MOBILion Systems presentará SLIM como tecnología de plataforma de definición de cartera que impulsará la próxima década de innovación en espectrometría de masas

CHADDS FORD, Pensilvania, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, MOBILion Systems, Inc., líder en innovación en ciencia de la separación, anunció planes para mostrar el impacto en expansión de su tecnología patentada SLIM™ en todo el panorama de la espectrometría de masas en la 74.a conferencia anual de la Sociedad Americana de Espectrometría de Masas (ASMS) en San Diego, California, del 31 de mayo al 4 de junio.

Mediante presentaciones de clientes y socios, carteles científicos y seminarios de desayuno, MOBILion destacará cómo la movilidad de iones de alta resolución SLIM permite datos de espectrometría de masas más limpios, rápidos y ricos en información en aplicaciones que abarcan análisis PFAS, descubrimiento de fármacos, caracterización biofarmacéutica, proteómica, lipidómica, metabolómica, pruebas de alimentos e investigación clínica y traslacional.

Las actividades planificadas continuarán reforzando que SLIM no se limita a una sola configuración de instrumento o nicho de aplicación. Cuando se integran las primeras etapas del proceso de la espectrometría de masas, SLIM tiene el potencial de mejorar el rendimiento en todas las clases de detectores, incluidos los sistemas de cuadrupolo de masa nominal, las plataformas de espectrometría de masas de tiempo de vuelo con cuadrupolo híbrido (QTOF, por sus siglas en inglés) de alta resolución y los sistemas proteómicos de próxima generación. Esta característica posiciona a SLIM como un activo de plataforma único y altamente diferenciado para los proveedores de espectrometría de masas que buscan avanzar en sus carteras hacia la próxima década o más del mejor rendimiento analítico de su tipo.

"La misión de MOBILion siempre ha sido revelar qué flujos de trabajo LCMS convencionales dejan de verse", afirmó Melissa Sherman, doctora en filosofía, fundadora y directora ejecutiva de MOBILion Systems. "Con MOBIE, los clientes ya están demostrando el valor de la movilidad iónica de alta resolución en aplicaciones exigentes del mundo real. Con la configuración PAMAF™ y nuestro trabajo en proteómica, estamos demostrando que SLIM puede ir más allá, al cambiar la forma en que los iones se separan, seleccionan, fragmentan y convierten en conocimientos biológicos procesables. A medida que las arquitecturas heredadas se acercan a los límites de rendimiento prácticos, SLIM ofrece una ruta para redefinir toda una cartera de espectrometría de masas de sistemas de baja a alta resolución, en lugar de un solo flujo de trabajo o línea de productos".

La estrategia de plataforma habilitada para SLIM de MOBILion abarca tres oportunidades de espectrometría de masas de alto valor: una configuración QTOF optimizada para la proteómica impulsada por PAMAF que mejora la utilización de iones para ofrecer una cobertura más profunda del proteoma y modificación postraduccional (PTM, por sus siglas en inglés) con mayor sensibilidad, velocidad y precisión; una integración QTOF para flujos de trabajo no proteómicos que reduce las interferencias y mejora la calidad de datos, lo que conduce a información de valor más rápida y más de más alta resolución; y un nuevo modo de operación focalización alineada con la movilidad de acumulación paralela (PAMAT, por sus siglas en inglés) habilitado para SLIM, diseñado para ofrecer sensibilidad y robustez líderes del sector, capaz de redefinir el rendimiento del flujo de trabajo específico con mayor rendimiento, exactitud y precisión cuantitativa.

Las plataformas actuales y emergentes de MOBILion reflejan una estrategia unificada: utilizar la movilidad de iones de alta resolución SLIM para mejorar la forma en que los iones se separan, transmiten, fragmentan e interpretan mediante la espectrometría de masas para mejorar el rendimiento del instrumento, seguido del aprovechamiento de datos más limpios y ricos generados para fortalecer los flujos de trabajo de inteligencia artificial posteriores. A medida que los laboratorios buscan cada vez más acelerar y automatizar el análisis de datos y extraer más información de conjuntos de datos complejos, la capacidad única de los instrumentos habilitados para SLIM para generar datos más limpios se convierte en una ventaja estratégica.

Acerca de MOBILion Systems, Inc.

MOBILion Systems está redefiniendo la ciencia de la separación con su tecnología patentada SLIM, que permite una caracterización más rápida, limpia y segura de moléculas complejas. Cuando se integra con la espectrometría de masas, SLIM permite análisis de alta resolución, rápidos y reproducibles que ayudan a los investigadores a caracterizar con mayor precisión muestras complejas en proteómica, desarrollo de fármacos, descubrimiento de biomarcadores, diagnóstico, seguridad alimentaria, pruebas ambientales, metabolómica, lipidómica y otros mercados analíticos de alto valor. MOBILion tiene sede en Chadds Ford, Pensilvania y está avanzando en la caracterización molecular en el corredor de innovación biofarmacéutica y médica de la región de Filadelfia.

Contacto para los medios

Hannah Steele

The Scott Partnership

[email protected]

+44 1477 539 539

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1831641/MOBILion_Logo.jpg

FUENTE MOBILion Systems