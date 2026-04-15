OMODA y JAECOO avanzan en su estrategia tecnológica con expansión de AiMOGA Robotics en el sudeste asiático

La alianza con el grupo vietnamita Geleximco marca un paso hacia la construcción de un ecosistema industrial basado en inteligencia artificial y robótica

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Ya es una realidad que la industria automotriz amplía sus fronteras hacia nuevos territorios tecnológicos, y en este sentido, OMODA y JAECOO avanzan en la consolidación de un ecosistema que va más allá del vehículo. A través de su socio tecnológico AiMOGA Robotics, las marcas anunciaron una alianza estratégica con el grupo vietnamita Geleximco para impulsar el desarrollo de robótica e inteligencia artificial en el sudeste asiático.

AiMOGA Robotics y Geleximco Group firman acuerdo estratégico (PRNewsfoto/OMODA / JAECOO)

El acuerdo, firmado el 30 de marzo de 2026 en Wuhu, China, establece las bases para la creación de un modelo de colaboración enfocado en investigación, manufactura y despliegue de soluciones robóticas en Vietnam, uno de los mercados con mayor crecimiento en manufactura y servicios en la región.

De la industria automotriz a los ecosistemas tecnológicos

La expansión de AiMOGA Robotics refleja una tendencia creciente dentro de la industria: la evolución de los fabricantes automotrices hacia empresas tecnológicas con capacidades en múltiples verticales.

En este caso, la relación es directa: AiMOGA Robotics ha sido desarrollada con base en tecnologías provenientes de los sistemas de cabina inteligente y asistencia a la conducción de OMODA y JAECOO, lo que permite trasladar capacidades como percepción, interacción y control a nuevos entornos de aplicación.

Este enfoque no solo amplía el alcance de la tecnología desarrollada para vehículos, también abre nuevas oportunidades en sectores como servicios, comercio y operación industrial.

Sudeste asiático: un mercado clave para la adopción de robótica

La elección de Vietnam como punto de expansión responde a factores estructurales. La región del sudeste asiático se ha consolidado como uno de los principales centros de crecimiento para manufactura y servicios, con una demanda creciente por soluciones automatizadas que incrementen la eficiencia operativa.

En este contexto, la alianza con Geleximco —uno de los grupos industriales más relevantes de Vietnam— permite integrar capacidades globales con conocimiento local, particularmente en áreas como cadena de suministro, infraestructura industrial y acceso a mercado.

El objetivo de la colaboración es construir un ecosistema completo que abarque desde el desarrollo tecnológico hasta su implementación en escenarios reales, con aplicaciones en sectores públicos, comerciales e industriales.

La apuesta por la robótica aplicada

Uno de los elementos diferenciadores de AiMOGA Robotics es su enfoque en la aplicación práctica de la tecnología. La compañía ha desarrollado un sistema que integra diseño, percepción, control de movimiento e interacción humano-máquina, con capacidad para escalar desde desarrollo hasta despliegue en distintos entornos.

Actualmente, sus soluciones —incluyendo robots y robots cuadrúpedos— han sido implementadas en más de 30 países, con aplicaciones en concesionarios automotrices, espacios comerciales y entornos de atención al público.

Un ejemplo reciente es la introducción de un robot de asistencia vial en China, diseñado para operar en escenarios de tráfico, lo que muestra el potencial de estas tecnologías para integrarse en sistemas urbanos e infraestructura pública.

Tecnología que cruza industrias

El desarrollo de AiMOGA Robotics también responde a una lógica más amplia: la convergencia entre inteligencia artificial, movilidad y automatización.

A medida que tecnologías como la conducción asistida y las cabinas inteligentes evolucionan, sus capacidades pueden trasladarse a otros entornos donde la interacción con el usuario, la navegación autónoma y la toma de decisiones en tiempo real son relevantes.

Este tipo de transferencia tecnológica permite acelerar el desarrollo de soluciones en robótica, al aprovechar la base ya existente en la industria automotriz.

Un paso más en la estrategia global

La expansión en Vietnam representa un paso adicional dentro de la estrategia global de OMODA y JAECOO, que actualmente tienen presencia en 64 mercados. Más allá del crecimiento en volumen, esta nueva etapa apunta a diversificar su alcance hacia áreas de alto crecimiento tecnológico.

Como parte de esta evolución, durante el Autoshow de Beijing 2026 y el Chery International Business Summit, AiMOGA Robotics presentará nuevos desarrollos y aplicaciones, alineados con la visión de construir un ecosistema tecnológico más amplio.

Más allá del vehículo

La integración de soluciones como AiMOGA Robotics dentro del portafolio de OMODA y JAECOO refleja un cambio en la definición de la industria automotriz. El vehículo deja de ser el único punto de contacto con el usuario para convertirse en parte de un ecosistema más amplio, donde la tecnología se extiende hacia distintos aspectos de la vida cotidiana.

En este contexto, la diferenciación ya no depende únicamente del producto, sino de la capacidad de desarrollar e integrar soluciones tecnológicas que operen en múltiples escenarios.

De cara al futuro, Chirey seguirá impulsando su desarrollo con tecnologías innovadoras y una estrategia global, mostrando su fortaleza en plataformas como Auto China. Con el ecosistema de marcas Chirey, Omoda, Jaecoo e Icaur, la compañía avanza en movilidad inteligente y nuevas energías.

En Auto China 2026, Chirey presentará su tecnología Super Hybrid y AiMOGA como parte de su estrategia global. Omoda y Jaecoo, dentro de la NewMillionStrategy, impulsan el crecimiento hacia "millones anuales", mientras que Icaur refuerza el ecosistema de innovación.

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Acerca de CHIREY



CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO



OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2957631/Picture7.jpg

FUENTE OMODA / JAECOO