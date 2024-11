OPPO lanza la nueva edición especial de Harry Potter del OPPO Reno12 F 5G

CIUDAD DE MEXICO, 30 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- OPPO, marca líder mundial en dispositivos inteligentes, en alianza con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, anunciaron el nuevo OPPO Reno12 F 5G Harry Potter Edición Especial, que incluye todo lo que un fan de Harry Potter podría haber soñado como numerosos accesorios inspirados en el Mundo Mágico para mejorar la experiencia del usuario, empezando con el unboxing del OPPO Reno12 F 5G.

Una caja en forma de libro de hechizos personalizada inspirada en Harry Potter

Desde el momento en que abres la caja en forma de libro de hechizos, los usuarios encontrarán artículos inspirados en Harry Potter, entre ellos una carta de aceptación de Hogwarts por parte de OPPO Reno que invita a los fans a embarcarse en un viaje sorprendente. Dentro de esta caja, los usuarios encontrarán elementos personalizados, como un dije de Snitch Dorada para su teléfono, una llave SIM de las Reliquias de la Muerte y un adaptador de carga rápida personalizado con el icónico logotipo de Harry Potter.

Además, no olvides aprovechar las funciones AI sin precedentes del Reno12F 5G con gestos sencillos y mágicos. Si deseas activar la cámara en la pantalla bloqueada, basta con dibujar un círculo con la varita capacitiva de Harry Potter que viene dentro de la caja. Para encender la linterna, escribe una «v» en la pantalla; y para usar tu calculadora, dibuja un símbolo como este «Λ». Por último, escribiendo una «w», encenderás la grabadora de voz. Así que prepara tu varita y prepárate para cada tarea diaria con tu OPPO Reno12 F 5G.

Icónico diseño de edición especial que te hechizará

El OPPO Reno12 F 5G Harry Potter Edición Especial, cuenta con un nuevo diseño icónico; con un material luminoso en la parte posterior del dispositivo, mostrando pequeños, pero hermosos detalles como ver el castillo desde una ventana entreabierta. Además, los laterales tienen una superficie mate brillante, que realza su textura y sensación al tacto.

Además, el famoso logo dorado en 3D de Harry Potter se combina con el exclusivo tono rojo de Gryffindor, que representa el coraje y la valentía de Harry Potter.

Dentro de la caja en forma de libro de hechizos, un diseño especial de Hogwarts de noche te da una cálida bienvenida, mientras te embarcas en un viaje como si fueras un nuevo alumno del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Software que mezcla sorpresas con funciones AI sin precedentes

El OPPO Reno12 F 5G no es único sólo en el exterior. Esta edición especial de Harry Potter incorpora fondos temáticos de pantalla y animación de carga exclusivos para la pantalla de bloqueo y el fondo de pantalla principal, inspirados en las cuatro casas de Hogwarts.

Además, la edición especial de Harry Potter del OPPO Reno12 F 5G mostrará una Snitch Dorada volando alrededor del círculo de carga cada vez que lo conecten, mientras refleja el estado de la batería del 1% al 100%.

Y, por último, utilizando el poder de la función de IA de OPPO, tendrás la oportunidad de convertir tus selfies en el aspecto de un estudiante de Hogwarts en un abrir y cerrar de ojos.

Precio y disponibilidad

La nueva edición especial de Harry Potter del OPPO Reno12 F 5G estará disponible en exclusiva el 31 de octubre, a través de las tiendas insignia de Telcel en México por 11,999 pesos.

Para conocer más sobre los dispositivos de OPPO y sus funciones de IA, visita oppo.com/mx/ y sigue a OPPO X, TikTok, Instagram, YouTube y Facebook.

Acerca de OPPO

OPPO es una marca líder mundial en dispositivos inteligentes. Desde el lanzamiento de su primer teléfono móvil, "Smiley Face", en 2008, OPPO ha buscado incesantemente la sinergia perfecta entre satisfacción estética y tecnología innovadora. Hoy en día, OPPO ofrece una amplia gama de dispositivos inteligentes encabezados por las series Find y Reno. Más allá de los dispositivos, OPPO también ofrece a sus usuarios el sistema operativo ColorOS y servicios de Internet como OPPO Cloud y OPPO+. OPPO tiene presencia en más de 60 países y regiones, con más de 40,000 empleados dedicados a crear una vida mejor para los clientes de todo el mundo.

Acerca de la franquicia Harry Potter:

Desde el momento en que Harry Potter, un niño de once años, conoció a Rubeus Hagrid, guardián de las llaves y los terrenos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, sus aventuras han dejado una huella indeleble en la cultura popular. Hoy, más de 25 años después, el fenómeno Harry Potter prospera como una de las propiedades de entretenimiento más exitosas y queridas de la historia.

Las exitosas novelas de Harry Potter de J.K. Rowling han cobrado vida en un universo interconectado y en constante evolución que apasiona a millones de fans de todo el mundo. Ocho taquilleras películas de Harry Potter y tres películas épicas de Animales fantásticos dan vida a la acción hechizante en la pantalla, Harry Potter y el legado maldito hipnotiza en el escenario, y los videojuegos y juegos para móvil de última generación de Portkey Games permiten a los jugadores experimentar el mundo de los magos como nunca antes. Los fans pueden mostrar con orgullo su pasión a través de innovadores productos de consumo y emocionarse con espectaculares experiencias basadas en localizaciones, incluyendo cinco parques temáticos en los Universal Studios de todo el mundo.

Esta cartera en expansión de ofertas de Harry Potter y Animales fantásticos, propiedad de Warner Bros. Discovery, incluye experiencias y eventos turísticos innovadores, cada uno desarrollado para celebrar momentos y lugares especiales que tanto aprecian los fans, así como las tiendas del Andén 9 3⁄4 y la emblemática tienda insignia: Harry Potter Nueva York. Magos, brujas y muggles por igual podrán descubrir los secretos que hay detrás de las cámaras en Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter y Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter.

Con una nueva serie de televisión original de HBO basada en los libros de Harry Potter en camino, este mundo ampliado sigue ofreciendo a la comunidad nuevas y emocionantes formas de interactuar. Para sus fans de todo el mundo, y para las generaciones venideras, invita a todos a descubrir la magia por sí mismos.

Para conocer las últimas novedades sobre Harry Potter y Animales fantásticos, visita www.wizardingworld.com.

All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)

Acerca de Warner Bros. Discovery Global Consumer Products:

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), parte de la división Revenue & Strategy de Warner Bros. Discovery, extiende la potente cartera de marcas y franquicias de entretenimiento de la compañía a las vidas de los fans de todo el mundo. WBDGCP colabora con los mejores licenciatarios de todo el mundo en galardonados programas de juguetes, moda, decoración del hogar y publicaciones inspirados en las mayores franquicias de los estudios de cine, televisión, animación y juegos de Warner Bros., HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim, etc. Con innovadores programas globales de licencias y merchandising, iniciativas minoristas y asociaciones promocionales, WBDGCP es una de las principales organizaciones de licencias y merchandising minorista del mundo.

