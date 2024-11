Noticias de China Automotive: Para acelerar la presencia global, LANDKING se lanza oficialmente en Chile

SANTIAGO, Chile, 22 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Weichai New Energy Commercial Vehicle Co., Ltd. ("la Compañía"), una subsidiaria de propiedad total de Weichai Holding Group Co., Ltd. ("el Grupo"), un fabricante de equipos de alta gama de renombre mundial, lanzó oficialmente su marca en el extranjero, LANDKING, en Chile. Esto marca un hito importante en la estrategia de globalización de la Compañía, demostrando su fuerte influencia en el mercado global.

En el evento de lanzamiento de la marca, se mostró una gama completa de productos, incluidas las series LANDKING R, H, ER y EH, con soluciones innovadoras y de alta calidad para el mercado mundial de vehículos comerciales.

La serie R es un producto posicionado por LANDKING en el mercado objetivo de camiones grandes y micro de alta gama. Con ventajas básicas como "seguridad, confiabilidad, calidad y comodidad", compite directamente con micro camionetas y camionetas. Además, se diferencia de los productos de tipo sótano de camiones ligeros por ser flexibles y confiables, capaces de navegar por carreteras estrechas y entrar en garajes subterráneos, poseyendo así cierta competitividad en el mercado.

La serie H es un producto de alta gama en la línea de productos energéticos convencionales, creado por LANDKING con los excelentes recursos del Grupo. Esta serie coincide con el "tren motriz dorado" de Weichai + Fast + Hande Axle, que ofrece una mayor potencia, mayor eficiencia y menor consumo de combustible. Además, la serie es segura y confiable, con una gran adaptabilidad al medio ambiente, un alto confort interior y un entorno de conducción superior.

La serie ER cuenta con una cabina ultra ancha de 1.750 mm, un tren motriz dorado eléctrico puro, un chasis sin carga, un eje trasero reforzado de 2,5-3,5 t y el mayor volumen de caja de carga entre productos similares.

La serie EH es un producto de alta gama en la nueva línea de productos energéticos de la empresa. Esta serie cuenta con una plataforma exclusiva recientemente desarrollada para vehículos eléctricos de nueva energía, que combina tres tecnologías principales: FinDreams Blade Battery + Hande Electric Drive Axle + Inovance All-in-one Electric Controller, formando un tren motriz as en el sector de los camiones ligeros de nueva energía. Lidera el sector en alcance, calidad de conducción y capacidad de carga, ofreciendo largas distancias de conducción, bajos costos y altas ganancias. Especialmente equipado con el sistema de asistencia al conductor (DAS) L2+ líder en el sector, proporciona funciones de asistencia a la conducción de alto nivel para todas las condiciones de la carretera.

Actualmente, la empresa ha logrado una presencia global de la línea completa de productos e introducido configuraciones personalizadas adaptadas a las características de las diferentes regiones. En el futuro, con el desarrollo de su estrategia global, la empresa dará un nuevo y poderoso impulso al mercado mundial de camiones ligeros de alta gama.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2564511/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2564512/image_2.jpg

FUENTE China Automotive News