Más pasión, menos preocupaciones: TRUST te invita a jugar seguro dentro y fuera de la cancha

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante este mes y el que sigue, México se convertirá en el escenario de una de las celebraciones más importantes del mundo del futbol. Millones de personas compartirán emociones, viajes, experiencias y momentos inolvidables dentro y fuera de la cancha. Habrá encuentros de futbol, pero también encuentros entre personas, nuevas amistades, conexiones inesperadas y muchas historias memorables que contar.

Y aunque se habla de turismo, cultura, entretenimiento y derrama económica, existe una conversación que pocas veces ocupa un lugar central: la salud sexual.

Para TRUST, la nueva marca de condones de DKT LATAM Norte, este es el momento ideal para recordar que disfrutar también implica cuidarse. Porque la libertad de vivir nuevas experiencias y conocer personas no está peleada con la responsabilidad; al contrario, ambas forman parte del autocuidado, de una sexualidad más consciente, segura y satisfactoria.

Hoy en día, generaciones como la Gen Z, entienden la sexualidad de una manera diferente. Hablan más abiertamente sobre consentimiento, acuerdos, bienestar emocional y placer. Sin embargo, aún persisten algunos mitos sobre el uso del condón y una percepción de riesgo cada vez menor frente a las infecciones de transmisión sexual.

"Las grandes conversaciones sobre salud sexual no deberían ocurrir únicamente en fechas conmemorativas. Es importante hablar de prevención en todo momento, cuando las personas están viajando, explorando nuevos espacios, conociendo gente y viviendo experiencias que recordarán toda la vida", señala Denisse Beltrán, Directora de Marketing de DKT LATAM Norte.

En un contexto donde las conexiones suceden con mayor rapidez que nunca, el autocuidado sigue siendo una de las decisiones más inteligentes. Utilizar condón no significa limitar la experiencia, todo lo contrario, puede llegar a potencializarla; significa vivirla con responsabilidad, mayor tranquilidad, confianza y libertad.

Por ello, Condones TRUST busca impulsar una conversación más cercana a la realidad de la Generación Z: una conversación donde el placer, el consentimiento, el respeto y la protección puedan coexistir sin prejuicios. Porque cuidarse no debería sentirse como una obligación incómoda, sino como una forma de respeto hacia uno mismo y hacia los demás.

Durante esta gran fiesta global, condones TRUST te invita a reflexionar sobre algo sencillo: los mejores encuentros son aquellos que se disfrutan sin preocupaciones, con libertad, pero también con responsabilidad.

Porque al final, más allá de los goles y las celebraciones, el verdadero triunfo es vivir cada experiencia con libertad, placer y la tranquilidad de haber elegido cuidarte.

Sobre DKT International

DKT International, a través de su filial DKT Latam Norte, es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud sexual y reproductiva mediante estrategias de mercadeo social, educación y distribución accesible de productos. Su misión es garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con libertad, información y dignidad.

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FUENTE DKT