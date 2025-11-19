Mercado de Pix de Brasil al alcance de las empresas a través de la solución BS2

- El banco permite que las instituciones financieras internacionales se integren al medio de pago instantáneo brasileño

SAN PABLO, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El banco brasileño BS2 reafirma su posición de liderazgo en soluciones de pago transfronterizo mediante el lanzamiento de una tecnología innovadora que conecta a empresas de todo el mundo con el ecosistema financiero de Brasil. La nueva API, integrada a la plataforma Easy Pay que fue desarrollada por BS2 en 2023, permite a las empresas extranjeras ofrecer pagos a través del Código QR Pix a brasileños no residentes y a visitantes internacionales en el país. Este público, que no tenía acceso a Pix por no tener una cuenta bancaria local, podrá contar con esta facilidad para pagar sus gastos de consumo en Brasil.

Con esta solución, las remesas internacionales se pueden procesarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que garantiza agilidad, seguridad y una experiencia de pago sin fronteras.

La evolución de Easy Pay también sirve al público de empresarios extranjeros que vienen a Brasil para hacer negocios y necesitan un medio de pago más práctico y rápido. "Con nuestra oferta, habilitamos una experiencia local para extranjeros, incluso si no tienen una cuenta corriente en Brasil o un CPF", explica Carlos Eduardo de Andrade, director ejecutivo de Divisas de BS2.

La solución está disponible para instituciones financieras internacionales, reguladas y supervisadas. "Solo tienes que estar conectado a la plataforma Easy Pay para poder ofrecer este método de pago", afirma Andrade. "El usuario final no necesitará realizar ningún tipo de conversión. Su cuenta puede estar en libras, por ejemplo, y el pago se hará en reales.

La modalidad creada por BS2 sirve tanto para las empresas que operan en el modelo B2B como para las que atienden B2B2C. "Así, seguimos con la misión de brindar soluciones financieras para que las empresas puedan atender a sus ecosistemas, estén formados por personas o por otras empresas", señala el ejecutivo.

Acerca de BS2

BS2 es un ecosistema financiero brasileño dirigido a las empresas. Con más de 30 años en el mercado y una agenda de innovación continua, combina la robustez tecnológica con la experiencia en los mercados de crédito, pagos, divisas y seguros. Nuestras soluciones financieras están listas para conectarse a ecosistemas de terceros, a través de nuestra oferta Infratech, en formato As a Service, de forma combinada o individualizada. Somos reconocidos como la primera institución financiera brasileña en firmar el pacto de no tolerancia a la corrupción de la ONU. Tenemos la calificación A.br de Moody's.

FUENTE BS2 Bank