MOBILion Systems demuestra un nuevo paradigma en proteómica basada en espectrometría de masas

FILADELFIA, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En 2025, MOBILion Systems logró un hito técnico decisivo con la demostración de prueba de concepto de que la movilidad iónica de alta resolución (HRIM, por sus siglas en inglés), operada en el modo único de MOBILion de fragmentación alineada por movilidad con acumulación paralela o PAMAF, remodela fundamentalmente la proteómica basada en la espectrometría de masas. Este trabajo demuestra de una forma empírica lo que el campo teorizó durante más de dos décadas y lo hace de una manera que las tecnologías existentes no pueden igualar.

Hace más de 25 años, los principales expertos identificaron una limitación fundamental en los flujos de trabajo de proteómica LC-MS/MS, más específicamente, la ineficiencia inherente en el uso de iones que se intensifica a medida que aumenta la complejidad analítica (Hoaglund-Hyzer CS, Li J, Clemmer DE. Analytical Chemistry. 2000;72(13):2737–2740). A pesar de los avances en instrumentación y software, el campo se ha mantenido limitado a ganancias incrementales dentro del mismo paradigma de LC–MS. En 2024, MOBILion propuso, de una manera audaz, cambiar el paradigma al introducir PAMAFTM como un nuevo modo de operación, habilitado por su exclusiva tecnología de plataforma de movilidad iónica de alta resolución, que ofrece el avance tecnológico necesario para superar esta restricción que existe desde hace mucho tiempo. Un año después, la evidencia revisada por colegas científicos de MOBILion y colaboradores externos confirma que este enfoque ha progresado al pasar del concepto a la realidad.

Tras la publicación de su informe técnico en octubre de 2024, MOBILion pasó rápidamente de la teoría a la ejecución. A lo largo de 2025, la empresa construyó el primer prototipo de su tipo, formó un Consejo Asesor en Proteómica para la validación externa, y permitió a colaboradores académicos e industriales líderes acceder a instrumentos. Entre los resultados obtenidos se encuentran 4 trabajos revisados por pares que fueron publicados, presentados y en preparación, 6 estudios de colaboradores independientes y 2 presentaciones invitadas en las principales conferencias científicas. Estos esfuerzos demuestran que la tecnología de MOBILion aborda de manera única la necesidad de aumentar las tasas de adquisición y supera la compensación entre sensibilidad, especificidad y velocidad que históricamente ha limitado los flujos de trabajo de la proteómica convencional. Combinar estas funciones permitirá a los clientes ver más modificaciones postraduccionales y de proteínas en menos tiempo que los sistemas y flujos de trabajo convencionales, lo que generará resultados más prácticos en el desarrollo de fármacos, descubrimientos de biomarcadores y diagnósticos más sólidos y una comprensión biológica más profunda.

Estos hallazgos destacan las limitaciones de hardware inherentes a las arquitecturas existentes para la espectrometría de masas que no se pueden abordar con optimizar el software o hardware existente. La operación PAMAF habilitada para HRIM de MOBILion representa un enfoque distintivo, que permite un rendimiento que las plataformas actuales no están diseñadas para alcanzar sin hacer un cambio fundamental en su arquitectura. "Desde que creamos MOBILion, abrimos un camino en el avance de la ciencia de la separación, impulsados por una convicción inquebrantable de que nuestra tecnología SLIM ofrecerá un cambio radical en la caracterización analítica basada en espectrometría de masas", afirmó Melissa Sherman, PhD, fundadora y directora ejecutiva de MOBILion. "Este es un momento decisivo para demostrar el impacto que la tecnología de nuestra plataforma tiene en el avance de los flujos de trabajo de proteómica y multiómica. Lo que estamos mostrando ahora no es un progreso incremental. Es la base para cambiar fundamentalmente la espectrometría de masas en la proteómica y más allá".

La estrategia de MOBILion es integrar su tecnología de movilidad iónica de alta resolución en todo el ecosistema de la espectrometría de masas, para extenderse más allá de la proteómica hacia la metabolómica, la lipidómica, la exposómica y otros mercados analíticos de alto valor. "Desde el punto de vista de la creación de valor, la posición de MOBILion se define por activos que son difíciles de construir y aún más difíciles de replicar", señaló Craig Carra, director financiero de MOBILion Systems. "Tenemos una cartera de propiedad intelectual justificable y cada vez mayor que protege tanto nuestra tecnología central como los modos de operación patentados, junto con una base leal de colaboradores y grupos que adoptan de forma temprana nuestras soluciones y cuyos flujos de trabajo dependen cada vez más de nuestra plataforma. A medida que las demandas del mercado se aceleran y las arquitecturas heredadas se acercan a sus límites, la combinación de innovación protegida, rendimiento demostrado y disponibilidad limitada de tecnología verdaderamente diferenciada, crea oportunidades inmediatas de asociación estratégica para competidores y socios estratégicos por igual".

Con la viabilidad técnica ahora validada en proteómica, el segmento más grande y exigente del mercado de espectrometría de masas de alta resolución, MOBILion entra en su siguiente fase posicionada como un líder capaz de ofrecer soluciones a las necesidades no satisfechas en los flujos de trabajo actuales, incluida una cobertura de proteoma más profunda, identificación segura de especies de baja abundancia y modificaciones postraduccionales, con un mayor rendimiento. La tecnología de MOBILion aborda directamente estas ineficiencias al eliminar las compensaciones forzadas entre sensibilidad, especificidad y velocidad que limitan los enfoques convencionales de LC–MS.

Acerca de MOBILion Systems, Inc.

MOBILion Systems, Inc. redefine la ciencia de la separación con su tecnología patentada SLIM, que permite una caracterización más rápida y precisa de moléculas complejas. Los instrumentos de MOBILion empoderan a los investigadores en biofarmacia, metabolómica, proteómica, seguridad alimentaria y ciencias ambientales. Encuentre más información en mobilionsystems.com.

