En menos de tres años, las marcas han llegado a 64 mercados y superado las 900 mil unidades, con Europa como uno de sus principales validadores

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La industria automotriz global atraviesa una transformación marcada por la electrificación y el desarrollo de nuevas tecnologías, un contexto en el que la velocidad de ejecución se ha convertido en un factor clave de competitividad. En este escenario, Chirey, junto con sus marcas OMODA y JAECOO, ha construido una de las trayectorias de crecimiento más aceleradas de los últimos años, alineada a su visión global For Family.

OMODA y JAECOO alcanzan el millón de unidades y consolidan su expansión global en el Autoshow de Beijing

En menos de tres años, ambas marcas han pasado de su lanzamiento a una presencia en 64 mercados y más de 900,000 unidades vendidas a nivel global, y se prevé que alcanzarán el hito del millón de unidades durante abril de 2026, en el marco de Auto China (Beijing Autoshow), donde Chirey contará con un stand destacado que reflejará su portafolio global, incluyendo la familia Tiggo y sus más recientes innovaciones tecnológicas.

Presencia internacional en tiempo récord

La expansión de OMODA y JAECOO no se limita al volumen, sino a la velocidad con la que han logrado consolidarse en mercados con altos niveles de exigencia. En Europa, una de las regiones más competitivas del sector, la marca ha logrado presencia en 16 países en apenas dos años, con ventas acumuladas superiores a 220,000 unidades.

El desempeño en mercados específicos refuerza esta tendencia. En Reino Unido, la marca superó el 2% de participación de mercado en solo nueve meses y logró posicionarse dentro del top 10 en ventas en un periodo de 17 meses. Actualmente, el siguiente paso contempla su entrada a mercados clave como Francia y Alemania, lo que permitiría completar su cobertura en la región.

Este crecimiento forma parte de la estrategia global New Million Strategy, bajo el concepto From Million to Annual Million, que busca evolucionar de alcanzar el primer millón de unidades a consolidar volúmenes anuales sostenidos a escala global.

Tecnología como base de expansión

Detrás de este crecimiento se encuentra una estrategia centrada en la adaptación tecnológica a distintos mercados. La capacidad de responder a regulaciones locales, condiciones de uso y expectativas del consumidor ha sido uno de los factores que han impulsado la expansión de la marca.

En este contexto, el sistema híbrido SHS (Sistema Súper Híbrido) se ha convertido en uno de los pilares de esta estrategia. El sistema integra dos configuraciones principales —híbrido enchufable (PHEV) e híbrido convencional (HEV)— bajo una misma lógica de desempeño, eficiencia y autonomía.

Este enfoque permite adaptar la oferta a distintas regiones, desde Europa hasta América Latina y el sudeste asiático, con soluciones que equilibran consumo energético, autonomía extendida y respuesta en el manejo.

Red global y confianza de socios comerciales

La expansión de OMODA y JAECOO también se ha apoyado en el desarrollo de una red global de socios comerciales y distribuidores, que ha permitido construir un sistema operativo sólido en distintos mercados.

De acuerdo con datos de la industria en España (VCON 2025), la marca alcanzó un nivel de satisfacción de distribuidores de 9.9 sobre 10, acompañado de márgenes de rentabilidad cercanos al 3.4%, lo que representa el doble del promedio del mercado. A esto se suma una red de postventa que cubre hasta el 96% de la población en ese país.

Crecimiento con enfoque en sostenibilidad

En paralelo a su expansión, OMODA y JAECOO han incorporado iniciativas orientadas a sostenibilidad y responsabilidad social en distintos mercados. En Europa, la marca ha participado en proyectos de reforestación, conservación de ecosistemas marinos y programas de gestión hídrica, en colaboración con organizaciones internacionales.

Estas acciones forman parte de una estrategia que busca acompañar el crecimiento del negocio con un enfoque de impacto social y ambiental en las regiones donde opera, bajo conceptos de largo plazo como One Classic Million Stories y Classic Never Fades, que reflejan la construcción de valor de marca en el tiempo.

Más allá del automóvil: hacia una empresa tecnológica

La evolución de OMODA y JAECOO también responde a una visión que trasciende la fabricación de vehículos. A partir de la base tecnológica de CHIREY International, ambas marcas han impulsado desarrollos en áreas como conducción inteligente, cabinas digitales y nuevas soluciones de interacción.

Un ejemplo de esta expansión es el desarrollo de tecnologías aplicadas a distintos entornos, así como la diversificación del ecosistema de marca con nuevas propuestas como iCAUR, lo que refleja una transición hacia un enfoque más amplio como empresa tecnológica global.

Beijing como punto de inflexión

Del 24 al 28 de abril de 2026, en el marco de Auto China, se llevará a cabo el CHIREY International Business Summit, que reunirá a más de 3,000 socios, distribuidores y actores de la cadena de suministro a nivel global.

Durante este encuentro, OMODA | JAECOO celebrarán su tercer aniversario y el hito del millón de unidades, además de presentar su siguiente etapa de crecimiento, alineada a la estrategia From Million to Annual Million.

El stand de Chirey en Auto China 2026 será uno de los principales puntos de encuentro del evento, integrando su portafolio completo —desde la serie Tiggo hasta las marcas OMODA JAECOO— y mostrando su visión de movilidad inteligente y sostenible.

Más allá de la celebración, el evento funcionará como un punto de inflexión para entender cuál será la siguiente fase de desarrollo de las marcas en un entorno donde la competencia global continúa intensificándose.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954237/OMODA.jpg

FUENTE OMODA / JAECOO