Novacomp lleva su estrategia AI First a empresas de América Latina y Estados Unidos

SAN JOSÉ, Costa Rica, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Novacomp, firma multilatina de consultoría tecnológica con operaciones en América Latina y Estados Unidos, fortalece su estrategia AI First, un modelo integral de servicios diseñado para ayudar a las organizaciones a acelerar la adopción de inteligencia artificial y convertir iniciativas aisladas en capacidades empresariales escalables.

Novacomp es una firma de consultoría tecnológica multilatina con más de 28 años de trayectoria, especializada en acompañar a organizaciones en sus procesos de transformación digital y adopción de tecnologías emergentes.

Con esta evolución, la compañía responde a una necesidad cada vez más relevante: dejar atrás la etapa de experimentación con IA y avanzar hacia una adopción estructurada, segura y medible, capaz de impulsar la innovación, automatizar procesos, fortalecer la toma de decisiones y acelerar resultados de negocio.

De acuerdo con The State of AI 2025 de McKinsey, el 88% de las organizaciones ya utiliza inteligencia artificial en al menos una función del negocio, aunque muchas continúan enfrentando desafíos para escalar estas iniciativas. A su vez, el AI Index Report 2025 de Stanford señala que la adopción empresarial de IA pasó del 55% al 78% en apenas un año.

"El verdadero reto ya no consiste únicamente en implementar nuevas herramientas, sino en rediseñar la forma en que las organizaciones operan, toman decisiones y generan valor. En Novacomp ayudamos a nuestros clientes a convertir la IA en una capacidad empresarial permanente", afirmó Harold Alfaro, Managing Director de Novacomp.

La estrategia AI First combina experiencia en transformación digital, consultores especializados y tecnologías de fabricantes como Microsoft, Oracle y Amazon Web Services (AWS). Su portafolio integra cinco líneas de servicio: AI Augmented Delivery Services, Intelligence Automation, AI Capacities as a Service, AI Expert Advisory y AI-based Financial Services.

"América Latina está entrando en una etapa decisiva en materia de inteligencia artificial. Las organizaciones ya no están preguntando si deben adoptar IA, sino cómo pueden escalarla de forma segura, responsable y con impacto real en el negocio", señaló Mauricio Monge, Corporate Marketing & Communications Manager de Novacomp.

Con casi tres décadas de trayectoria, Novacomp opera en 11 países de América Latina y Estados Unidos, cuenta con más de 1.500 consultores especializados de 23 nacionalidades y atiende sectores como banca, servicios financieros, seguros, retail, telecomunicaciones, manufactura, logística, gobierno y ciencias de la vida.

Las organizaciones interesadas pueden visitar www.crnova.com. Además, Novacomp proyecta incorporar más de 350 nuevos profesionales durante 2026 para fortalecer sus capacidades en IA, datos, automatización, desarrollo de software, nube y ciberseguridad. Las oportunidades están disponibles en www.crnova.com/careers.

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FUENTE NOVACOMP