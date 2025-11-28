Médica Santa Carmen fortalece su Servicio de Diálisis Peritoneal en Casa con nuevo Líder del Programa.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con el propósito de consolidar uno de los servicios más completos y seguros de Diálisis Peritoneal en Casa en México, Médica Santa Carmen anuncia la integración del Dr. José Manuel Rodríguez Chagolla como Nefrólogo Líder del Programa. Su llegada responde a la estrategia de la organización para fortalecer la calidad, seguridad y continuidad del tratamiento que reciben los pacientes desde su hogar.

La Diálisis Peritoneal en Casa se ha convertido en una alternativa esencial para pacientes que requieren un tratamiento sustitutivo renal con mayor autonomía, comodidad y flexibilidad. Con más de una década de experiencia en atención renal, Médica Santa Carmen busca con esta incorporación impulsar un modelo de atención domiciliaria más robusto, homogéneo y respaldado por tecnología de seguimiento remoto.

Liderazgo para consolidar el crecimiento del programa

El Dr. Rodríguez Chagolla asumirá la coordinación clínica y operativa del programa, con la misión de estandarizar procesos, fortalecer protocolos basados en evidencia y elevar la capacitación del personal médico y de enfermería en todas las sedes. Su liderazgo será fundamental para asegurar que los pacientes reciban un tratamiento seguro, eficiente y acompañado de manera cercana por especialistas.

"Mi rol consiste en liderar la atención nefrológica y garantizar la calidad, seguridad y continuidad del tratamiento en casa. Busco fortalecer la adherencia a protocolos, impulsar la capacitación continua y promover proyectos de mejora e investigación que optimicen los resultados clínicos", destacó.

El especialista señaló que uno de sus objetivos es consolidar un modelo que mantenga estándares de excelencia, como bajas tasas de peritonitis, reducción de salidas no planificadas a hemodiálisis y uso eficiente de tecnologías de monitoreo remoto.

Un perfil clínico al servicio del paciente

Desde 2021, el Dr. Rodríguez, ha sido responsable de la Clínica de Diálisis Peritoneal del Centro Médico ISSEMyM Toluca, donde desarrolló una amplia experiencia en la operación de programas complejos de atención domiciliaria. Además, se ha desempeñado como formador de médicos y enfermería en terapias sustitutivas renales.

Al respecto de su integración, el Director Médico de la organización, el Dr. Sergio Hernández Estrada , comentó:

"La incorporación del Dr. Rodríguez Chagolla impulsa nuestra misión de brindar una Diálisis Peritoneal en Casa de calidad, por un lado centrada en las necesidades del paciente y por otro guiada por estándares y buenas prácticas internacionales. Su experiencia fortalecerá todo el proceso y seguimiento de los pacientes que cuentan con diálisis peritoneal, garantizando una opción más cómoda, confiable y digna."





Trabajo colaborativo y mejora continua

El nuevo líder del programa señaló que su integración estará orientada al trabajo conjunto en todas las clínicas de Médica Santa Carmen . Esto incluye comunicación abierta, alineación de procesos, acompañamiento clínico y fortalecimiento de la cultura de mejora continua.

"Impulsaré sesiones clínicas periódicas y un modelo de aprendizaje constante que permita al equipo enfrentar los retos propios de la diálisis peritoneal domiciliaria", explicó.

Retos y oportunidades de la Diálisis Peritoneal en Casa en México

El Dr. Rodríguez Chagolla subrayó que, aunque la Diálisis Peritoneal en Casa ofrece múltiples ventajas para la autonomía y bienestar del paciente, su consolidación en México implica atender desafíos clínicos y operativos como la capacitación del personal, la estandarización de procesos y la ampliación del acceso equitativo al tratamiento.

"Superar estos desafíos requiere modelos de seguimiento estructurado, telemonitorización, educación constante y una operación homogénea entre clínicas y proveedores. La oportunidad es grande: podemos construir un modelo nacional más seguro, eficiente y humano", afirmó.

Asimismo, destacó que su incorporación a la red representa un espacio ideal para impulsar innovación, investigación y estrategias que amplíen el acceso a la diálisis peritoneal domiciliaria. "Aspiro a convertir este programa en un referente nacional por su seguridad, eficiencia y enfoque humano".

Un servicio integral para mejorar la vida del paciente

El programa de Diálisis Peritoneal en Casa de Médica Santa Carmen es un servicio todo incluido que ofrece:

Capacitación inicial.

Consultas mensuales con especialistas.

Entrega mensual de insumos hasta su hogar.

Laboratorios y estudios de rutina.

Máquina cicladora con conexión web para DP Automatizada.

Atención 24/7 con personal calificado.

Reportes de seguimiento y carnet de control.

Servicios relacionados con el catéter.

Sus beneficios incluyen mayor autonomía y comodidad al realizar la terapia desde casa, un paquete integral que garantiza continuidad del tratamiento y un equipo disponible para soporte inmediato.

Médica Santa Carmen: líder en salud renal

Con 11 clínicas en Ciudad de México, Toluca, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Puebla , Médica Santa Carmen se ha consolidado como referente en la atención del paciente renal, ofreciendo consulta especializada, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Su modelo estandarizado la posiciona como proveedor de confianza para instituciones como el Centro Médico ABC Santa Fe, Médica Sur, IMSS y SEDENA.

