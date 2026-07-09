¡No dejes de limpiar las malas vibras! La pasión futbolera se mantiene durante todo el año

Mr. Músculo invita a continuar el ritual con "La Limpia" para eliminar las malas vibras del hogar y acompañar a la afición durante toda la temporada

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La emoción del futbol no desaparece, sigue durante todo el año a través de torneos, clásicos, ligas y encuentros que mantienen viva a la afición. Cuando esto sucede, Mr. Músculo recomienda seguir con "La Limpia", la nueva cábala colectiva para atraer la buena suerte.

Visual de campaña de Mr. Músculo “La Limpia”, una iniciativa inspirada en la pasión futbolera, los rituales de la afición y la buena energía en el hogar.

A través de la canción "La Limpia", Mr. Músculo sigue reforzando la idea de que los espacios del hogar donde se reúne la familia o los amigos deben quedar limpios de toda mala vibra. En México, ver futbol es mucho más que seguir el juego y conocer el marcador final. Es una experiencia que comienza desde acomodar la sala y preparar la botana hasta reunirse con las mismas personas de siempre; cada aficionado tiene sus propios rituales que forman parte de la emoción previa al partido.

No importa cuál sea la cábala o ritual, lo importante es que cada una ayuda a construir la experiencia que se vive alrededor del futbol. Interpretada por El Cuarteto de la Racha, "La Limpia" utiliza el humor y la música para mandar el mensaje de que la afición mexicana deje todo lo malo atrás . Con referencias al ambiente futbolero y la energía festiva que se vive antes de cada encuentro, la canción convierte la preparación previa al partido en una limpia que puede compartirse con familiares y amigos. El video de "La Limpia" cuenta con la participación de Jonathan dos Santos y Kikín Fonseca, dos referentes del futbol mexicano que conocen de primera mano la intensidad con la que se viven estos momentos dentro y fuera de la cancha. Junto a Mr. Músculo, ambos invitan a los aficionados a mantener vivos sus rituales y disfrutar cada partido con la mejor actitud.

Mr. Músculo continuará promoviendo "La Limpia" como una forma divertida de acompañar la pasión futbolera. La canción está disponible en YouTube y Spotify. Además, Mr. Músculo invita a las personas a compartir su propio ritual en redes usando #LaLimpia.

Porque, si algo sabemos en México, es que siempre hay otro partido por esperar, otra oportunidad para reunirse y otra buena excusa para sacar la botana. o. Y aunque cambien los torneos, los rivales o los escenarios, hay cosas que siempre son iguales: reunirse, disfrutar del partido y celebrar juntos cada victoria.

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FUENTE Mr. Músculo