CIUDAD DE MÉXICO, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Entre el 24 y el 28 de abril de 2026, en el marco del Chery International Business Summit —que reunirá a más de 3,000 socios, distribuidores y actores de la cadena de suministro en el marco del Autoshow de Beijing—, OMODA y JAECOO alcanzarán dos hitos relevantes: su tercer aniversario y la meta de un millón de unidades vendidas a nivel global.

OMODA y JAECOO celebrarán su tercer aniversario y el hito del millón de unidades con nuevas tecnologías, pruebas en condiciones reales y lanzamientos de producto

Este punto de inflexión no solo refleja su velocidad de expansión, también el inicio de una nueva fase enfocada en tecnología, posicionamiento global y evolución de producto en un momento clave para la industria automotriz a nivel mundial.

De expansión acelerada a consolidación global

Desde su lanzamiento, OMODA y JAECOO han construido una presencia internacional en 64 países y regiones, con un ritmo de entrada a nuevos mercados de aproximadamente uno cada 17 días. Este crecimiento ha incluido su incursión en mercados altamente regulados, como la Unión Europea y regiones con conducción a la derecha, lo que ha exigido una alta capacidad de adaptación en producto, regulación y operación.

El hito del millón de unidades en menos de tres años coloca a ambas marcas entre los crecimientos más rápidos dentro de la industria automotriz reciente, pero también marca el inicio de una etapa donde la consolidación tecnológica y la diferenciación serán determinantes.

SHS: validación en condiciones reales

Como parte de su estrategia tecnológica, OMODA y JAECOO presentarán avances en su sistema híbrido SHS (Sistema Súper Híbrido), el cual continuará siendo uno de los pilares en su expansión global.

Durante el evento, se llevará a cabo una prueba de larga distancia los días 25 y 26 de abril, que recorrerá distintos escenarios de manejo —incluyendo autopistas, zonas urbanas, caminos de montaña y carreteras secundarias— con modelos como OMODA 5 SHS-H, JAECOO 5 SHS-H y JAECOO 7 SHS-H.

El objetivo de esta prueba es validar el desempeño del sistema en condiciones reales, particularmente en variables clave como consumo, autonomía y respuesta, con un enfoque en tres atributos: alto desempeño, eficiencia energética y autonomía extendida. Este tipo de ejercicios responde a una tendencia creciente en la industria, donde la validación en uso real comienza a tener mayor peso que las cifras de laboratorio.

VPD y la evolución del manejo asistido

El Autoshow de Beijing también será el escenario para la presentación global de VPD (Valet Parking Driver), una tecnología de estacionamiento inteligente que permite automatizar maniobras en distintos entornos.

A través de espacios de demostración diseñados para medios y asistentes, la marca mostrará cómo este tipo de soluciones puede integrarse en la experiencia cotidiana, para facilitar tareas como el estacionamiento en entornos urbanos complejos.

La introducción de tecnologías como VPD forma parte de una tendencia más amplia hacia la incorporación de funciones avanzadas de asistencia a la conducción, con el objetivo de hacer más accesible la experiencia de manejo inteligente.

OMODA 4 y la evolución hacia nuevas audiencias

En el terreno de producto, OMODA y JAECOO aprovecharán el evento para presentar el nuevo OMODA 4, modelo orientado a una generación de usuarios que prioriza diseño, conectividad y personalización.

El vehículo será presentado oficialmente durante el Autoshow y entrará en producción el 26 de abril. Su propuesta combina un lenguaje de diseño futurista con un enfoque en experiencia de usuario, lo que posiciona al vehículo no solo como un medio de transporte, sino como un espacio que integra tecnología, identidad y funcionalidad.

Beijing es el punto de partida

Más allá de los lanzamientos y demostraciones, la participación de OMODA y JAECOO en el Autoshow de Beijing representa un momento estratégico para definir su siguiente fase de desarrollo.

El evento funcionará como plataforma para presentar nuevas estrategias, tecnologías y productos, pero también como un espacio para responder a una pregunta clave en la industria: qué factores definirán el crecimiento en la siguiente etapa de la electrificación y la movilidad global.

Con una base consolidada en volumen y presencia internacional, el siguiente reto para las marcas estará en mantener ese ritmo de crecimiento a través de diferenciación tecnológica, adaptación a mercados y evolución constante de su propuesta de valor.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955479/OMODA2.jpg

FUENTE OMODA / JAECOO