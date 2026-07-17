Obras maestras en su apogeo: la exposición más grande del mundo sobre las antiguas civilizaciones de las Américas se inaugura en el Museo de Shanghai

SHANGHÁI, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El museo de Shanghái "En la cima del árbol del mundo: las antiguas civilizaciones de las Américas" ya está oficialmente abierto al público. Como la exposición más grande jamás dedicada a las antiguas civilizaciones de las Américas, reúne a 1.129 grupos de objetos, casi 3.000 piezas, de los principales museos e instituciones culturales de México, Perú y China. Organizada conjuntamente por el Museo de Shanghai, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el INAH y el Ministerio de Cultura del Perú, la exposición se estructura en torno al Árbol del Mundo, el concepto cosmológico central compartido por muchas civilizaciones americanas antiguas. Abarcando casi tres milenios de historia, presenta un estudio exhaustivo de las civilizaciones de las antiguas Américas. Obras excepcionales de colecciones de museos de siete provincias de China también se unen a estos notables tesoros de América.

Durante la exposición, el Museo de Shanghai en la Plaza del Pueblo se transforma bajo el dosel simbólico del Árbol del Mundo en un entorno inmersivo inspirado en las antiguas Américas. Basándose en motivos visuales como maíz, jaguares, serpientes emplumadas y pirámides, el museo se convierte en un paisaje cultural que evoca las civilizaciones en exhibición. Ocupando más de 7.000 m2 de espacio de galería, la exposición va más allá de una presentación cronológica convencional al colocar objetos dentro de sus contextos históricos y culturales para revelar las conexiones entre diferentes civilizaciones. Las reconstrucciones de alta fidelidad se combinan con instalaciones multimedia para crear experiencias inmersivas, que incluyen proyecciones multimedia, entornos inmersivos e instalaciones participativas inspiradas en la práctica ritual, la arquitectura sagrada, la mitología y un juego de pelota ceremonial. En conjunto, estas instalaciones presentan tanto los logros de ingeniería como los mundos espirituales de las antiguas civilizaciones mesoamericanas, traduciendo el concepto de un "cosmos vertical" en una experiencia espacial inmersiva donde convergen la arqueología y la mitología.

Más allá de las galerías, la exposición se desarrolla a través de 10.000 m2 de experiencias inmersivas, ofreciendo a los visitantes mucho más que un espectáculo visual. Este viaje a través de civilizaciones antiguas involucra todos los sentidos. Desde el campo de maíz fuera de la Plaza del Pueblo hasta el imponente Árbol del Mundo que se eleva a través del atrio central del Museo, los visitantes se sumergen gradualmente en el mundo de las antiguas Américas a medida que pasan del exterior al interior. La vista, el olfato y el gusto se convierten en parte de la experiencia. El Museo de Shanghai también presenta una experiencia cultural integrada que combina exposiciones especiales, productos culturales, restaurantes, actividades sociales y actuaciones en vivo, lo que permite a cada visitante descubrir la forma de experimentar la exposición que más les atrae.

El Museo de Shanghai se ha asociado con instituciones como el Zoológico de Shanghai, el Parque Cultural de la Expo de Shanghai y el Jardín Botánico Nacional de Chenshan para lanzar un enfoque curatorial integrado y multidimensional que abarca la interacción de "antigüedades, figuras históricas, animales, plantas y alimentos" en un programa de colaboración en toda la ciudad inspirado en el concepto del Árbol del Mundo. A través de estas asociaciones interinstitucionales, la exposición se extiende más allá del Museo para crear una experiencia cultural multidimensional en Shanghai. El Museo de Shanghai también ha establecido un modelo integral de "tierra-mar-aire", con paquetes de entradas intersectoriales para mejorar la accesibilidad y la participación del público. Más allá del Museo, se han creado espacios temáticos de consumo inmersivo, fomentando una mayor integración entre la exposición y la vida urbana. Para acompañar la exposición, el Museo de Shanghái presentará más de 3000 productos culturales inspirados en exposiciones, junto con Noches de museo, espacios de ocio multifuncionales, experiencias inmersivas de realidad virtual, áreas dedicadas a cenar y relajarse, y una amplia gama de programas educativos y recursos interpretativos. Durante el período de exposición, los trenes de metro temáticos, los autobuses, los autobuses turísticos y los cruceros por el río Huangpu ampliarán aún más la presencia de la exposición en toda la ciudad, llevando el ambiente de las antiguas civilizaciones de las Américas a Shanghai.

FUENTE Shanghai Museum