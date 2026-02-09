MGI Tech se asocia con la Universidad Federal de Pará para impulsar la investigación centrada en la preservación de la biodiversidad en el Amazonas

La investigación, basada en la secuenciación genética del pirarucú y otras especies, tiene como objetivo contribuir a la preservación del medio ambiente y generar conocimientos para futuros estudios

BELÉM, Brasil, 8 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co., Ltd. ("MGI"), una empresa dedicada a desarrollar herramientas y tecnologías fundamentales que impulsan la innovación en las ciencias de la vida, ha unido sus esfuerzos con la Universidad Federal de Pará (UFPA) para abordar los retos de la biodiversidad en la selva amazónica utilizando tecnología avanzada de secuenciación. El innovador proyecto de investigación, basado en la secuenciación genética de peces y otras especies, puede abrir una nueva vía para mejorar la conservación de la biodiversidad amazónica.

La selva tropical amazónica, que alberga aproximadamente el 50 % de la biodiversidad mundial, se enfrenta a importantes desafíos. Según un estudio del Instituto Tecnológico Vale (ITV), al menos el 83 %[1] de las especies amazónicas deben preservarse para mantener el equilibrio ecológico de la región. Sin embargo, un estudio[2] realizado en 81 comunidades amazónicas reveló que las poblaciones de pirarucú estaban extintas en el 19 % de esas zonas, se redujeron (hasta casi extinguirse) en el 57 % y se han sobreexplotado en el 17 %. Esta pérdida de biodiversidad compromete la función fundamental del bosque de mantener todo el ciclo del agua. El estudio destaca que la cubierta forestal es responsable de regular los caudales de los ríos y transferir grandes volúmenes de agua a la atmósfera, lo que sustenta directamente los hábitats acuáticos de especies como el pirarucú.

El foco inicial de la investigación es el pirarucú (Arapaima gigas), el pez de agua dulce más grande del Amazonas, que puede pesar más de 100 kilogramos y está incluido en el tratado de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)[3].

El objetivo principal de la investigación es frenar el avance de la pesca abusiva del pirarucú en los ríos del Amazonas, y fomentar la cría en cautividad, impulsada por la creciente demanda nacional e internacional.

El estudio fue dirigido por el profesor Sidney Santos, del Laboratorio de Genética Humana y Médica del Instituto de Ciencias Biológicas de la UFPA. La investigación de la UFPA incluyó el análisis de más de 100 peces y la secuenciación completa de dos especímenes de pirarucú. "Para lograr producir una población cautiva sostenible, necesitábamos seguir dos pasos importantes. El primero, fue facilitar la reproducción mediante una hormona específica, la GnRH. Una vez completada esa etapa, mediante secuenciación genética, tuvimos que demostrar que la carne de pescado que se vendía y exportaba procedía realmente de un determinado grupo de cría. Para lograrlo, desarrollamos pruebas de paternidad específicas para verificar el origen del producto, si procede de una determinada granja o del medio silvestre", explica el profesor Santos.

El investigador destaca que la cría en cautiverio del pirarucú también beneficiará a las comunidades locales a largo plazo. Al mitigar la sobrepesca, aumentará la población de peces que se reproducen de forma natural en los ríos, lo que favorecerá tanto la actividad pesquera como la seguridad alimentaria.

"Esto ya se ha demostrado con otro pez emblemático del Amazonas, la cachama negra, que también se ha empezado a criar con éxito en cautiverio", señala. "Lo más importante es que, dado que el ADN es universal, este modelo puede aplicarse a todas las especies amazónicas, incluido el bagre, que al igual que el pirarucú, puede pesar más de 100 kilogramos y se enfrenta a la sobrepesca, así como a algunas especies de tortugas", añade. El estudio también se extiende a otras especies nativas, como el bagre (Brachyplatystoma filamentosum) y las tortugas amazónicas (Podocnemis expansa).

Nuevos caminos desde la genómica

"Existe una gran diferencia entre lo que se puede observar a simple vista y la base de información que puede generar la secuenciación. Yo diría que la secuenciación es la base de toda la información que se puede obtener", afirma el profesor Santos. La secuenciación genética avanzada proporciona un nivel de detalle, velocidad y escala que los métodos de investigación tradicionales no pueden igualar. Mientras que las técnicas convencionales pueden analizar unos pocos marcadores genéticos, la secuenciación de alto rendimiento genera una base de datos completa de todo el genoma de un organismo. Esta gran cantidad de información es crucial para desarrollar herramientas de alta precisión, como las pruebas de paternidad utilizadas en este proyecto, y para comprender la diversidad genética esencial para programas sólidos de conservación y cría sostenible.

Este año, la universidad recibió el secuenciador genético DNBSEQ-T7, el único dispositivo con esta tecnología disponible en el sector público de la región amazónica. Se trata de un secuenciador de ADN de alto rendimiento conocido por su velocidad, rendimiento, flexibilidad y rentabilidad.

En esta investigación, se utilizó el DNBSEQ-T7 para realizar la secuenciación del genoma completo de los especímenes de pirarucú. Los datos obtenidos proporcionaron la base genética detallada necesaria para respaldar la investigación sobre la hormona GnRH e identificar marcadores únicos para desarrollar pruebas de paternidad específicas, lo que permitió hacer un seguimiento preciso al origen de los peces. "Todos los datos generados por el equipo se compartirán con investigadores de universidades asociadas de toda la región amazónica brasileña, lo que fomentará el avance científico y el desarrollo de nuevas aplicaciones. MGI es un socio importante en los grupos de investigación involucrados", afirma el profesor Santos.

"Conocemos mucho menos del uno por ciento de lo que alberga el Amazonas. Conservarla se hace imposible sin ese conocimiento. Para trabajar realmente en la conservación, debemos invertir mucho en comprender la genética de estas especies. Lo que más me entusiasma es preparar el entorno para las generaciones futuras, lo que significa proteger el Amazonas".

"Es la primera vez que nuestra tecnología se utiliza para especies vinculadas a la biodiversidad del país, tan crucial en el contexto mundial. Esto demuestra cómo la tecnología genómica puede fomentar no solo avances en salud y agricultura, sino también en la sostenibilidad medioambiental", afirma Carlos Carpio, director de MGI para Latinoamérica.

El impacto mundial de la conservación del Amazonas

La salud del Amazonas trasciende las fronteras de Brasil y repercute directamente en el equilibrio climático del planeta. El pirarucú, una especie emblemática amenazada por la sobrepesca, constituye un poderoso ejemplo de cómo la ciencia puede impulsar soluciones sostenibles. Al celebrarse la COP30 en Belém en 2025, se hace aún más urgente la búsqueda de estrategias de conservación eficaces y basadas en datos. MGI se compromete a apoyar la sostenibilidad medioambiental a través de su tecnología, para demostrar que la innovación genómica es un aliado indispensable para proteger nuestro patrimonio natural común y transformar el conocimiento en acciones eficaces.

