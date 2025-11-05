Parkland Corporation anuncia la finalización de la adquisición por Sunoco LP

CALGARY, Alberta, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Parkland Corporation (TSX: PKI) ("Parkland") anunció hoy que Sunoco LP ("Sunoco") completó la adquisición de Parkland el 31 de octubre de 2025 (la "transacción").

Se prevé que las acciones de Parkland se retiren de la Bolsa de Valores de Toronto tras el cierre de los mercados el martes, 4 de noviembre de 2025, y hasta ese momento continuará cotizando en dicha bolsa. Las unidades comunes de SunocoCorp LLC ("SunocoCorp") a ser recibidas por los accionistas de Parkland en el marco de la transacción comenzarán a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el jueves, 6 de noviembre de 2025 con el símbolo de cotización "SUNC" tras la liquidación de las acciones de Parkland y la finalización del proceso de asignación para las unidades comunes de SunocoCorp.1

Acerca de Sunoco y SunocoCorp

Sunoco LP (NYSE: SUN) es una sociedad limitada líder en infraestructura de energía y distribución de combustibles que opera 32 países y territorios en América del Norte, el Gran Caribe y Europa. Las operaciones de procesamiento de Sunoco incluyen una extensa red de aproximadamente 14,000 millas de tubería y más de 160 terminales. La infraestructura crítica complementa las operaciones de distribución de combustible de la sociedad, que distribuye más de 15,000 millones de galones anualmente a aproximadamente 11,000 establecimientos minoristas de Sunoco y de sus socios de marca, así como a distribuidores independientes y clientes comerciales. El socio general de SUN es propiedad de Energy Transfer LP (NYSE: ET).

SunocoCorp (NYSE: SUNC) es una empresa de responsabilidad limitada que cotiza en la bolsa y posee una participación directa como socio de responsabilidad limitada en Sunoco LP.

Las oficinas centrales de SUN y SUNC se encuentran en Dallas, Texas. Puede encontrar más información en www.sunocolp.com

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede incluir determinadas declaraciones relacionadas con las expectativas para el futuro y que constituyen declaraciones prospectivas o información prospectiva bajo las leyes de valores canadienses aplicables (de manera conjunta, "declaraciones prospectivas"), incluyendo, entre otras, las declaraciones relacionadas con la retirada de las acciones de Parkland de la Bolsa de Valores de Toronto y el momento previsto para el inicio de la cotización de las unidades comunes de SunocoCorp en la Bolsa de Valores de Nueva York. Las declaraciones prospectivas a menudo hacen referencia a negocios y eventos financieros futuros, condiciones, expectativas, planes o aspiraciones, y con frecuencia incluyen, entre otras, palabras tales como "creer", "esperar", "poder", "será", "debería", "podría", "sería", "anticipar", "estimar", "pretender", "planificar", "buscar", "ver", "objetivo" o expresiones similares o variaciones o formas negativas de dichas palabras, pero no todas las declaraciones prospectivas incluyen dichas palabras. Las declaraciones prospectivas se basan en planes, estimaciones, expectativas y aspiraciones actuales, y están sujetas a una amplia variedad de riesgos, incertidumbres, suposiciones conocidos y no conocidos, así como otros factores que son difíciles de predecir, y muchos de los cuales podrían provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas, incluyendo factores relacionados con el plazo previsto para la finalización del proceso de retirada de la bolsa, los procedimientos de liquidación y el proceso de asignación de las unidades comunes de SunocoCorp. Estos y otros riesgos asociados a Parkland se abordan en la información anual de Parkland para el año que terminó el 31 de diciembre de 2024, y en otros documentos presentados periódicamente por Parkland ante las autoridades reguladoras de valores canadienses. Parkland no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva para reflejar información o eventos nuevos, salvo en la medida en que lo exija la ley.

Contactos

Inversionistas:

Scott Grischow, tesorero, vicepresidente senior – Finanzas

(214) 840-5660, [email protected]

Medios de comunicación:

Chris Cho, gerente sénior – Comunicaciones

(469) 646-1647, [email protected]

1 Sunoco adquirió de manera indirecta, a través de su subsidiaria de propiedad absoluta 2709716 Alberta ULC (el "comprador"), todas las acciones emitidas y en circulación de Parkland. Inmediatamente antes del período de entrada en vigor, Sunoco no poseía ninguna acción de Parkland. Cada accionista de Parkland inmediatamente antes del plazo efectivo recibirá por cada acción de Parkland que posea: (i) C$44.00 en efectivo, (ii) aproximadamente 0.536 unidades comunes que representan los intereses de la empresa de responsabilidad limitada en SunocoCorp ("unidades de SunocoCorp"), o (iii) C$19.80 en efectivo y 0.295 unidades de SunocoCorp, sujeto a elecciones, prorrateo, montos máximos y ajustes conforme a lo dispuesto en el plan de acuerdo, y los detalles del cual pueden encontrarse en la circular de información de la administración y la declaración de representación de Parkland con fecha del 26 de mayo de 2025, lo que resulta en un importe total de aproximadamente C$3,457,770,643.42 en efectivo y 51,517,198 unidades de SunocoCorp. Se presentará un informe de alerta temprana en el perfil SEDAR+ de Parkland en www.sedarplus.ca. Para obtener una copia, comuníquese con Sunoco LP, 8111 Westchester Drive, Suite 400 Dallas, Texas 75225, Estados Unidos, a la atención de Scott Grischow, tesorero, vicepresidente sénior – Finanzas, teléfono: (214) 840-5660. La dirección del comprador es 4200 Bankers Hall West, 888 – 3rd Street S.W., Calgary, Alberta T2P 5C5, Canadá. La oficina central de Parkland se encuentra en Suite 1800, 240 4th Avenue SW, Calgary, Alberta T2P 4H4, Canadá.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2811390/Parkland_logo.jpg

FUENTE Parkland Corporation