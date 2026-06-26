Milei se sincera con Ismael Cala: Traumas de infancia, Torá y la caída de Cuba

ENTREVISTA EXCLUSIVA

En una histórica y extensa entrevista de más de una hora con el periodista Ismael Cala, el presidente de la República Argentina desarma al personaje político para mostrar su lado más humano, su madurez espiritual y las heridas que forjaron su carácter.

BUENOS AIRES, Argentina, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El reconocido estratega de vida, autor bestseller de 14 libros y periodista internacional Ismael Cala presentó una de las ediciones más profundas y reveladoras de su prestigioso programa The Abundance Revolution. En esta ocasión, el invitado fue el presidente de la República Argentina, Javier Milei, en un encuentro donde la economía y la política pasaron a un segundo plano para abrir paso a una radiografía humana y espiritual del mandatario.

Presidente Javier Milei con Ismael Cala

Durante el inicio del encuentro, Ismael Cala recordó con precisión cómo profetizó la victoria del líder libertario años atrás durante un té dominical en la mítica mesa de Mirtha Legrand ante el silencio incrédulo de los comensales. Dos años después de asumir el cargo, Milei se confiesa ante Cala y explica que el poder, lejos de cambiar su identidad, lo ha enfrentado a una estricta y técnica descripción de funciones (job description): "Yo hice un conjunto de promesas a los argentinos. Y lo que yo me ocupo es de cumplir esas promesas".

A lo largo de la conversación, el presidente argentino defendió con datos contundentes la rigurosidad y el éxito de su plan económico, calificándolo como un hito sin precedentes en la historia contemporánea. El mandatario recordó que al asumir el poder, el déficit fiscal consolidado alcanzaba los 15 puntos del PBI. "Nosotros en el primer mes de gestión hicimos una reducción del gasto público en términos reales del 30%... Llevamos más de dos años sosteniendo el equilibrio fiscal", detalló el mandatario, desmintiendo las proyecciones catastróficas y recesivas de sus opositores.

El jefe de Estado también destacó los avances sociales de sus reformas estructurales, señalando una caída drástica en los índices de pobreza y la indigencia. "Bajamos la pobreza en 29 puntos porcentuales, sacamos a cerca de 14 millones de argentinos de la pobreza... y los niños, el 70% de los chicos eran pobres en Argentina y hoy ese número cayó a 42%", afirmó con vehemencia. Con respecto al fortalecimiento de la moneda nacional y la decisión de no dolarizar de inmediato, Milei explicó que tras sanear el Banco Central, los propios ciudadanos han preferido mantener sus activos en pesos: "Los argentinos quieren tener pesos y no dólares porque la moneda se apreció, se fortaleció".

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue la explicación del nuevo paradigma en la asistencia social a través del Ministerio de Capital Humano, inspirado en las teorías del economista Gary Becker. El presidente criticó con dureza las dinámicas del asistencialismo tradicional, acusándolas de "eternizar la esclavitud para seguir sosteniendo votos".

Milei describió con entusiasmo una transformación cultural silenciosa en el país, marcada por el fin de los intermediarios y los llamados "gerentes de la pobreza":

"Al inicio de la gestión a la ministra Petovello iban y le pedían subsidios. Y hoy van y les piden trabajo. Es decir, no quieren el subsidio, no quieren ser esclavos, quieren trabajar, quieren ganarse el pan con el fruto de su trabajo. Está habiendo una revolución cultural subterránea que nadie la está mostrando".

El niño detrás del león

Buscando descifrar la construcción del carácter que le permite desafiar las estructuras tradicionales del mundo, Ismael Cala guió la conversación hacia el terreno más íntimo del mandatario argentino: su infancia. Al ser consultado sobre qué le diría hoy al niño que sufrió una etapa temprana de profunda adversidad, violencia y maltrato, el presidente ofreció una de las respuestas más conmovedoras de la jornada:

"Ojalá en ese momento hubiera tenido la formación en judaísmo que tengo ahora... El Creador nos pone maestros. Algunos de un formato, otros de otro formato. A mí estar expuesto a esos niveles de violencia y maltrato hizo... que yo estuviera acostumbrado a vivir bajo presión extrema. Y eso lo que permitió es que yo, al momento de llegar al poder... pusiera ese aprendizaje al servicio de los argentinos para evitar la crisis más grande de la historia".

El Presidente admitió que la cuenta personal le cierra y que trabaja con una clara "vocación por el bronce", sabiendo que junto a su equipo está escribiendo la mejor página de la historia de su país, habiendo logrado en dos años lo que otros gobiernos no consiguieron en un siglo de decadencia.

