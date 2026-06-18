MONDRIAN CANCUN INAUGURA UNA NUEVA ETAPA PARA LA MARCA CON SU PRIMER CONCEPTO TODO INCLUIDO

El 15 de junio se abren las reservas para este resort lifestyle que cuenta con tres albercas, 16 restaurantes y bares, y un club de playa

CANCUN, Mexico, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Mondrian Cancun marca el debut de la marca en el segmento todo incluido, el cual introduce una nueva visión de los hoteles de estilo de vida en la región, definida por su integración con la cultura y la creatividad. Con la apertura de reservaciones el 15 de junio, este innovador hotel de 400 habitaciones goza de una ubicación privilegiada entre el mar Caribe y la laguna Nichupté, a tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Mondrian Cancun All Inclusive

Concebido por algunos de los más diseñadores y creativos más visionarios e influyentes del mundo, cada hotel Mondrian es un centro cultural dinámico donde convergen la imaginación y la innovación. Esta nueva incorporación al portafolio de la marca se despliega en una imponente torre de gran altura que domina el horizonte de Cancún y ofrece vistas panorámicas del Caribe, la laguna y la Zona Hotelera. Distinguido por su entorno abierto y espacioso, el resort combina un diseño envolvente, conceptos culinarios inspirados en el destino, una oferta de bebidas de alta gama, entretenimiento cuidadosamente seleccionado y un completo programa de actividades y amenidades. Cada elemento ha sido cuidadosamente concebido para crear un refugio vibrante y fluido donde se unen la cultura, la creatividad y el lujo contemporáneo.

Inspiradas en la belleza natural y la riqueza cultural de la Riviera Maya, las habitaciones y suites lucen una estética elegante y contemporánea, donde las líneas arquitectónicas limpias y una paleta de materiales y tonos serenos permiten que el paisaje circundante sea el protagonista. Las terrazas y balcones privados integran el exterior con el interior, enmarcando vistas cambiantes de la laguna y el horizonte caribeño, desde los tranquilos amaneceres hasta los colores vibrantes de la "hora dorada". Los huéspedes que busquen una experiencia de estancia superior pueden reservar la categoría Mondrian+, que ofrece extraordinarias vistas panorámicas desde los pisos más altos y amplias terrazas envolventes. Estas estancias se complementan con servicio de mayordomo dedicado, una sala de registro privada, un exclusivo restaurante y alberca infinity en el rooftop, una oferta de bebidas elevada, acceso preferente en el club de playa y selectos privilegios adicionales durante toda la estancia.

Con una propuesta que entrelaza sabores locales e influencias internacionales, este emblemático establecimiento ofrece 10 conceptos gastronómicos y seis bares. Las audaces experiencias culinarias abarcan desde café y cócteles en Sun & Moon y Gallery by Mondrian hasta auténtica cocina mexicana en Cuyo y Cuyo Ceviche, gastronomía japonesa en Niko, un Mondrian Market, además del food truck Uno Más con botanas y antojitos. Ubicado en el rooftop, Allegra cuenta con la alberca de tipo infinito más larga de Cancún, e invita a los huéspedes a descubrir una atmósfera diferente en cada rincón.

Bungalow Beach Club lleva la experiencia Mondrian hasta la orilla del Caribe con acceso exclusivo a una de las playas de arena blanca más impresionantes de Cancún. Con zonas elegantes para descansar junto a la alberca, gastronomía en dos niveles y experiencias curadas frente a la playa, crean una extraordinaria. El acceso al club es sencillo gracias a un servicio de transporte de cortesía que acerca lo mejor del icónico estilo de vida costero de Cancún, fusionándolo con el espíritu sofisticado y la energía vanguardista característicos de Mondrian.

Desde el amanecer hasta las celebraciones nocturnas, Mondrian Cancun All Inclusive ofrece un entretenimiento imaginativo mediante una mezcla dinámica de cultura, música, bienestar y conexión social. Todo lo necesario para un día de descubrimientos y una velada llena de energía vibrante se encuentra dentro del complejo: desde actividades fitness y de bienestar, experiencias inmersivas hasta música en vivo, sesiones de DJ y eventos exclusivos. Inspirado en el espíritu creativo del Caribe mexicano, cada momento está diseñado para fomentar la conexión, despertar la curiosidad y transformar cada día en una experiencia inmersiva que evoluciona a lo largo del día.

Una variedad de espacios para eventos, que van desde terrazas con vistas al mar hasta sofisticadas áreas de reunión, crea un entorno dinámico ideal para bodas, ocasiones especiales y conferencias. Gracias a su innovador concepto de todo incluido, el espíritu creativo distintivo de Mondrian aporta un aire nuevo a las celebraciones más memorables del destino.

Como el primer proyecto residencial de la marca en México, este desarrollo presenta 328 residencias de una a tres habitaciones, situadas a orillas de la tranquila laguna Nichupté, en uno de los últimos terrenos privilegiados de la famosa Zona Hotelera de Cancún. Con el inicio de la preventa el 15 de junio, el proyecto combina un estilo de vida centrado en el diseño, cultura contemporánea y hospitalidad de primer nivel en una propuesta única, representando una oportunidad de inversión y hospitalidad en uno de los destinos turísticos más consolidados del mundo.

Concebido como un destino en sí mismo, la próxima fase de Mondrian Cancun —que se anunciará más adelante este año— presentará una ampliación del spa, un gimnasio de primer nivel y un club para adolescentes de diseño vanguardista, todo ello acompañado de propuestas culinarias y sociales que reflejan el espíritu creativo de la marca; un exclusivo steakhouse y un bar de inspiración cubana ideal para el atardecer aportarán una energía dinámica al complejo.

Las reservas inician el 15 de junio para estancias a partir del 19 de agosto. Los primeros huéspedes podrán disfrutar de First Edition, que cuenta con un 30 % de descuento para estadías de tres noches o más, durante la etapa inaugural del complejo.

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Para mayores informes o reservaciones, consulte a su asesor de viajes o directamente al hotel en [email protected] o al +52 998 206 5017. Para más información, visite www.mondrianhotels.com/cancun

Sobre Mondrian Hotels & Residences

Una colección internacional de hoteles y residencias donde el arte, el diseño y la cultura se convierten en el eje de cada experiencia. Reconocida por sus espacios de diseño contemporáneo, propuestas gastronómicas innovadoras y una programación cultural dinámica, la marca crea destinos que reflejan el carácter único de cada ciudad en la que se establece. Con presencia en algunos de los centros culturales más vibrantes del mundo, incluidos Singapur, Los Ángeles, Miami, Doha, Ciudad de México, Cannes, Burdeos, Seúl, Hong Kong, Ibiza y Gold Coast, Mondrian continúa su expansión global con próximas aperturas en Maldivas, Bucarest y Abu Dhabi. mondrianhotels.com

Mondrian Hotels & Residences es parte de Ennismore, una compañía global de hospitalidad enfocada en marcas con identidad propia, experiencias inspiradas en la cultura local y un fuerte sentido de comunidad. Fundada en 2021 como una empresa conjunta con Acoor, Enismore reúne una colección internacional de marcas hoteleras, gastronómicas y de estilo de vida presentes en algunos de los destinos más dinámicos del mundo. ennismore.com

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FUENTE Ennismore