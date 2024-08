Narcosistema con Anabel Hernández llega a la cima de los podcast charts de México

LOS ANGELES, 15 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Narcosistema con Anabel Hernández se ha convertido en uno de los podcasts más populares de México al revelar nuevos secretos sobre el funcionamiento interno de los cárteles mexicanos semana tras semana. A menos de dos semanas de su estreno, Narcosistema llegó a la posición #1 de la lista Top Podcasts México de Apple Podcasts y a la posición #2 de la lista Top Podcasts México de Spotify. También continúa siendo el podcast de noticias número uno en México en ambas listas y ahora es el podcast de noticias en español con mayor ranking en EE. UU. en Apple y Spotify. Narcosistema es un podcast de Pitaya Entertainment.

El podcast se ha establecido rápidamente como fuente de información confiable por el prestigio, seriedad y profundidad de las investigaciones que Anabel Hernández ha realizado durante toda su trayectoria. Episodio por episodio en Narcosistema se han hecho revelaciones exclusivas sobre las turbias conexiones entre el crimen organizado con los niveles más altos del gobierno de México.

El más reciente episodio de Narcosistema, que se estrena hoy, incluye grabaciones exclusivas e inéditas de conversaciones con miembros del cártel de Sinaloa sobre la reciente captura de El Mayo Zambada y sus consecuencias.

Narcosistema ha aparecido en titulares de medios de comunicación de todo el mundo en las últimas semanas.

Esta semana ocurrió un evento desafortunado en el programa La Mesa Caliente de Telemundo. Anabel fue invitada para hablar de Narcosistema, y explicar la forma en que el crimen organizado impacta en los ciudadanos y el esfuerzo y valor periodístico que implica investigar a fondo estos temas. Pero en vez de que se tratara esto, la conducción de la entrevista se desvió inesperadamente. Patricia Navidad, cuya presencia no había estado informada como parte de la entrevista acordada, interrumpió a Anabel Hernández generando desinformación y haciendo imposible poder responder ante los gritos y actitud violenta de Navidad.

Anabel Hernández fija su posición sobre lo ocurrido:

"Un diálogo útil debe estar enmarcado por un lenguaje apropiado, de respeto mutuo y a la audiencia. Un debate es constructivo, pero lo que ocurrió en ese espacio no fue un debate sino un hecho que degrada a la señora Navidad y desvaloriza a los medios de comunicación que deben ser un vehículo para generar información útil y cultura. La tergiversación no permite que las audiencias se puedan formar su propio criterio en base a información real".

"Me sorprendió la actitud de falta de profesionalismo de las responsables de la conducción del programa. La principal afectada por este tipo de lamentables episodios es la audiencia".

"A lo largo de mi carrera he defendido el derecho de la sociedad a tener información veraz, oportuna y profunda sobre las diferentes facetas del crimen organizado que tanta violencia, muerte y dolor causa en México y Estados Unidos. A lo largo de mi carrera siempre he creído que los periodistas estamos obligados a no guardar silencio ante las complicidades del sistema criminal. He trabajado más de 30 años como periodista de investigación y me he distinguido por mis libros sobre el funcionamiento de los cárteles de la droga, la corrupción en los niveles más altos del gobierno, violaciones graves a derechos humanos y desapariciones forzadas. Investigar estos temas conlleva un riesgo personal para mi seguridad y la de mi familia. Mantengo cada palabra que he escrito en mis reportajes y libros".

"Seguiré investigando e informando y publicando a través de mis libros y de mi podcast Narcosistema, pese a que haya personas interesadas en que las verdades no salgan a la luz".

El profesionalismo y la integridad de Anabel Hernández han sido constantemente reconocidos en todo el mundo por su honestidad y valentía. Recibió el Premio Nacional de Periodismo de México, el Premio Internacional de Periodismo de España, el Premio a la Libertad de Expresión de Alemania y el Premio Pluma de Oro de la Libertad de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Y fue condecorada con la Legión de Honor por el Gobierno de Francia.

Narcosistema está disponible de forma gratuita en las principales aplicaciones de podcasts, incluidas Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music, así como en el sitio web de Pitaya (pitaya.fm) y YouTube. Todos los episodios están en español, con subtítulos en inglés disponibles en YouTube. Los nuevos episodios se estrenan los jueves.

