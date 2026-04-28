MSA anuncia la 3ª edición del Safety Summit enfocado en la protección de la vida de los trabajadores en Latinoamérica

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril 2026 /PRNewswire/ -- En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, MSA Safety anuncia la tercera edición del Safety Summit, refrendando su compromiso por crear espacios que incentiven la conversación alrededor de la seguridad de los trabajadores latinos. El evento se realizará los días 6 y 7 de mayo de 2026 en Sao Paulo, Brasil, en formato híbrido, con transmisión online en vivo para toda América Latina y traducción simultánea al español. El evento reunirá a especialistas internacionales, ejecutivos y profesionales de seguridad y salud en el trabajo para debatir los principales desafíos y tendencias del sector.

El Safety Summit de MSA se realizará el 6 y 7 de mayo de 2026 en Brasil, con transmisión online en vivo para toda América Latina y traducción simultánea al español para los ejecutivos y medios de comunicación de países de habla hispana.

La Organización Internacional del Trabajo estima que, a nivel global, cerca de 3 millones de personas mueren cada año debido a accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo; mientras que, 395 millones sufren lesiones no fatales. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud reporta que en las Américas más de 100 mil trabajadores fallecen anualmente por estos riesgos profesionales. Tales cifras constatan la urgencia de fortalecer la gestión de riesgos y la cultura de prevención en las organizaciones.

En este contexto, el Safety Summit se posiciona como un espacio estratégico para promover el intercambio de conocimiento y acelerar la adopción de prácticas más efectivas en seguridad laboral en la región. El evento contará con más de 25 ponentes, incluidos panelistas internacionales, y presentará casos reales de éxito en la aplicación de tecnologías y estrategias de gestión en entornos de alto riesgo.

De acuerdo con Mauricio Alvares, Director de Desarrollo de Negocios, Servicios y Soluciones de MSA Safety Brasil, el evento busca impulsar la innovación, fortalecer la cultura de seguridad y promover el intercambio de conocimiento en la región.

La programación estará organizada en dos ejes principales: el 6 de mayo, la agenda abordará la transformación digital en la seguridad laboral, incluyendo el uso de inteligencia artificial, Inteligencia de las Cosas (IoT), wearables y análisis de datos para prevenir accidentes. El 7 de mayo, el enfoque estará en liderazgo y cultura organizacional, con debates sobre modelos como Seguridad Diferenciada, Performance Humano y Organizacional, Cultura Justa e Ingeniería de Resiliencia.

Esta edición contará con el Safety Innovation Awards, que reconocerá soluciones innovadoras en seguridad ocupacional. Más de 200 casos de LATAM fueron inscritos.

Las inscripciones al Summit están disponibles en: https://mx.msasafety.com/safety-summit?r=NA&locale=es

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2967198/Header_Safety_summit__ESP_newsletter.jpg

FUENTE MSA Safety