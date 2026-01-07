NORWEGIAN CRUISE LINE CAUSA SENSACIÓN CON LA INAUGURACIÓN DE UNA NUEVA Y AMPLIA PISCINA Y MÁS EXPERIENCIAS PARA LOS HUÉSPEDES EN GREAT STIRRUP CAY, SU ISLA PRIVADA EN LAS BAHAMAS

Con un nuevo muelle que hace que sea aún más fácil para los huéspedes disfrutar de la isla, Great Life Lagoon, una enorme área de piscina de 1.4 acres en el corazón de la transformación de la isla, está diseñada para relajarse y divertirse. Teniendo en cuenta a las familias, la piscina es más grande que dos piscinas olímpicas combinadas y cuenta con una entrada estilo playa que conduce a un área de chapoteo con divertidas fuentes de agua para los huéspedes jóvenes, mientras que los adultos pueden disfrutar de los dos bares acuáticos, lo que les facilita disfrutar de sus bebidas de cóctel favoritas. Alrededor de la impresionante piscina nueva hay cabañas privadas para que los huéspedes se relajen y disfruten de hermosas vistas al mar y a la piscina. Para aquellos que buscan una experiencia elevada, el nuevo Vibe Shore Club es accesible con un pase para todo el día y ofrece un retiro solo para adultos con cabañas privadas y un bar privado para una escapada exclusiva frente a la playa. Las mejoras adicionales incluyen Splash Harbor, un área de juegos acuáticos para niños de cortesía a solo unos pasos de distancia de la nueva piscina, una nueva plaza de bienvenida y un conveniente sistema de tranvía para explorar la isla más fácil. Juntos, estas mejoras garantizan que todos los huéspedes disfruten de una visita perfecta e inolvidable.

"Great Stirrup Cay siempre ha sido un destino favorito para nuestros huéspedes, y estas nuevas mejoras hacen que sea aún más fácil para los huéspedes cambiar el clima invernal por los cálidos trópicos y disfrutar de un 'Escape to the Great Life'", dijo Harry Sommer, presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "Con la divertida versatilidad de Great Life Lagoon y lugares para toda la familia como Splash Harbor, hemos creado una isla donde todos pueden relajarse, jugar y crear recuerdos duraderos. Esta transformación se trata de ofrecer experiencias premium y servicios incomparables a nuestros huéspedes y darles la libertad y flexibilidad para disfrutar de sus vacaciones a su manera. Estoy muy emocionado por llegar ya a mediados de 2026, cuando revelemos experiencias aún mayores para los huéspedes con el parque acuático, Great Tides Waterpark".

Mirando hacia el futuro, Norwegian Cruise Line está encantado de continuar la expansión de la isla con el debut del parque acuático, Great Tides Waterpark, a mediados de 2026. El destino lleno de acción contará con toboganes y atracciones para huéspedes de todas las edades. Anclado por un total de 19 toboganes de agua, desde los que provocan descargas de adrenalina hasta los que ofrecen una aventura relajada, el parque incluirá la impresionante torre Tidal Tower con ocho emocionantes toboganes acuáticos, incluidos sus dos toboganes más altos, donde los huéspedes pueden experimentar descensos adrenalínicos y emocionantes subidas en un flotador para un recorrido inolvidable. Las atracciones adicionales de Tidal Tower incluyen toboganes de carreras de alta velocidad para la diversión competitiva, toboganes con grandes espirales que giran a los huéspedes en direcciones inesperadas y emocionantes toboganes corporales para la adrenalina pura. Para que sea aún más fácil disfrutar, algunos toboganes incluirán cómodas cintas transportadoras que elevarán las balsas hasta la parte superior, eliminando la tediosa tarea de que los visitantes las suban por su cuenta. Great Tides Waterpark también contará con un río dinámico de casi 244 metros, una zona de chapoteo de 836 metros cuadrados para niños y Cliffside Cove, donde los huéspedes pueden encontrar los primeros saltos en el acantilado de la industria, toboganes de carreras y mucho más.

A medida que Norwegian Cruise Line continúa transformando Great Stirrup Cay, la compañía está preparada para dar la bienvenida a más de un millón de huéspedes a su isla privada en 17 barcos en 2026. Esto incluye visitas desde sus barcos más nuevos, como Norwegian Aqua®, que ofrece viajes de siete días por el Caribe desde Miami y Orlando (Puerto Cañaveral), Florida, desde ahora hasta octubre de 2027, con escalas a la República Dominicana, las Islas Vírgenes de EE. UU., las Islas Vírgenes Británicas y más. Se unirá a Norwegian Aqua en el Caribe el nuevo Norwegian Luna, que debutará en marzo de 2026 y navegará itinerarios de siete días por el Caribe desde abril de 2026 hasta octubre de 2026, visitando los mismos impresionantes destinos tropicales que su barco gemelo.

