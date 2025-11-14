Nuvei presenta la edición final de la primera serie de su Guía Global sobre Mercados de Alto Crecimiento, destacando el papel de Colombia en la nueva economía digital.

El estudio, que analiza 8 mercados de alto crecimiento, posiciona a Nuvei como el socio tecnológico clave para que las empresas de Colombia capitalicen la expansión internacional en América Latina, Asia, Medio Oriente y África.

El ecosistema híbrido con el que cuenta el país, que combina un fuerte sistema de transferencias (PSE) con un uso robusto de tarjetas, le da una ventaja única para capitalizar ambas tendencias y acelerar su expansión global.

BOGOTÁ, Colombia, 14 de noviembre del 2025 /PRNewswire/ -- Nuvei, la fintech global de tecnología financiera, presenta la edición final de la primera serie de su serie de informes, "Guía de expansión global para mercados de alto crecimiento", para 2025, en los que presentó una hoja de ruta estratégica para las empresas colombianas que buscan expandir sus operaciones a nivel mundial. Este informe final, sintetiza los hallazgos de los ocho mercados analizados a lo largo del año: Brasil, Chile, Colombia, Hong Kong, India, México, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos, y presenta las conclusiones clave dirigidas específicamente al mercado colombiano.

Los informes, desarrollados en conjunto con PCMI (Payments and Commerce Market Intelligence), revelaron que estos ocho mercados representan la nueva frontera del comercio digital, en los que se destaca una transformación digital acelerada, poblaciones jóvenes y conectadas, y la consolidación de ecosistemas de pago locales únicos que son cruciales para el éxito comercial. Además, proyectan que el volumen del comercio electrónico en estos mercados alcance los US$908.4 mil millones en 2025 y crezca hasta US$1.2 billones para 2027.

"Tras un análisis exhaustivo de ocho de las economías más dinámicas del mundo, hemos creado una hoja de ruta clara para las empresas colombianas con ambición global", declaró Juan Jorge Soto, Gerente General de Nuvei para Latam. "Cada mercado, desde la revolución de PIX en Brasil hasta el dominio móvil en Sudáfrica, presenta desafíos y oportunidades únicas. Nuestra misión es minimizar las barreras financieras y regulatorias, permitiendo que una empresa colombiana pueda vender en Nueva Delhi o Ciudad de México con la misma facilidad que lo hace en Bogotá".

Un mosaico de tendencias y lecciones clave para Colombia

El informe final destaca que no existe un único modelo de crecimiento que haya tenido éxito, sino que existe un mosaico de tendencias de las cuales las empresas colombianas pueden extraer valiosas lecciones:

La revolución de los Pagos en Tiempo Real (RTP): El fenómeno más disruptivo es la adopción masiva de sistemas de pago instantáneos. En 2024, PIX en Brasil y UPI en India han transformado el comercio doméstico, representando el 40% y 55%, respectivamente, de los pagos de eCommerce en sus países. Esto refleja una demanda global por inmediatez y bajo costo que sistemas como PSE en Colombia ya están capitalizando. La resiliencia de las tarjetas en el comercio global: En contraste, en mercados con alta bancarización y fuerte orientación al comercio transfronterizo, las tarjetas siguen liderando los métodos de pago. En Chile y los Emiratos Árabes Unidos, las tarjetas representan cerca del 58% y 62% de los pagos online, respectivamente. Esto subraya su rol insustituible para compras internacionales y de alto valor. El auge del consumidor móvil y social: El comercio mobile-first es una realidad universal. En mercados como México, más del 79% de las transacciones de eCommerce se realizan en dispositivos móviles. Mientras que en Sudáfrica, el comercio social es una fuerza emergente, demostrando que la confianza y el descubrimiento de productos ocurren cada vez más en nuevas plataformas. Nuevos corredores de crecimiento: El reporte final de Nuvei también deja en evidencia la posibilidad de abrir la puerta a oportunidades más allá de los socios tradicionales. Hong Kong se consolida como una puerta de entrada estratégica al mercado asiático, mientras que Sudáfrica y los EAU se posicionan como hubs clave para África y Medio Oriente.

El camino para Colombia es un ecosistema híbrido

Este informe final consolida un año de investigación en una hoja de ruta esencial para toda empresa o empresario que aspire a la expansión global. Al analizar las tendencias de pago, los comportamientos del consumidor y los desafíos regulatorios de ocho de los mercados más dinámicos del mundo se llegan a 4 conclusiones claves para Colombia:

Construir una experiencia de pago dual: Integrar los métodos de pago locales (PSE, Nequi, Daviplata) para el mercado doméstico, y al mismo tiempo, asegurar una aceptación robusta de tarjetas internacionales para facilitar la expansión transfronteriza. Optimizar para un mundo móvil: Diseñar procesos de pago fluidos, rápidos y seguros, específicamente para dispositivos móviles, es una condición indispensable para competir actualmente. La localización es la nueva confianza: Ofrecer precios en moneda local (COP), ser transparente con los impuestos y ofrecer los métodos de pago preferidos en cada nuevo mercado es fundamental para ganar la lealtad del consumidor. Aprovechar un socio estratégico para la complejidad global: Navegar las regulaciones fiscales y aduaneras de múltiples países es un desafío inmenso. Soluciones como el Merchant of Record (MoR) de Nuvei simplifican la operación, permitiendo a las empresas vender como una entidad local sin la necesidad de establecer una presencia física.

"A lo largo de este año, hemos confirmado que el futuro de los pagos no es una única tecnología, sino una orquestación inteligente de múltiples soluciones", añadió Juan Jorge Soto. "Colombia está en una posición envidiable. Su ecosistema híbrido, con la fortaleza de PSE para el comercio local y una sólida infraestructura de tarjetas para el comercio global, le permite aprender y adaptarse a todas estas tendencias simultáneamente. La clave para las empresas colombianas no es elegir un camino, sino construir una estrategia de pagos flexible que ofrezca al cliente el método que espera, donde sea que esté".

Con la publicación de esta serie de informes durante el 2025, Nuvei reafirma su compromiso de equipar a los comerciantes con la tecnología y el conocimiento necesarios para tener éxito. La compañía seguirá analizando las tendencias y transformaciones que las configuran y anuncia la próxima edición de esta serie, la cual se publicará en el primer trimestre de 2026 y promete ofrecer datos actualizados, información sobre los comerciantes y nuevos casos prácticos que abarcarán la siguiente fase de la evolución del comercio electrónico y los pagos.

Acerca de Nuvei

Nuvei es la fintech canadiense que acelera el negocio de los clientes en todo el mundo. Su tecnología modular, flexible y escalable permite que las empresas líderes acepten pagos de última generación, ofrezcan todas las opciones de pago y se beneficien con los servicios bancarios, de emisión de tarjetas, y de gestión del fraude y del riesgo. Al conectar empresas con sus clientes en más de 200 mercados, con adquirencia local en más de 50 países, 150 monedas y más de 700 métodos de pago alternativos, Nuvei provee la tecnología y los conocimientos para que los clientes y socios tengan éxito a nivel local y mundial, con una sola integración.

Para obtener más información, visite www.nuvei.com.

