巔峰之作！全球規模最大的美洲古代文明大展在上海博物館開展

上海2026年7月17日 /美通社/ -- 上海博物館「世界樹之巔：美洲古代文明大展」現已正式向公眾開放。這是迄今為止全球規模最大的美洲古代文明專題展覽。展覽由上海博物館與墨西哥合眾國政府｜墨西哥文化部｜墨西哥國家文物局，以及秘魯共和國文化部聯合主辦，以美洲文明核心宇宙觀「世界樹」作為主線，匯聚了來自墨西哥、秘魯和中國頂尖文博機構的1129組、近3000件珍貴文物，完整呈現了近3000年歷史的美洲文明譜系。與此同時，來自國內七省文博機構的珍貴文物也與遠道而來的美洲瑰寶同台展出。

展覽期間，上海博物館人民廣場館在「世界樹」的穹隆之下，營造出真實的古代美洲氛圍，整個場館化身為由玉米、美洲豹、羽蛇神、金字塔等元素交織而成的文化宇宙。展陳空間面積超過7000平方米，展覽打破了傳統斷代陳列的線性敘事方式，把展品放回歷史語境中，串聯起不同文明的脈絡。現場融合了高精度實物復原與多媒體展項，設置了玉米種子影像、「埋藏」儀式、瑪雅創世壁畫、球賽光影、亡靈大道沙盤、大神廟天光及太陽曆石等沉浸式空間，全景展示中美洲古代文明的工程奇跡與精神世界，把抽像的「垂直宇宙」變成了可以親身感受的空間語言，讓文物與神話場景鮮活地呈現在觀眾面前。