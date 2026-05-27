NORWEGIAN CRUISE LINE® REVELA LA FECHA DE INAUGURACIÓN PARA EL PARQUE ACUÁTICO GREAT TIDES WATERPARK ANTES DEL INICIO DE LA VENTA DE PASES DE UN DÍA

– Comienza la cuenta regresiva para el gran estreno con la inauguración del muy esperado parque acuático de NCL en Great Stirrup Cay que tendrá lugar el 4 de septiembre de 2026 –

– Las entradas de un día para el parque acuático Great Tides saldrán a la venta mañana, 28 de mayo de 2026 –

MIAMI, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Norwegian Cruise Line® (NCL), la compañía innovadora en viajes en crucero a nivel mundial, anunció hoy que el tan esperado parque acuático Great Tides Waterpark en Great Stirrup Cay, la isla privada de la compañía en Las Bahamas, se llevará a cabo el 4 de septiembre de 2026, durante el itinerario por el Caribe de siete días de Norwegian Luna.

Norwegian Cruise Line anuncia la fecha de inauguración del nuevo parque acuático, Great Tides Waterpark, que abrirá sus puertas el 4 de septiembre de 2026 en Great Stirrup Cay, la isla privada de la compañía en las Bahamas.

A partir de mañana, todos los huéspedes que naveguen a Great Stirrup Cay a partir del 4 de septiembre de 2026 pueden comprar pases de un día a Great Tides Waterpark y personalizar su día ideal en la isla con una reserva anticipada y sin complicaciones. Para elevar aún más la experiencia, los huéspedes pueden reservar cabañas privadas para hasta seis huéspedes, que incluyen la entrada al parque acuático y ofrecen comodidad sombreada a solo unos pasos de la exclusiva Tidal Tower del parque, que cuenta con impresionantes toboganes, perfectos para relajarse entre una atracción y otra. Además, la experiencia del parque acuático se extiende más allá de los 19 emocionantes toboganes con tres camiones de comida completamente nuevos que ofrecen una variada selección gastronómica.

"Great Stirrup Cay continúa evolucionando como el principal destino de isla privada en Las Bahamas, y estamos entusiasmados de abrir oficialmente el parque acuático Great Tides Waterpark el 4 de septiembre de 2026", dijo Marc Kazlauskas, presidente de Norwegian Cruise Line. "Con las mejores actividades para las familias y para todo tipo de viajeros, desde toboganes de alta energía hasta experiencias relajadas en la laguna, comenzando mañana los huéspedes pueden comprar sus pases de un día y asegurar un día inolvidable en la isla privada más espectacular del Caribe".

Great Tides Waterpark, que abarca casi seis acres, ofrecerá una aventura audaz y familiar en atracciones inmersivas para todas las edades. En su centro se ubicará la torre Tidal Tower de casi 52 metros, que cuenta con Breakwater Blasters, las primeras montañas rusas de agua de la industria con descensos y subidas dentro de un flotador, junto al Whitewater Dash con dos toboganes corporales; Rapid Mat Racers con dos toboganes de colchoneta; y una selección de toboganes de tubo, Tropic Storm y Tropic Spiral, con espirales y giros para una dosis de adrenalina.

Otros aspectos destacados incluirán Cliffside Cove, hogar de los primeros y más altos saltos de acantilado de la industria; The Great Slide, el único tobogán corporal para cuatro personas del Caribe; toboganes de carreras Fearless Falls; y el Grotto Bar oculto escondido debajo de la acción para una visualización privilegiada. Los huéspedes más jóvenes podrán chapotear a través de Splash Cay, una zona para niños de 836 metros cuadrados, mientras que los que buscan aventuras pueden flotar a lo largo del río Wandering River, una versión de más de 244 metros y alta energía del río dinámico clásico. El parque acuático se basa en la reciente transformación de Great Stirrup Cay, que incluye la amplia laguna Great Life Lagoon, que cuenta con una piscina con entrada estilo playa, bares en la piscina y un amplio espacio para relajarse con vistas al mar. Los huéspedes también pueden mejorar su día en el Vibe Shore Club solo para adultos, disfrutar de ofertas para toda la familia como Splash Harbor y explorar la isla con facilidad con el último sistema de tranvía de la isla.