Milei, de firme formación católica pero con un profundo y público lazo con el judaísmo, adelantó detalles de su próximo libro titulado La moral como política de Estado. Explicó que su filosofía política y de vida descansa en la rectitud estoica del rey Salomón, el derecho romano y el rechazo absoluto al relativismo moral. Tomando el libro del Éxodo, recordó que el primer mandamiento es una proclama directa de la libertad como un derecho natural de carácter divino.

Haciendo un paralelismo entre las críticas que recibe y las que padeció Moisés al liberar al pueblo hebreo de Egipto, el presidente demostró que las resistencias al cambio no quiebran su determinación: "Si lo criticaban a Moisés, a mí me pueden decir de todo".

En el plano de la política internacional, Milei se mostró sumamente optimista con el panorama geopolítico de la región bajo la influencia de la administración de Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien calificó como un "fuera de serie". El mandatario argentino aplaudió las acciones estratégicas en Venezuela y el corte de financiamiento a través de PDVSA, asegurando que esto ha debilitado críticamente al régimen de La Habana:

"Yo no tengo ninguna duda que así como acabaron con el flagelo de Venezuela, van a acabar con el flagelo de Cuba... Cuba se va a terminar cayendo sola. Creo que cuando Donald Trump y Marcos Rubio entren a Cuba, van a poder entrar caminando... No tengo ninguna duda que prontamente Cuba será libre".

De otra parte, para contrarrestar las intensas jornadas de 16 horas diarias de trabajo en la "silla eléctrica" de la presidencia, Milei confesó que encuentra su vía de escape en la música y en la lectura filosófica autónoma. El presidente recordó con alegría sus experiencias artísticas, desde cantar en escenarios masivos junto al Chaqueño Palavecino hasta su recordada colaboración musical de verano con su ex pareja, la artista Fátima Flores, por quien manifestó mantener un respeto y afecto intactos: "Es un ser maravilloso, deslumbrante, talentoso... una persona muy trabajadora. Tengo una gran admiración por ella... la tengo en la máxima de mis estimas". Al ser cuestionado por Cala sobre si hay espacio actualmente para una nueva relación de pareja en su vida, el mandatario respondió con un rotundo y sincero: "Por el momento, no me he enterado de ese tiempo".

Al cierre de la histórica emisión, el presidente de la República Argentina dejó un mensaje de inspiración y de fe para todas las audiencias internacionales que siguen de cerca el llamado "Efecto Milei":

"Tomar conciencia que nada es imposible. Nuestro testimonio es que hemos hecho posible lo que todos decían que era imposible... Uno no debe limitar sus sueños porque el primer paso para lograrlo es soñarlo... Hay que liberar los sueños y trabajar por sus sueños y tarde o temprano lo va a lograr".

Ismael Cala concluyó el programa reflexionando sobre la naturaleza del poder y la huella imborrable de los líderes que transforman sociedades: "Al final la historia nunca recuerda únicamente a los presidentes. Recuerda a los seres humanos que fueron capaces de alterar el curso de una época... Las personas pasan, los cargos pasan, incluso el poder pasa. Lo único que permanece es la huella de una vida que deja un legado en la conciencia de una nación".

La entrevista completa de más de una hora, con todas las declaraciones exclusivas y análisis de fondo, ya se encuentra disponible para su reproducción global a través del canal oficial de YouTube de Ismael Cala. "Los políticos son el problema": El reencuentro con JAVIER MILEI: su infancia, fe y secretos

Recursos adicionales: Clips de la entrevista. Link CLIPS - THE ABUNDANCE REVOLUTION - JAVIER MILEI

ACERCA DE THE ABUNDANCE REVOLUTION

The Abundance Revolution es una plataforma global de conversaciones profundas conducida por Ismael Cala. Su misión es explorar las ideas, experiencias y principios que moldean el liderazgo humano, la conciencia y la transformación personal a través de entrevistas con algunas de las voces más influyentes, célebres e inspiradoras del mundo.

ACERCA DE ISMAEL CALA

Periodista, autor bestseller de 14 libros y conferencista internacional, Ismael Cala se convirtió en una de las figuras más respetadas y reconocidas de los medios de comunicación en español a través de su célebres años de trabajo en CNN en Español, donde entrevistó a mandatarios, premios Nobel, líderes empresariales y celebridades globales. Actualmente lidera Cala Enterprises, es un referente en el desarrollo humano y la meditación, y conduce The Abundance Revolution.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001250/Ismael_Cala_entrevista_Milei.jpg

FUENTE Cala Enterprises