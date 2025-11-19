Le marché brésilien de Pix à la portée des entreprises grâce à la solution BS2

- La banque permet aux institutions financières internationales d'être intégrées dans le système de paiement instantané brésilien

SÃO PAULO, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La banque brésilienne BS2 réaffirme sa position de leader en matière de solutions de paiement transfrontalier en lançant une technologie innovante qui relie les entreprises mondiales à l'écosystème financier du Brésil. La nouvelle API, intégrée à la plateforme Easy Pay, développée par BS2 en 2023, permet aux entreprises étrangères de proposer des paiements via QR Code Pix aux Brésiliens non-résidents et aux visiteurs internationaux à l'intérieur du pays. Ce public, qui n'avait pas accès à Pix parce qu'il ne détenait pas de compte bancaire local, pourra désormais compter sur cet outil pour payer ses dépenses de consommation au Brésil.

Grâce à cette solution, les transferts d'argent à l'international peuvent être traités 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui garantit souplesse, sécurité et une expérience de paiement sans frontières.

L'évolution d'Easy Pay sert également le public d'entrepreneurs étrangers qui viennent au Brésil pour faire des affaires et qui ont besoin d'un moyen de paiement plus pratique et plus rapide. « Avec notre solution, nous permettons aux étrangers de vivre une expérience locale, même s'ils n'ont pas de compte courant ou de numéro d'identification fiscale au Brésil », explique Carlos Eduardo de Andrade, directeur exécutif des opérations de change chez BS2.

Cette solution est disponible pour les institutions financières internationales, réglementées et supervisées. « Il suffit d'être connecté à la plateforme Easy Pay pour pouvoir proposer ce mode de paiement », explique Andrade. « L'utilisateur final n'aura pas besoin d'effectuer de conversion d'aucune sorte. Son compte peut être en livres, par exemple, et le paiement sera effectué en reais ».

La modalité créée par BS2 sert à la fois les entreprises qui opèrent dans le modèle B2B et celles qui fonctionnent en B2B2C. « Nous poursuivons donc notre mission qui consiste à fournir des solutions financières aux entreprises afin qu'elles puissent servir leurs écosystèmes, qu'ils soient constitués de personnes ou d'autres entreprises », déclare le dirigeant.

À propos de BS2

BS2 est un écosystème financier brésilien destiné aux entreprises. Fort de plus de 30 ans d'expérience sur le marché et doté d'un programme d'innovation continu, il allie la robustesse technologique à l'expertise sur les marchés du crédit, des paiements, des changes et de l'assurance. Nos solutions financières sont prêtes à être connectées à des écosystèmes tiers par le biais de notre offre Infratech , sous le format As a Service , que ce soit de manière combinée ou individualisée. Nous sommes reconnus comme la première institution financière brésilienne à avoir signé le pacte de l'ONU de non-tolérance de la corruption. Nous avons une notation A de Moody's.