Novacomp impulsa en México su estrategia AI First para acelerar la transformación empresarial

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Novacomp, firma multilatina de consultoría tecnológica con operaciones en América Latina y Estados Unidos, fortalece su estrategia AI First en México, un modelo integral de servicios diseñado para ayudar a las organizaciones a acelerar la adopción de inteligencia artificial y convertir iniciativas aisladas en capacidades empresariales escalables.

Novacomp es una firma de consultoría tecnológica multilatina con más de 28 años de trayectoria, especializada en acompañar a organizaciones en sus procesos de transformación digital y adopción de tecnologías emergentes.

El fortalecimiento de la estrategia AI First responde a una necesidad que hoy enfrentan miles de organizaciones: dejar atrás la etapa de experimentación con inteligencia artificial y convertirla en una capacidad empresarial capaz de impulsar la innovación, automatizar procesos, fortalecer la toma de decisiones y acelerar el crecimiento del negocio.

Esta transición ya se refleja en el mercado. De acuerdo con el estudio The State of AI 2025 de McKinsey, el 88% de las organizaciones ya utiliza inteligencia artificial en al menos una función del negocio, aunque la mayoría continúa enfrentando desafíos para escalar estas iniciativas y convertirlas en resultados sostenibles. A su vez, el AI Index Report 2025 de la Universidad de Stanford revela que la adopción empresarial de IA pasó del 55% al 78% en apenas un año, reflejando la velocidad con la que esta tecnología está redefiniendo las estrategias corporativas y la competitividad de las organizaciones.

"La inteligencia artificial representa una de las mayores oportunidades de transformación empresarial de las últimas décadas. El verdadero reto ya no consiste en implementar nuevas herramientas, sino en rediseñar la forma en que las organizaciones operan, toman decisiones y generan valor. En Novacomp estamos ayudando a nuestros clientes a convertir la IA en una capacidad empresarial permanente, combinando estrategia, talento, datos, gobierno y tecnología para acelerar resultados de negocio", afirmó Harold Alfaro, Managing Director de Novacomp.

La estrategia AI First de Novacomp combina la experiencia de la compañía en transformación digital con tecnologías de IBM, Microsoft, Oracle y Amazon Web Services (AWS) para ayudar a las organizaciones a acelerar la adopción de inteligencia artificial de forma segura, escalable y orientada a resultados de negocio.

El portafolio integra cinco líneas de servicio: AI Augmented Delivery Services, Intelligence Automation, AI Capacities as a Service, AI Expert Advisory y AI-based Financial Services. En conjunto, estas capacidades permiten a las organizaciones acelerar proyectos de inteligencia artificial, automatizar procesos críticos mediante agentes inteligentes, acceder a talento especializado bajo demanda, definir estrategias de adopción y gobierno de IA, y transformar procesos de negocio en sectores altamente regulados como el financiero.

Como parte de este enfoque, Novacomp aprovecha las capacidades de sus alianzas tecnológicas. En el caso de IBM, la compañía integra funciones como watsonx, watsonx Orchestrate y agentes inteligentes como Bob, que facilitan la automatización de procesos empresariales, la coordinación de tareas entre múltiples sistemas y la evolución hacia modelos de Agentic AI, donde agentes autónomos colaboran para ejecutar procesos complejos con mínima intervención humana.

La evolución hacia Agentic AI está redefiniendo la automatización empresarial. Gartner proyecta que para 2028, el 33% de las aplicaciones empresariales incorporarán Agentic AI y al menos el 15% de las decisiones cotidianas de negocio serán tomadas de forma autónoma mediante agentes de inteligencia artificial, frente a prácticamente cero en 2024. Ante este escenario, Novacomp busca acompañar a las empresas en la construcción de capacidades que les permitan adoptar estas tecnologías de forma responsable, gobernada y alineada con sus objetivos estratégicos.

Con casi tres décadas de trayectoria, Novacomp se ha consolidado como una de las firmas de consultoría tecnológica con mayor presencia en América Latina. Actualmente opera en 11 países de América Latina y Estados Unidos, cuenta con más de 1.500 consultores especializados de 23 nacionalidades y acompaña a organizaciones líderes en sus procesos de transformación tecnológica.

México representa uno de los mercados estratégicos para la compañía, donde desarrolla proyectos para organizaciones de sectores como banca, servicios financieros, retail, aerolíneas, telecomunicaciones, seguros, manufactura y sector público, acompañándolas en iniciativas de modernización tecnológica, automatización, inteligencia artificial, nube y datos.

"México tiene todas las condiciones para convertirse en uno de los líderes regionales en adopción de inteligencia artificial. Ya trabajamos con organizaciones que buscan integrar agentes inteligentes, automatización avanzada y analítica para transformar la experiencia de sus clientes y optimizar sus operaciones. Nuestro propósito es acompañarlas más allá de la implementación tecnológica, ayudándolas a construir capacidades empresariales que les permitan escalar la IA de forma segura y generar resultados tangibles", señaló Peter Kroll, Country Manager de Novacomp México.

La operación en México forma parte de una estrategia regional integrada que conecta el hub de Costa Rica, desde donde Novacomp atiende Centroamérica y el Caribe, con la oficina de Lima, Perú, recientemente consolidada como centro estratégico para América del Sur. Esta estructura permite compartir talento especializado, mejores prácticas y capacidades de entrega para atender proyectos de alcance regional.

Las organizaciones interesadas en conocer más sobre la estrategia AI First de Novacomp y su portafolio integral de servicios pueden visitar www.crnova.com.

Como parte de esta estrategia de crecimiento, Novacomp también proyecta incorporar más de 350 nuevos profesionales durante 2026 para fortalecer sus capacidades en inteligencia artificial, análisis de datos, automatización, desarrollo de software, nube y ciberseguridad, respondiendo a la creciente demanda de proyectos de transformación tecnológica en América Latina y Estados Unidos. Los profesionales interesados en formar parte de la compañía pueden consultar las oportunidades disponibles en www.crnova.com/careers.

Para Novacomp, la inteligencia artificial no representa únicamente una nueva generación de herramientas tecnológicas, sino una oportunidad para redefinir la manera en que las organizaciones innovan, operan y crean valor. A través de su estrategia AI First, la compañía busca acompañar a las empresas en la construcción de negocios más inteligentes, ágiles y preparados para competir en una economía impulsada por la inteligencia artificial.

FUENTE Novacomp