Palco Ruffles®: la experiencia que consolidó a Ruffles® como la botana del fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante cinco semanas, hubo un lugar en la Ciudad de México donde cada partido se vivió diferente. Un espacio donde los gritos de gol se mezclaban con música en vivo, experiencias gastronómicas, gaming, entrenamiento, risas y conversaciones entre desconocidos que compartían la misma pasión por el fútbol.

Así fue Palco Ruffles®, la experiencia con la que la marca llevó el fútbol más allá de la cancha y reafirmó algo que los aficionados ya saben: los mejores partidos no solo se recuerdan por el marcador, sino por las personas con quienes los vivimos.

Ubicado en el corazón de la Roma Norte, Palco Ruffles® reunió durante toda la temporada a miles de personas que encontraron en este espacio una nueva forma de disfrutar el deporte. Cada semana ofrecía algo distinto: noches culinarias, preparación de bebidas, Bootcamps Futboleros by Navy Training, gaming, música en vivo, stand up comedy y encuentros con algunas de las figuras más queridas del fútbol mexicano como Paco Palencia, Kikín Fonseca, Pollo Briseño y Yosgart Gutiérrez, quienes convivieron con los asistentes de una manera cercana y espontánea.

Más que una agenda de actividades, Palco Ruffles® se convirtió en un punto de encuentro para quienes entienden que el fútbol también se vive en los rituales que lo rodean: llegar temprano para apartar lugar, compartir una bolsa de Ruffles® entre amigos, celebrar un gol con desconocidos o quedarse horas después del silbatazo final porque la conversación simplemente no quería terminar.

Con esta experiencia, Ruffles® consolidó su conexión con el deporte y reforzó su lugar como la botana del fútbol, acompañando esos momentos que hacen del juego un fenómeno cultural que trasciende los 90 minutos. Porque el fútbol no solo se juega en la cancha; también se construye en cada reunión, en cada celebración y en cada historia compartida alrededor de él.

Palco Ruffles® no fue únicamente un espacio para ver partidos. Fue el escenario donde el fútbol se mezcló con la cultura, el entretenimiento y la convivencia para crear una experiencia que dejó claro que hoy los aficionados buscan mucho más que una pantalla: buscan pertenecer a una comunidad.

Para conocer más detalles, sigue las redes sociales de Ruffles®: @ruffles_mx en Instagram.

FUENTE Ruffles