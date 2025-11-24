Frenesí Galáctico: El evento POP-UP de Star Wars de OPPO desata la euforia en Ciudad de México

Subtítulo: Fans abarrotan la tienda en Parque Las Antenas y el OPPO Reno14 F Edición Limitada Lado Oscuro "vuela" de los estantes

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Fuerza fue innegablemente intensa en la Ciudad de México el pasado fin de semana. OPPO México organizó un evento POP-UP temático de Star Wars masivamente exitoso en su tienda insignia (Experience Store) en Parque Las Antenas, atrayendo a una multitud impresionante y convirtiéndose en tendencia en toda la ciudad.

El llamado del "Lado Oscuro" y la batalla por los primeros 50

Aunque el evento estaba programado para abrir oficialmente a las 15:00 horas del 15 de noviembre, la OPPO Experience Store se vio inundada por una marea de fans desde la mañana. Cientos de personas hicieron fila con horas de antelación para responder al llamado en redes sociales de que "La Fuerza Oscura se acerca" y competir por el "Certificado Exclusivo del Imperio Galáctico", limitado a los primeros 50 compradores.

En el momento en que se abrieron las puertas, la tienda alcanzó instantáneamente su capacidad máxima, llenándose de entusiastas de Star Wars, amantes de la tecnología y compradores curiosos. Como advertía el teaser del evento, "Solo los primeros en actuar pueden reclamar su soberanía", creando una mezcla palpable de urgencia y emoción mientras todos estaban ansiosos por sumergirse en esta experiencia única

Ventas Fenomenales

La estrella indiscutible del espectáculo fue el OPPO Reno14 F Edición Limitada Lado Oscuro. Esta colaboración exclusiva, meticulosamente elaborada por OPPO Studio, literalmente voló de los estantes casi a la "velocidad de la luz". La demanda sin precedentes destacó el rotundo éxito de esta alianza, con cifras de ventas durante el evento que superaron con creces todas las proyecciones iniciales.

"Estamos absolutamente encantados con la fenomenal asistencia", comentó Mona Zhou, CMO de OPPO Latinoamérica. "La energía y la pasión de los fans en la Ciudad de México fueron increíbles. OPPO Studio creó este producto con la filosofía de que 'El amor define quién eres', y hoy, ver la tienda completamente llena y ser testigos de cómo la comunidad responde a ese 'amor' con tanto fervor, realmente superó nuestras expectativas. Es un testimonio poderoso de la fuerte conexión emocional que tanto OPPO como Star Wars tienen con nuestros usuarios".

Este evento POP-UP no solo destacó la fuerte demanda de los consumidores por tecnología innovadora y temática, sino que también solidificó la posición de OPPO como una marca que entiende y se involucra activamente con la cultura pop local.

OPPO es la marca global líder de dispositivos inteligentes. Desde el lanzamiento de su primer teléfono móvil, 'Smiley Face', en 2008, OPPO ha buscado incansablemente la sinergia perfecta entre la satisfacción estética y la tecnología innovadora. Hoy en día, OPPO ofrece una amplia gama de dispositivos inteligentes, encabezados por las series Find y Reno. Más allá de los dispositivos, OPPO también brinda a sus usuarios el sistema operativo ColorOS y servicios de internet. La marca tiene presencia en más de 70 países y regiones, con más de 40,000 empleados dedicados a crear una vida mejor para los clientes en todo el mundo.

