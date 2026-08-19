Más allá del síntoma; especialistas exhortan a pacientes a acudir con su médico para identificar origen del dolor

A nivel mundial, una de cada cinco personas vive con dolor, mientras que en México alrededor de 40 millones lo manifiestan.

La historia clínica, exploración física y estudios, son clave para un diagnóstico certero y un manejo de dolor individualizado.

Médicos destacan el valor de la investigación y desarrollo de Silanes en el abordaje del dolor.

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Un dolor abdominal puede surgir después de recibir un golpe o ser consecuencia de una enfermedad, y aunque ambas molestias se manifiesten en la misma zona del cuerpo, la causa será completamente distinta. Ante ello, especialistas en traumatología, ortopedia y de Laboratorios Silanes exhortan a la población a acudir con su médico para identificar el origen de su dolencia con el fin de favorecer un diagnóstico oportuno y el abordaje individualizado.

"Uno de los principales retos en torno al manejo del dolor es evitar asumir que todos los casos son iguales. Existen diversos tipos de dolor y cada uno requiere un abordaje específico.

"Por otro lado, la automedicación sigue siendo un factor que retrasa el diagnóstico. Desde mi experiencia clínica, siete de cada 10 pacientes llegan al consultorio después de haber recurrido a dicha práctica para aliviar sus molestias, sin embargo, aunque el dolor desaparezca por un momento, la causa que lo origina puede persistir e incluso derivar en complicaciones", dijo el Dr. Daniel Zimbrón, especialista en Traumatología y Ortopedia por la Universidad La Salle.

De acuerdo con la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, por sus siglas en inglés), el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño real o potencial en los tejidos del cuerpo[1]. En la actualidad, una de cada cinco personas en el mundo vive con dolor y en México 40 millones lo manifiestan[2].

El dolor no siempre es lo que parece

El dolor se clasifica con base en distintos criterios, entre ellos su duración, intensidad y origen. De acuerdo con su duración, puede presentarse de forma aguda, cuando se instala en un periodo menor a tres meses; o crónica, cuando persiste más tiempo. Asimismo, su intensidad puede variar desde molestias leves hasta cuadros moderados o severos que limitan las actividades cotidianas del paciente.

"Respecto al origen, existen distintos tipos, pero aproximadamente 90% de los casos que atiendo en consulta corresponden al dolor nociceptivo, relacionado con lesiones como fracturas, esguinces o contusiones.

"Mientras que, en menor proporción, trato el dolor nociplástico, que suele presentarse en escenarios clínicos más complejos o de larga evolución como enfermedades reumatológicas", explicó el Dr. Héctor Soriano, especialista en Traumatología y Ortopedia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los especialistas coinciden en que, para identificar el origen del dolor se requiere hacer una historia clínica minuciosa para conocer cómo inició, qué actividades lo incrementan o disminuyen y cómo impacta la vida diaria del paciente. Dicha información, aunada a la exploración física y estudios clínicos, permite orientar el diagnóstico y seleccionar las estrategias terapéuticas más adecuadas para cada persona.

"Como médicos, sabemos que detrás de cada experiencia de dolor hay una necesidad particular. Por lo tanto, resulta positivo que existan empresas nacionales como Silanes, comprometidas con la investigación y el desarrollo de nuevas formulaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes", señaló el Dr. Zimbrón, exmiembro del consejo directivo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología (CMOT).

A decir de la Dra. Alaina Castro, gerente médico de la línea de Analgesia de Laboratorios Silanes: "Nuestro compromiso ha sido hacer de la vida de los mexicanos una historia saludable desde hace ocho décadas. Como parte de esa dedicación a la salud y el bienestar de los pacientes, la investigación nos ha permitido desarrollar medicamentos innovadores, seguros y eficaces que contribuyen a una mejor adherencia al tratamiento".

Para finalizar, según el artículo Manejo básico del dolor agudo y crónico[3] de la revista Anestesia en México, el dolor constituye uno de los principales motivos de consulta médica. Sin embargo, los médicos refieren que las personas suelen adaptarse y normalizarlo, modificando sus actividades personales, familiares, sociales y laborales, lo que deriva en la pérdida progresiva de funcionalidad y calidad de vida.

Acerca de Laboratorios Silanes

Laboratorios Silanes es una empresa mexicana con presencia internacional, con 80 años de experiencia en el sector farmacéutico (1943), genera más de mil empleos directos. Cuenta con operaciones en EE. UU., Centroamérica, el Caribe, Brasil y gran parte de América Latina. También está presente en la Unión Europea, países de África y Medio Oriente. Observa los más altos estándares de calidad en la fabricación de sus productos. Desarrolla medicamentos para diabetes—su principal especialidad—, afecciones cardiovasculares, dolor agudo y crónico, así como para padecimientos del sistema nervioso central e infecciones en vías respiratorias. Suma 150 patentes, resultado de su fuerte apuesta por la innovación, rubro en el que invierte el 10% de sus ventas, esto los ha llevado a la creación de nuevas divisiones de diagnóstico y antídotos biológicos para atender intoxicaciones por picaduras y/o mordeduras de animales ponzoñosos. www.silanes.com.mx

[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32694387/

[2] https://www.insp.mx/avisos/17-de-octubre-dia-mundial-contra-el-dolor-2024#sup4

[3] https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-87712017000400077

FUENTE Laboratorios Silanes