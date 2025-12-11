OMODA C5 SHS-H: un híbrido diseñado para los nuevos ritmos de movilidad a nivel global

WUHU, China, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La evolución de la movilidad híbrida ha puesto sobre la mesa un reto claro: crear vehículos capaces de ofrecer eficiencia en entornos urbanos, donde predominan los trayectos cortos y el tráfico constante, y al mismo tiempo brindar desempeño estable en carretera, donde las distancias y las demandas de potencia aumentan. En este escenario surge OMODA C5 SHS-H, un modelo que busca equilibrar estos dos usos cotidianos sin comprometer la experiencia de manejo.

El enfoque del vehículo es directo: ofrecer consumo contenido para el uso diario y una respuesta más firme cuando el camino lo solicita. Esto se logra mediante el sistema súper híbrido SHS, que ajusta el comportamiento del tren motriz de acuerdo con las necesidades de cada entorno. En ciudad prioriza arranques suaves y una conducción silenciosa; en carretera libera mayor capacidad para incorporaciones, pendientes y rebases. La intención es adaptarse a las distintas condiciones de movilidad que puedan enfrentar los conductores.

En el apartado de eficiencia, OMODA C5 SHS-H integra un motor con 44.5% de eficiencia térmica, uno de los valores más altos en su categoría, lo que permite alcanzar una autonomía combinada de hasta 1,000 km bajo ciclo WLTP. Esta cifra amplía el rango de autonomía en trayectos prolongados y reduce la necesidad de recargar combustible con frecuencia.

La experiencia de conducción también recibe una actualización relevante. Su arquitectura eléctrica proporciona sensaciones cercanas a las de un vehículo totalmente eléctrico: aceleración uniforme, transiciones casi imperceptibles y niveles de ruido considerablemente bajos incluso a velocidades sostenidas. Esto contribuye a reducir la fatiga en recorridos urbanos y mejora el confort en viajes de mayor distancia.

En materia de seguridad, OMODA C5 SHS-H incorpora un sistema de percepción de nueva generación, diseñado para funcionar con precisión en escenarios de baja visibilidad, lluvia intensa o condiciones de deslumbramiento. Su integración refuerza el desempeño de las asistencias al conductor (ADAS), aportando una conducción más estable en circunstancias adversas.

Con el lanzamiento de OMODA C5 SHS-H, OMODA y JAECOO continúan ampliando su portafolio electrificado a nivel global, orientándose hacia tecnologías que combinan eficiencia, autonomía y un comportamiento dinámico más refinado. Más que centrarse únicamente en cifras, el modelo apuesta por la adaptabilidad, una cualidad clave en un entorno donde los usuarios requieren vehículos capaces de responder a distintos ritmos y escenarios de uso.

Conoce más de Chirey, OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

Facebook: OMODA JAECOO I CHIREY

Instagram: OMODA JAECOO I CHIREY

TikTok: OMODA JAECOO I CHIREY

Sitios: www.omoda.mx www.jaecoo.mx www.chirey.mx

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843888/OMODAC5_1.jpg

FUENTE OMODA