Movilidad ecológica impulsada por la tecnología: Yadea presenta nuevas bicicletas eléctricas en CES 2026 y acelera su estrategia "para todo tipo de situaciones"

LAS VEGAS, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Yadea, líder mundial en vehículos eléctricos de dos ruedas, acudió por tercera vez al Consumer Electronics Show (CES) para presentar sus últimas innovaciones al mercado norteamericano. En el evento de este año, Yadea presentó dos modelos de bicicletas eléctricas, FATBOY y FLO, a la vez que demostró las sólidas capacidades de investigación y desarrollo, así como cadena de suministro mundial que sustentan su estrategia integral de movilidad "para todos los escenarios y todas las personas".

Ampliación del portafolio: adaptada a Norteamérica

Yadea presenta nuevas bicicletas eléctricas en CES 2026

El eje central de la presentación de Yadea en CES es un profundo conocimiento de las diversas necesidades de los ciclistas. La nueva bicicleta eléctrica FATBOY está diseñada para el ocio urbano y la conducción todoterreno. Con neumáticos ultraanchos de 20×4,5 pulgadas y una batería de alta capacidad de 750 Wh, ofrece un agarre superior y una autonomía máxima de hasta 140 km, equilibrando la capacidad todoterreno con la resistencia en largas distancias.

Como complemento, se presenta otra bicicleta eléctrica, FLO, diseñada específicamente para desplazamientos urbanos eficientes. Impulsada por un motor de 500 W combinado con un sensor de par de alta precisión, FLO ofrece una experiencia de conducción suave y natural. Estas incorporaciones suponen un paso significativo en el enriquecimiento de la matriz de productos de Yadea, que ofrece soluciones a medida para cada segmento de usuarios.

Fundación de investigación y desarrollo: tecnología avanzada en la escena mundial

Las innovaciones presentadas en CES son el resultado directo de la estrategia "Technology-First" (la tecnología primero) de Yadea. El compromiso de la empresa con la innovación queda patente en su agresiva inversión en investigación y desarrollo. Como principal inversor tecnológico del sector, el gasto en investigación y desarrollo de Yadea alcanzó aproximadamente 150 millones de dólares en 2024, lo que equivale aproximadamente al gasto combinado en investigación y desarrollo de los nueve siguientes competidores del sector.

Con el apoyo de un Centro Nacional de Diseño Industrial, tres laboratorios nacionales certificados por el CNAS (Center for a New American Security) y un equipo de más de 1.000 expertos en investigación y desarrollo, Yadea cuenta con más de 2.000 patentes. La presencia de Yadea en CES sirve como ventana a su amplio ecosistema tecnológico, que incluye avances pioneros en baterías de grafeno, baterías de iones de sodio y tecnologías de carga rápida. Esta "difusión tecnológica" no solo impulsa las nuevas bicicletas eléctricas, sino que también es el motor principal de la competitividad mundial de Yadea.

Fabricación mundial: se cumple la promesa de CES

CES sirve de puente fundamental para que Yadea profundice su presencia en Norteamérica, mientras que Yadea estableció una formidable cadena de suministro mundial para respaldar su estructura mundial.

La empresa cuenta con 10 bases de producción en todo el mundo, incluidas instalaciones en Vietnam, Indonesia, Tailandia y México, con una capacidad anual que llega a los 25 millones de unidades. Cabe destacar que la planta de México actúa como centro estratégico para el mercado norteamericano, lo que permite la "fabricación mundial y la entrega local". Esta proximidad garantiza una respuesta rápida y consolida el compromiso de Yadea con sus socios regionales en todo el mundo.

Tras haber ocupado el primer puesto en ventas mundiales durante ocho años consecutivos, Yadea transforma los desplazamientos de corta distancia mediante soluciones inteligentes, cómodas y ecológicas. Con más de 4.000 distribuidores en todo el mundo y una red de ventas que abarca más de 100 países, Yadea sigue dedicada a su misión de proporcionar una maravillosa experiencia de conducción a millones de personas en todo el mundo, para impulsar el desarrollo de alta calidad de la industria mundial de la movilidad eléctrica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856609/Yadea_Presenting_New_E_bikes_CES_2026.jpg

FUENTE Yadea