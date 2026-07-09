¡No dejes de limpiar las malas vibras! La pasión futbolera se mantiene durante todo el año
Noticias proporcionadas porMr. Músculo
09 jul, 2026, 12:00 GMT
- Mr. Músculo invita a continuar el ritual con "La Limpia" para eliminar las malas vibras del hogar y acompañar a la afición durante toda la temporada
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La emoción del futbol no desaparece, sigue durante todo el año a través de torneos, clásicos, ligas y encuentros que mantienen viva a la afición. Cuando esto sucede, Mr. Músculo recomienda seguir con "La Limpia", la nueva cábala colectiva para atraer la buena suerte.
A través de la canción "La Limpia", Mr. Músculo sigue reforzando la idea de que los espacios del hogar donde se reúne la familia o los amigos deben quedar limpios de toda mala vibra. En México, ver futbol es mucho más que seguir el juego y conocer el marcador final. Es una experiencia que comienza desde acomodar la sala y preparar la botana hasta reunirse con las mismas personas de siempre; cada aficionado tiene sus propios rituales que forman parte de la emoción previa al partido.
No importa cuál sea la cábala o ritual, lo importante es que cada una ayuda a construir la experiencia que se vive alrededor del futbol. Interpretada por El Cuarteto de la Racha, "La Limpia" utiliza el humor y la música para mandar el mensaje de que la afición mexicana deje todo lo malo atrás . Con referencias al ambiente futbolero y la energía festiva que se vive antes de cada encuentro, la canción convierte la preparación previa al partido en una limpia que puede compartirse con familiares y amigos. El video de "La Limpia" cuenta con la participación de Jonathan dos Santos y Kikín Fonseca, dos referentes del futbol mexicano que conocen de primera mano la intensidad con la que se viven estos momentos dentro y fuera de la cancha. Junto a Mr. Músculo, ambos invitan a los aficionados a mantener vivos sus rituales y disfrutar cada partido con la mejor actitud.
Mr. Músculo continuará promoviendo "La Limpia" como una forma divertida de acompañar la pasión futbolera. La canción está disponible en YouTube y Spotify. Además, Mr. Músculo invita a las personas a compartir su propio ritual en redes usando #LaLimpia.
Porque, si algo sabemos en México, es que siempre hay otro partido por esperar, otra oportunidad para reunirse y otra buena excusa para sacar la botana. o. Y aunque cambien los torneos, los rivales o los escenarios, hay cosas que siempre son iguales: reunirse, disfrutar del partido y celebrar juntos cada victoria.
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FUENTE Mr. Músculo
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