Los viajeros pueden visitar Great Stirrup Cay durante todo el año, con viajes que navegan por temporada desde convenientes puertos de origen, incluidos Nueva York y Filadelfia, así como puertos de Florida en Jacksonville, Tampa, Orlando (Puerto Cañaveral) y Miami.

Los huéspedes que deseen celebrar la gran inauguración del parque acuático pueden zarpar en el crucero por el Caribe de siete días de Norwegian Luna desde Miami el 29 de agosto de 2026. Norwegian Luna ofrece itinerarios hasta noviembre de 2026 con visitas a Puerto Plata, República Dominicana; Santo Tomás, Islas Vírgenes de EE. UU.; y Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, así como Great Stirrup Cay, que combinan perfectamente la última innovación en barcos con la experiencia isleña más reciente de NCL. Para viajes más cortos desde Miami, Norwegian Getaway ofrece viajes de tres y cuatro noches a Las Bahamas hasta octubre de 2026.

Comenzando mañana, los huéspedes pueden comprar un pase a Great Tides Waterpark iniciando sesión en su cuenta myNCL después de completar su reservación de crucero.

Para obtener información adicional o para reservar un crucero, contacta a un agente de viajes, llama al 888-NCL-CRUISE (625-2784) o visita www.ncl.com.

*Los boletos y los precios variarán según la temporada y la disponibilidad. Para obtener más información sobre los precios y los requisitos de edad, visita ncl.com.

Acerca de Norwegian Cruise Line

Como compañía innovadora en viajes de cruceros a nivel mundial, Norwegian Cruise Line® lleva 59 años rompiendo los límites de los cruceros tradicionales. Su eslogan, " Aquí es diferente", refleja la conexión emocional que experimentan los huéspedes a bordo y rinde homenaje a la historia de la empresa como pionera en la experiencia de los cruceros. En particular, NCL cambió el sector al ofrecer a los huéspedes la libertad y la flexibilidad de diseñar sus vacaciones ideales según su horario preferido, sin horarios fijos para los restaurantes y el entretenimiento y sin códigos de vestimenta formales. Hoy en día, la empresa sigue ofreciendo experiencias cuidadosamente seleccionadas y sin complicaciones que se adaptan a todo tipo de viajeros, desde cruceristas experimentados hasta familias de todos los tamaños. Con un entretenimiento galardonado, una gastronomía de inspiración internacional y un alojamiento cuidadosamente diseñado, que incluye camarotes individuales, suites Club Balcony y The Haven by Norwegian®, el exclusivo concepto de barco dentro de un barco de la compañía, NCL garantiza que cada huésped disfrute de un viaje perfecto y personalizado que le permita disfrutar del momento y conectar con sus seres queridos. Para ofrecer aún más valor a los huéspedes, el programa Free at Sea™, característico de la compañía, proporciona ventajas e inclusiones adicionales, como bar abierto ilimitado, restaurantes especializados, Wi-Fi de alta velocidad, créditos para excursiones en tierra y, en determinados viajes, el tercer y cuarto huesped viajan gratis. (Términos y condiciones se aplican). Los huéspedes de NCL que viajen al Caribe también podrán disfrutar de experiencias exclusivas en Harvest Caye, el complejo turístico de la compañía en Belice, además de nuevas y mejoradas experiencias en Great Stirrup Cay, la isla privada ampliada de NCL en Las Bahamas. NCL navega a casi 350 de los destinos más deseados del mundo con su flota de 21 barcos modernos.

Para obtener más información o reservar un crucero, contacta a un agente de viajes, llama al 888-NCL-CRUISE (625-2784) o visita www.ncl.com. Para conocer las últimas noticias y acceder a contenido exclusivo, visita la sala de prensa de NCL y sigue a Norwegian Cruise Line en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube @NorwegianCruiseLine; y en Twitter @CruiseNorwegian.

Norwegian Cruise Line es una subsidiaria de propiedad total de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Para obtener más información, visita www.nclhltd.com.

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FUENTE Norwegian Cruise Line