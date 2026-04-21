OMODA llevará música, tecnología y cultura global al cierre del International Business Summit 2026

El OMODA Global Music Festival celebrará el crecimiento internacional de la marca con una experiencia que combina entretenimiento, innovación y conexión con nuevas generaciones

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En la nueva etapa de la industria automotriz, las marcas ya no solo compiten por producto, precio o desempeño. También buscan construir comunidades, generar afinidad cultural y conectar con audiencias que valoran experiencias tanto como especificaciones técnicas. Bajo esa lógica, OMODA celebrará el próximo 28 de abril el OMODA Global Music Festival, un evento que formará parte del cierre del Chery International Business Summit 2026 en Wuhu, China.

La iniciativa coincide con un momento clave para la marca: la cercanía al millón de usuarios globales y una expansión internacional que ya alcanza decenas de mercados. Sin embargo, más allá del hito comercial, el festival representa una declaración estratégica sobre cómo las nuevas marcas entienden la relación con el consumidor joven.

Del vehículo a la experiencia de marca

Durante años, la conexión entre marcas automotrices y usuarios se construyó principalmente desde atributos funcionales. Hoy, esa relación evoluciona hacia una lógica más amplia, donde diseño, estilo de vida, entretenimiento y valores compartidos tienen un peso creciente.

En ese contexto, el OMODA Global Music Festival busca traducir la identidad de la marca en una experiencia inmersiva donde música, tecnología y cultura convergen en un mismo espacio. El objetivo es más que celebrar un crecimiento comercial, también busca fortalecer una comunidad global alrededor de nuevas formas de movilidad y expresión.

Una audiencia global con nuevas expectativas

OMODA ha definido parte de su posicionamiento alrededor de una generación de usuarios que busca algo más que transporte. Para este perfil, el vehículo también es identidad, conectividad, diseño y acceso a experiencias alineadas con su estilo de vida.

El festival responde precisamente a esa lógica: través de una programación orientada a entretenimiento, interacción social y activaciones tecnológicas, la marca busca conectar con una audiencia global que valora autenticidad, innovación y espacios donde distintas culturas puedan encontrarse.

Tecnología integrada al entretenimiento

Uno de los elementos centrales del evento será la integración de soluciones tecnológicas dentro de la experiencia en sitio. La marca adelantó la participación de desarrollos vinculados a AiMOGA Robotics, enfocados en interacción con asistentes y experiencias inteligentes dentro del festival.

Este tipo de activaciones muestran cómo la tecnología deja de comunicarse solo desde la ficha técnica del vehículo y comienza a integrarse en escenarios cotidianos y culturales. La innovación ya no se observa únicamente en un showroom, también se vive en experiencias donde entretenimiento y funcionalidad conviven.

Ecosistema de marca y visión futura

Además del componente musical, el festival servirá como escaparate del ecosistema más amplio de OMODA y JAECOO, al incluir propuestas ligadas a movilidad inteligente, diseño, experiencias conectadas y evolución tecnológica.

En la práctica, esto refuerza una tendencia visible en la industria: las nuevas marcas globales buscan posicionarse no solo como fabricantes de autos, sino como plataformas capaces de articular producto, comunidad y tecnología dentro de una misma narrativa.

Una nueva forma de construir relevancia

El valor estratégico de iniciativas como esta radica en su capacidad para generar relevancia cultural. En mercados cada vez más competidos, conectar con nuevas generaciones requiere hablar su lenguaje, entender sus códigos y participar en espacios donde realmente sucede la conversación.

La música, por su capacidad de convocatoria y resonancia global, se convierte en una herramienta natural para construir ese vínculo. Para una audiencia joven y digital, una marca también se evalúa por la experiencia que crea alrededor de sí misma.

Más allá del escenario

El OMODA Global Music Festival llega en un momento donde la marca acelera su expansión internacional y fortalece su presencia en distintos mercados.

Sin embargo, su significado va más allá de un evento puntual: representa una señal de hacia dónde se mueve la industria, con marcas que combinan producto con comunidad, tecnología con cultura y movilidad con experiencias memorables. En esa nueva competencia, la relevancia no solo se gana en el camino, también se construye sobre el escenario.

De cara al futuro, Chirey seguirá impulsando su desarrollo con tecnologías innovadoras y una estrategia global, mostrando su fortaleza en plataformas como Auto China. Con el ecosistema de marcas Chirey, Omoda, Jaecoo e Icaur, la compañía avanza en movilidad inteligente y nuevas energías.

En Auto China 2026, Chirey presentará su tecnología Super Hybrid y AiMOGA como parte de su estrategia global. Omoda y Jaecoo, dentro de la NewMillionStrategy, impulsan el crecimiento hacia "millones anuales", mientras que Icaur refuerza el ecosistema de innovación.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962054/Picture2.jpg

FUENTE OMODA / JAECOO