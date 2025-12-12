Nuvei amplía su alianza con Microsoft para escalar la infraestructura global de pagos y soportar más de 10,000 transacciones por segundo

La implementación del procesamiento central en Microsoft Azure mejora la resiliencia, el rendimiento en tiempo real y la disponibilidad continua para empresas globales

BOGOTÁ, Colombia, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Nuvei y Microsoft anunciaron hoy una expansión importante de su alianza estratégica, que permitirá ejecutar las APIs centrales de procesamiento de pagos de Nuvei en Microsoft Azure y utilizar Azure AI para optimizar transacciones en tiempo real.

Este avance expande significativamente la capacidad global de procesamiento de Nuvei, superando el umbral de 10,000 transacciones por segundo y apuntando a una disponibilidad del 99.999% para empresas de gran escala. La iniciativa también fortalece la posición de Nuvei entre los procesadores de mayor volumen del mundo y establece una base resiliente y potenciada por IA para respaldar más de USD 1 billón en volumen anual de pagos a medida que las empresas crecen internacionalmente.

Este hito refleja una inversión sustancial y un esfuerzo de varios años para migrar todas las plataformas de Nuvei a la nube, ayudando a los clientes a escalar globalmente con mayor rendimiento y eficiencia. Al trasladar servicios centrales a Azure, Nuvei obtiene mayor elasticidad, velocidad mejorada y confiabilidad global consistente, a la vez que moderniza componentes críticos y reduce la dependencia de tecnologías externas. Esta arquitectura renovada también abre espacio para innovación continua, permitiendo a Nuvei acelerar futuras mejoras y ofrecer niveles aún más altos de resiliencia y optimización.

"Cada pago debe completarse con rapidez y precisión, en cualquier lugar donde operen nuestros clientes", afirmó Phil Fayer, CEO de Nuvei. "Ejecutar nuestro procesamiento central en Microsoft Azure nos proporciona una base nativa de IA que se adapta en tiempo real, optimiza transacciones globales y cumple con los requisitos de residencia de datos en cada región. Fortalece nuestro desempeño hoy y nos prepara para ofrecer nuevas capacidades impulsadas por IA a medida que nuestros clientes crecen."

Procesar pagos en Azure habilita una arquitectura distribuida capaz de absorber picos de volumen, mantener operaciones continuas y optimizar latencia y autorizaciones a nivel global. Esto garantiza la máxima captura de ingresos y experiencias ininterrumpidas para los consumidores, incluso en los eventos de comercio más exigentes del mundo.

"La infraestructura preparada para IA de Microsoft Azure complementa la experiencia de Nuvei en pagos empresariales", comentó Tyler Pichach, Global Head of Payments Strategy de Microsoft. "Este paso posiciona a Nuvei para ofrecer experiencias de pago resilientes, ágiles y optimizadas, esenciales para el futuro del comercio global."

Como parte de esta modernización integral, las APIs y servicios centrales de Nuvei ahora aprovechan las capacidades de Azure para ofrecer una infraestructura de pagos segura, escalable y distribuida globalmente. Los servicios incluyen Azure ExpressRoute para conectividad privada, Azure Firewall para protección de red y Azure Kubernetes Service para cargas de trabajo en contenedores. Para fortalecer la seguridad y el cumplimiento, la solución integra Azure Defender for Cloud para protección avanzada contra amenazas y Azure Application Gateway con Web Application Firewall (WAF) para seguridad reforzada a nivel de aplicación. La arquitectura abarca cuatro regiones estratégicas —UK South, Sweden Central, US West y US East— garantizando alta disponibilidad, resiliencia y rendimiento consistente para empresas en todo el mundo.

Nuvei continuará implementando mejoras de infraestructura que elevan el rendimiento global, optimizan el onboarding y potencian la eficiencia transaccional con Azure AI. Con cada actualización, la plataforma se vuelve más sólida en escala, más consistente entre regiones y más inteligente a partir de cada transacción procesada, generando valor acumulado a medida que las empresas globales crecen con confianza.

Acerca de Nuvei

Nuvei es la fintech canadiense que acelera el negocio de los clientes en todo el mundo. Su tecnología modular, flexible y escalable permite que las empresas líderes acepten pagos de última generación, ofrezcan todas las opciones de pago y se beneficien con los servicios bancarios, de emisión de tarjetas, y de gestión del fraude y del riesgo. Al conectar empresas con sus clientes en más de 200 mercados, con adquirencia local en más de 50 países, 150 monedas y más de 700 métodos de pago alternativos, Nuvei provee la tecnología y los conocimientos para que los clientes y socios tengan éxito a nivel local y mundial, con una sola integración.

Para obtener más información, visite www.nuvei.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844503/Alianza_Nuvei_y_Microsoft.jpg

FUENTE Nuvei