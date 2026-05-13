Samsung Innovation Campus cierra su edición 2025 en la Universidad de Monterrey

MONTERREY, Mexico, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El esfuerzo de una nueva generación de estudiantes se reconoció en la ceremonia de clausura de Samsung Innovation Campus 2025, que se realizó en la Universidad de Monterrey (UDEM), donde participantes concluyeron un programa enfocado en tecnología, liderazgo y desarrollo profesional.

La ceremonia se llevó a cabo el 12 de mayo en el Edificio ESTOA de la UDEM, y contó con la presencia de los 21 estudiantes que representaron el cierre presencial del programa.

El evento también contó con la presencia de Karen Goldberg, CMO y Directora Senior de Marketing de Samsung Electronics México; Ana Paula Robles Sahagún, Directora de Vinculación Institucional y Asuntos Públicos en CENEVAL; Mario Páez González, Rector en la UDEM, y Beatriz Ramos Villarreal, Directora del Centro de Consultoría y Aprendizaje Permanente en la UDEM, quienes destacaron la importancia de impulsar la formación en habilidades tecnológicas.

"El futuro se construye con talento preparado y con acceso a las herramientas adecuadas. Este programa es una invitación para que las nuevas generaciones se acerquen a la tecnología y se conviertan en agentes de cambio. Nos llena de orgullo ver el crecimiento de cada uno de los estudiantes que formaron parte de esta edición", compartió Karen Goldberg.

El evento cobró una especial relevancia debido a que, por tercer año consecutivo, la UDEM fue el aliado académico fundamental al impartir los módulos de IA y Liderazgo. Durante la ceremonia, los estudiantes recibieron sus diplomas y se convirtieron en la primera generación en obtener una microcredencial oficial otorgada por CENEVAL.

La iniciativa Samsung Innovation Campus está dirigida a estudiantes de instituciones públicas y busca, año con año, preparar a jóvenes de entre 18 y 29 años para integrarse a un mercado laboral impulsado por la tecnología.

En esta edición, el programa contó con 350 participantes de 21 estados del país, quienes completaron 150 horas de formación, de las cuales 130 correspondieron a conocimientos en inteligencia artificial y 20 a habilidades de liderazgo, en un esquema que combinó sesiones en línea y presenciales.

"Para CENEVAL, una microcredencial no es solo un reconocimiento digital. Es una evidencia concreta de lo que una persona sabe hacer. Es una forma clara de decir: esto aprendí, esto desarrollé, esto puedo demostrar. Hoy, el mundo académico y laboral necesita habilidades específicas, verificables y actualizadas. Ya no basta con decir que sabemos algo; necesitamos demostrarlo. Y las microcredenciales permiten justamente eso: hacer visible el talento", aseveró Ana Paula Robles Sahagún, Directora de Vinculación Institucional y Asuntos Públicos en CENEVAL.

Así, Samsung Innovation Campus continúa consolidándose como una plataforma que transforma el aprendizaje en oportunidades reales, preparando a las nuevas generaciones para construir el futuro desde la innovación.

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FUENTE Samsung Mexico