice, Unilever, Sigma foodservice, Casa Madero, Tendencia Gastronómica, ProEpta Hotel Collection, Rak Porcelain, CO Brotes Mx, Jamat Alta Pesca, Nutri Campo, Ocean Leader, Frutluz, Encore, Tequila Kypros, Pineapple Tools y Chateau Domecq

La premiación anual de Masters of the Craft celebra el talento culinario de las propiedades Marriott International en la región, destacando la creatividad y pasión de quienes operan en las cocinas y bares de sus hoteles. Este evento resalta la huella cultural de cada creador, gracias al apoyo de los patrocinadores y al jurado en las categorías de cocina, repostería y mixología.

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) tiene su sede en Bethesda, Maryland, EE.UU., y abarca un portafolio de más de 9,100 propiedades bajo más de 30 marcas líderes que incluye 142 países y territorios.

