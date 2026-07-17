Nace Bonanza, hotel boutique de 40 llaves en el corazón del Centro Histórico de Mazatlán

El proyecto rescata un edificio emblemático a un costado de la Catedral Basílica y frente al Palacio Municipal, coronado por un rooftop con vistas al mar y a las torres de la Catedral; será operado por Grupo Pelayo y abrirá sus puertas en la primavera de 2027.

MAZATLÁN, México, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La desarrolladora mazatleca Flor del Pacífico anunció Bonanza, un hotel boutique de 40 llaves que dará nueva vida a un edificio ubicado en el punto más simbólico de la ciudad: a un costado de la Catedral y frente al Palacio Municipal, en pleno Centro Histórico. Coordenadas: 23°12′02.3″N • 106°25′21.2″W.

El nombre honra la doble raíz de la palabra bonanza: en el mar, es la calma que sigue a la tormenta; en la mina, es el hallazgo de la veta más rica. Ambas acepciones pertenecen a Mazatlán, el puerto que en el siglo XIX embarcó hacia el mundo el oro y la plata de la Sierra Madre Occidental. Bonanza recupera esa memoria en el corazón de lo que hoy es el nuevo antiguo Mazatlán.

El proyecto es una remodelación integral que conserva el carácter arquitectónico del inmueble mientras lo transforma en una experiencia de hospitalidad de nivel boutique, sumándose a la revitalización del Centro Histórico que Flor del Pacífico ha impulsado con desarrollos como Villa Vicario y Casa Alemana 1848, la restauración patrimonial de la antigua Mercería Alemana en el corazón del Centro Histórico.

Bonanza integra una propuesta gastronómica curada con dos casas ya en operación en el edificio: Café Marino, la marca cafetera mazatleca fundada en 1950 que hoy, de la mano de la tercera generación de la familia Lizárraga, trae al Centro Histórico su concepto de cafetería de especialidad, El Marino, Cafetería de Origen; y Hashi, wine bar de cocina japonesa contemporánea, omakase y vinos biodinámicos de baja intervención. Se suma Costa Azul, un centro de servicios médicos y wellness orientado al turismo de salud, con un equipo que incluye medicina familiar e interna, fisioterapia, nutrición y odontología, convenios hospitalarios y una red de médicos especialistas, y que aporta al Centro Histórico un servicio de ambulancia disponible las 24 horas. La corona del proyecto será su rooftop: una terraza abierta al cielo del Centro Histórico, entre el mar y las torres de la Catedral. Su concepto se revelará en los próximos meses.

La operación estará a cargo de Grupo Pelayo, grupo hotelero mazatleco con décadas de trayectoria en el destino.

"Bonanza es la continuación de nuestro compromiso con el Centro Histórico. Hacemos ciudad, y este edificio —a la sombra de la Catedral— es la expresión más clara de esa convicción. Mazatlán tiene todo para conversar de tú a tú con los grandes destinos culturales de México, y Bonanza es nuestra apuesta por demostrarlo", señaló Isaac Jorge Urquijo Gurza, fundador y director de Flor del Pacífico.

"Operar un hotel en el corazón histórico de Mazatlán es un privilegio y una responsabilidad. Bonanza será un referente de hospitalidad boutique en el destino", señaló Humberto Romero y Pelayo, Director de Desarrollo y Nuevos Negocios de Grupo Pelayo.

Bonanza abrirá sus puertas en la primavera de 2027.

Acerca de Flor del Pacífico

Flor del Pacífico es una desarrolladora boutique fundada por Isaac Jorge Urquijo Gurza, heredero de una familia con más de 150 años de historia en Mazatlán. Su trabajo parte de una convicción: hacer ciudad. La firma rescata edificios patrimoniales del Centro Histórico y desarrolla proyectos residenciales que amplían la oferta de vida del puerto. Su portafolio incluye Villa Vicario, Casa Alemana 1848, Casa Costa, Bonanza y Malia, la primera comunidad 55+ Active Living de Mazatlán, y su visión es que Mazatlán ocupe el lugar que le corresponde entre los destinos culturales de México y el mundo. Más información: flordelpacifico.mx

Notas para editores

Acerca de Hashi: Hashi es un wine bar de cocina japonesa contemporánea con dos barras —omakase y bar—, vinos biodinámicos y de baja intervención, música analógica curada en bocinas Hi-Fi hechas en México y un espacio intervenido por artistas mexicanos. Su menú omakase fusiona la cocina fría con el robatayaki, asador japonés de roble blanco, a partir de pesca local responsable e ingredientes japoneses de importación. IG: @hashi.winebar

Acerca de Café Marino: El Marino, Cafetería de Origen es el concepto de cafeterías de especialidad de Café El Marino, empresa mazatleca fundada en 1950 por don Ricardo Lizárraga Granados y hoy impulsada por la tercera generación de la familia Lizárraga. Con más de siete décadas de trayectoria y presencia en más de 20 países, la marca lleva su tradición cafetera a una experiencia de origen: café recién tostado, identidad local y cercanía con el consumidor, desde su sede en el Centro Histórico, en el edificio de Bonanza.

Acerca de Costa Azul: Costa Azul es un centro de servicios médicos y wellness orientado al turismo de salud, con un equipo que abarca medicina familiar e interna, fisioterapia, nutrición y odontología, respaldado por convenios hospitalarios y una red de médicos especialistas. Desde su sede en Bonanza suma al Centro Histórico de Mazatlán un servicio de ambulancia disponible las 24 horas.

Acerca de Grupo Pelayo: Grupo Pelayo es un grupo hotelero familiar mazatleco con más de cinco décadas de trayectoria en el destino. Nació en los años setenta con el Hotel Posada Don Pelayo y hoy opera Royal Villas Resort, frente al mar en la Zona Dorada, y Don Pelayo Pacific Beach, sobre el malecón de Mazatlán, bajo un modelo de hospitalidad familiar y socialmente responsable. Con Bonanza, el grupo lleva su experiencia hotelera al Centro Histórico.

Flor del Pacífico • Mazatlán, Sinaloa • Julio 2026 [email protected] • +52 1 669 454 0221

FUENTE Flor del Pacífico