Mr. Músculo presenta las cábalas más comunes para atraer la buena suerte antes de un partido

Desde la playera de la suerte hasta la botana "que sí funciona", Mr. Músculo invita a la afición a sumar un nuevo ritual con "La Limpia".

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Mr. Músculo invita a la afición a convertir la preparación de la casa en una cábala más con "La Limpia", un corrido disponible en YouTube y Spotify que busca sacudir las malas vibras, echar buena energía y sumar a las personas a compartir su propio ritual usando #LaLimpia.

Las horas previas a un partido importante suelen vivirse casi como un ritual. Antes de que ruede el balón, muchos hogares ya tienen todo calculado: la botana en la mesa, la sala lista, la playera de la suerte preparada y, por supuesto, las cábalas activadas.

Mr. Músculo - “La Limpia”, un corrido inspirado en las cábalas y rituales que acompañan a la afición antes de un partido.

La afición sabe que el futbol se vive desde antes del silbatazo. Hay quienes se sientan siempre en el mismo lugar del sillón, quienes no dejan que nadie cambie la tele de posición y quienes tienen una botana específica porque "con esa sí nos va bien". También están quienes evitan levantarse durante los momentos clave, quienes ven el partido con las mismas personas o quienes repiten la misma frase antes del silbatazo porque, por si acaso, es mejor no moverle.

Entre las cábalas más comunes antes de un partido están:

• Usar la misma playera o prenda de la suerte.

• Sentarse siempre en el mismo lugar.

• Preparar la botana "que sí funciona".

• Ver el partido con las mismas personas.

• No moverse durante los momentos clave.

• Dejar la casa lista para recibir la buena vibra.

Inspirado en esas tradiciones tan cercanas a la afición, Mr. Músculo propone sumar una nueva cábala a la lista: "La Limpia", una canción creada para llegar al partido con la casa lista, el ánimo arriba y toda la buena energía.

La idea conecta con algo muy cotidiano: si la casa se prepara para recibir a la familia, a los amigos y a la emoción del partido, también puede convertirse en el lugar perfecto para sacudir la mala suerte. Con humor, música y una mirada cercana sobre los rituales futboleros, "La Limpia" invita a transformar la limpieza del hogar en un momento de preparación colectiva.

El video cuenta con la participación de Jonathan dos Santos y Kikín Fonseca, quienes se suman a este llamado desde su experiencia futbolera y desde la cercanía con esas cábalas que acompañan tanto a jugadores como aficionados antes de un encuentro importante.

Como parte de la campaña, Mr. Músculo invita a la afición a escuchar "La Limpia" en YouTube y Spotify para preparar su espacio, sacudirse las malas vibras y llegar al partido con buena energía. Además, la marca invita a las personas a compartir su propio ritual en redes usando #LaLimpia.

Al final, no importa si la cábala es la playera de siempre, el lugar exacto en el sillón, la botana que nunca falla o esa frase que se repite antes del silbatazo. Lo importante es que la afición se sume con la misma intención: echar buena vibra, dejar atrás las malas vibras y apoyar a nuestro equipo en este momento futbolero.

Con "La Limpia", Mr. Músculo refuerza su papel como aliado en la preparación del hogar, llevando la limpieza a un territorio positivo, divertido y cercano: ese momento en el que la casa se deja lista no solo para ver el partido, sino para recibir a la familia, a los amigos y toda la buena energía. Porque cuando se trata de futbol, toda ayuda cuenta; y una limpia nunca está de más.

FUENTE Mr. Músculo