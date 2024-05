"Ningbo en la luz y la sombra", la primera exposición de cien exposiciones de cien empresas globales inagura en Cambodia

NINGBÓ, China, 24 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- En la mañana del 23 de mayo, se inauguró en Cambodia la primera exposición de cien exposiciones de cien empresas globales "Ningbo en la luz y la sombra", a la que asistieron Chen Cong, el Ministro Consejero de la Embajada de China en Cambodia, Prak Phannara, el Secretario de Estado del Ministerio de Turismo de Cambodia, Chhean Leang, el Secretario de Estado del Ministerio de Información de Cambodia, y Choun Chanphearoun, el Asesor del Ministerio de Información y Adjunto Director General de la Administración Estatal de Radio y Telévisión de Cambodia. Las cámaras de comercio de tres niveles de China, Zhejiang y Ningbo en Cambodia, los periodistas del Servicio de Noticias de China en Cambodia y los periodistas de principales medios de comunicación de Cambodia asistieron a la ceremonia de la primera exposición.

Ningbo folk band "Ling-Remix" of Chinese traditional characteristics performing at the ceremony of the premier exhibition

La primera exposición fue organizada conjuntamente por el Centro de Comunicación Exterior de Ningbo, el China Pictorial y la Cámara de Comercio de Ningbo en Cambodia, cubriendo las fábricas en el extranjero en Cambodia de más de 20 empresas de Ningbo, como Seduno y Shenzhou International, y 120,000 empleados.

Se ha informado de que esta es la primera actividad de intercambio cultural a gran escala en China que utiliza fábricas en el extranjero como plataforma para promover la imagen de la ciudad.

Esta exposición fotográfica seleccionó 90 excelentes obras fotográficas, además de mostrar las montañas y ríos, edificios emblemáticos y el patrimonio cultural inmaterial de China y Zhejiang, así como hermosas imágenes de Ningbo, que abarcan los cuatro aspectos: puerto, industria, ciudad y cultura, con el objetivo de contar historias chinas con fotos para que los empleados de fábricas en el extranjero puedan entender mejor Ningbo.

El Sanjiangkou de Ningbo no es solo la salida del Gran Canal de China, sino también el punto de partida de la Ruta de Seda Marítima. El monumento del "Lugar de Partida de la Ruta de Té Maritima", que se encuentra en Sanjiangkou, cuenta el origen del té chino en el mundo. Con la ayuda de la explicación de las imágenes, la escena de la flota cargada de té, juegos de té, seda de algodón y porcelana que partió de aquí a Cambodia y otras partes del mundo parece estar a la vista.

"A través de la explicación textual, me enteré de que el ferrocarril de alta velocidad Phnom Penh-Poipet, construido en cooperación con China, también está promoviendo, y los viajes futuros se volverán más convenientes, lo cual es muy de esperar". dijo Shen Jinfa, el empleado de Seduno (Cambodia) Tejido Co.,Ltd.

Las fotografías, relacionadas con la vida social local, también trasciende el significado de la foto en sí y se convierte en un puente que conecta la amistad entre China y Cambodia.

"Nunca he estado en China, ni he estado en el lugar de la sede, estas fotos me llenan de una hermosa imaginación de la lejana Ningbo". Rasny, empleada de Seduno (Cambodia) Tejido Co., Ltd., dijo que le gustan mucho los edificios históricos y la cultura y el arte de Ningbo en esta exposición fotográfica.

En Phnom Penh de Cambodia, actualmente se han reunido muchas empresas de Ningbo, como Seduno. Cómo aumentar la cohesión entre los empleados de diferentes orígenes culturales es un problema al que se enfrentan muchas fábricas en el extranjero.

"Conocemos los cambios y las oportunidades de desarrollo de China, así como el desarrollo de la ciudad vibrante Ningbo a través de la exposición fotográfica". Chhean Leang, el Secretario de Estado del Ministerio de Información de Cambodia, aprecia mucho esta forma, que permite a las personas dar a conocer visualmente la situación de los demás.

La exposición de cien exposiciones de cien empresas globales "Ningbo en la luz y la sombra" plantea celebrar 100 exposiciones fotográficas en 100 fábricas en el extranjero de las empresas de Ningo. A continuación, se aterrizará en las fábricas en el extranjero de las empresas de Ningbo en Bangladesh, Vietnam y otros países.

Persona de contacto: Huang Jin

Teléfono: 0086-18868927982

Correo:[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2421717/Ningbo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2217761/4725607/Ningbo_International_Communications_Center_Logo.jpg

FUENTE Ningbo International Communications Center