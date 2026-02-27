¡Más deporte, más adrenalina! Samsung TV Plus enciende la emoción con transmisiones en vivo y gratis

Podrás mirar futbol, MMA, tenis, beisbol, deporte motor, lucha libre, box, golf, póker, deportes extremos y mucho más en el streaming de Samsung

CIUDAD DE MEXICO, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La pasión por el deporte se vive intensamente: la tensión en cada jugada, la adrenalina en los momentos decisivos y la euforia al festejar un triunfo. Con 14 canales deportivos, Samsung TV Plus aumenta su oferta presentando nuevos eventos en vivo, momentos históricos de la Copa Mundial e historias emocionantes que ningún aficionado querrá perderse.

En México, el deporte es uno de los contenidos preferidos en la televisión. El 37% de los usuarios del streaming de Samsung eligen a las competencias deportivas como su categoría favorita, según datos de Comscore.

Para esos fanáticos, la oferta gratuita de Samsung TV Plus elimina las barreras de acceso a los eventos en vivo, pues no pide a los usuarios suscripciones ni registros. Basta con encender una Smart TV Samsung, abrir la app preinstalada y comenzar a disfrutar.

¡La emoción EN VIVO!

El próximo 26 de febrero, Samsung TV Plus transmitirá en vivo y en exclusiva la pelea de Jawy "The Mexican Jake Paul" Méndez, estrella de la televisión mexicana y peleador de MMA, quien regresará a la jaula para enfrentarse al experimentado John "El Sicario" Padron. Es el primero de 20 eventos del campeonato de Combate Global (2342).

Además, para anotar en la agenda, del 20 al 22 de marzo podrás disfrutar del Premier Padel a través de Red Bull TV (2332). El pádel es el deporte de raqueta que más rápido está creciendo en el mundo, con equipos de dos jugadores que compiten en una pista cerrada en la que las paredes se incorporan al juego. Premier Padel, la serie de competiciones mundiales para jugadores de élite, se celebra en 26 torneos en todo el mundo y 18 países durante la temporada 2026, y la audiencia de Samsung TV Plus podrá seguir toda la emoción en vivo en el canal.

¡Prepárate para la Copa Mundial de futbol!

Para los aficionados del futbol, el canal oficial FIFA+ (2315) transmite la colección más completa de partidos de la Copa Mundial de la FIFA, desde Inglaterra 1966 hasta Catar 2022. A unos meses de celebrar un nuevo Mundial en México, podrás revivir todos los goles históricos de la Selección Mexicana y leyendas como Ronaldo, CR7 y Messi.

El canal también transmite películas y series originales con emotivas historias de vida que nos dejan ver el lado más humano de cracks como Ronaldinho, momentos épicos como La Mano de Dios e incluso la ciencia detrás del futbol.

Si buscas más de 90 minutos de futbol, en Samsung TV Plus también podrás encontrar partidos de la Liga MX en Claro Sports (2310) y Zona TUDN (2320), así como lo mejor del futbol brasileño con el Brasileirao en Azteca Deportes Network (2328).

Canales dedicados a la pasión por el deporte

En total, la categoría deportiva en Samsung TV Plus suma 14 canales con programación para todos los gustos: tenis, beisbol, deporte motor, lucha libre, box, golf, póker, deportes extremos y mucho más.

Con esta alineación, Samsung TV Plus se consolida como el lugar donde los fans pueden disfrutar grandes eventos deportivos en tiempo real, sin costo, sin registros y sin suscripciones, directamente desde sus pantallas.

Samsung TV Plus. Streaming como te gusta.

