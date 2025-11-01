Parkland publica los resultados del tercer trimestre de 2025 y ofrece información actualizada sobre la transacción con Sunoco

Un sólido tercer trimestre con EBITDA ajustado 1 de $540 millones

En camino de alcanzar el punto medio de la guía de EBITDA ajustado para 20252 de entre $1,800 y $2,100 millones

La transacción con Sunoco3 se espera que concluya el 31 de octubre de 2025

CALGARY, Alberta, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "empresa", o "nuestro") (TSX: PKI), anunció hoy sus resultados financieros y operativos correspondientes a los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2025.

"Parkland ha vuelto a cerrar un trimestre sólido, lo que refleja la fortaleza de su negocio diversificado y demuestra claramente nuestra capacidad de cumplir la guía de EBITDA ajustado para 2025", afirmó Bob Espey, presidente y director ejecutivo. "Mientras nos acercamos a este importante hito, me siento increíblemente orgulloso y agradecido del equipo de Parkland y del negocio líder en el sector que hemos construido juntos. Espero con entusiasmo la próxima fase de crecimiento de Parkland junto con Sunoco, el poder de la plataforma combinada, y confío en la capacidad de la empresa de generar importantes sinergias y valor a largo plazo para sus partes interesadas".

Aspectos destacados del tercer trimestre de 2025

Se alcanzó un EBITDA ajustado de $540 millones, frente a los $431 millones del tercer trimestre de 2024, impulsado principalmente por las sólidas operaciones y márgenes de la refinería de Burnaby y los buenos resultados de los segmentos de Canadá e Internacional. Esto se vio parcialmente contrarrestado por la debilidad del segmento de EE. UU. debido a las continuas presiones macroeconómicas y a la competencia.

Ganancias netas de $129 millones ($0.74 por acción, básicas), frente a los $91 millones ($0.52 por acción, básicas) del tercer trimestre de 2024, y las ganancias ajustadas 4 de $180 millones ($1.03 por acción 4 , básicos), en comparación con los $106 millones ($0.61 por acción, básicos) del tercer trimestre de 2024.

de $180 millones ($1.03 por acción , básicos), en comparación con los $106 millones ($0.61 por acción, básicos) del tercer trimestre de 2024. Flujo de caja disponible 4 en los últimos doce meses ("TTM") de $668 millones ($3.83 por acción 4 ), frente a los $627 millones ($3.58 por acción) de 2024, impulsado principalmente por un mayor EBITDA ajustado. Efectivo TTM generado por actividades operativas 2 de $1,646 millones ($9.45 por acción 2 ), frente a los $1,490 millones ($8.51 por acción) de 2024.

en los últimos doce meses ("TTM") de $668 millones ($3.83 por acción ), frente a los $627 millones ($3.58 por acción) de 2024, impulsado principalmente por un mayor EBITDA ajustado. Efectivo TTM generado por actividades operativas de $1,646 millones ($9.45 por acción ), frente a los $1,490 millones ($8.51 por acción) de 2024. El índice de apalancamiento 5 disminuyó a 3.1 veces (3.6 veces en el cuarto trimestre de 2024) y la liquidez disponible 2 fue de aproximadamente $2,300 millones.

disminuyó a 3.1 veces (3.6 veces en el cuarto trimestre de 2024) y la liquidez disponible fue de aproximadamente $2,300 millones. La tasa total de frecuencia de lesiones registrables6 con base en los últimos doce meses fue de 1,07, en comparación con 1,04 en el tercer trimestre de 2024.

____________________________ (1) Total de mediciones de segmentos. Consulte la sección "Mediciones de utilidades (pérdidas) por segmento y total de mediciones para todos los segmentos" de este comunicado de prensa. (2) Medida financiera suplementaria. Consulte la sección "Medidas financieras suplementarias" de este comunicado de prensa. (3) El 5 de mayo de 2025, Parkland y Sunoco LP (NYSE: SUN) ("Sunoco") anunciaron que habían llegado a un acuerdo definitivo por el que Sunoco adquirirá todas las acciones en circulación de Parkland mediante un plan de acuerdo aprobado por un tribunal (el "Plan de acuerdo") en una transacción en efectivo y acciones valorada en aproximadamente U.S.$9,100 millones, incluida la deuda asumida (la "Transacción"). (4) Medidas financieras no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (GAAP) o coeficiente financiero no acorde a GAAP. Consulte la sección "Medidas y coeficientes financieros no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (GAAP)" de este comunicado de prensa. (5) Medidas de manejo de capital. Consulte la sección "Medidas de manejo de capital" de este comunicado de prensa. (6) Medidas no financieras. Consulte la sección "Medidas no financieras" de este comunicado de prensa.

Aspectos destacados del segmento en el tercer trimestre de 2025

Canadá registró un EBITDA ajustado de $208 millones, en comparación con los $196 millones del tercer trimestre de 2024, impulsado por unos márgenes unitarios de combustible más sólidos gracias a la optimización continua de los precios y el suministro. Los resultados se vieron parcialmente contrarrestados por una menor demanda minorista en nuestra red de tiendas propias, lo que se refleja en el crecimiento del volumen de ventas en tiendas comparables de la empresa ("SSVG de la empresa") 6 del (2.3) por ciento. El crecimiento de las ventas en tiendas comparables de alimentos y tiendas de conveniencia ("SSSG de alimentos y tiendas de conveniencia") 4 , excluyendo los cigarrillos, fue del 4.1 por ciento, lo que refleja el crecimiento continuo del segmento de bebidas alcohólicas y envasadas, impulsado por las exitosas iniciativas de marketing a través de nuestro programa de fidelización.

del (2.3) por ciento. El crecimiento de las ventas en tiendas comparables de alimentos y tiendas de conveniencia ("SSSG de alimentos y tiendas de conveniencia") , excluyendo los cigarrillos, fue del 4.1 por ciento, lo que refleja el crecimiento continuo del segmento de bebidas alcohólicas y envasadas, impulsado por las exitosas iniciativas de marketing a través de nuestro programa de fidelización. El EBITDA ajustado internacional fue de $161 millones, en comparación con los $150 millones del tercer trimestre de 2024, lo que refleja un fuerte crecimiento del volumen tanto en el negocio minorista como en el comercial.

Estados Unidos registró un EBITDA ajustado de $28 millones, en comparación con los $52 millones del tercer trimestre de 2024, debido a la disminución de los márgenes unitarios de combustible como consecuencia de un entorno de precios competitivo y la reducción de oportunidades de arbitraje ferroviario y regional.

El refinado generó un EBITDA ajustado de $151 millones, en comparación con los $48 millones del tercer trimestre de 2024, impulsado por unos márgenes de refinado más elevados, junto con una sólida utilización compuesta6 de 103,1 por ciento.

Actualización sobre la transacción con Sunoco

Parkland anunció que espera que la transacción se cierre cerca del 31 de octubre de 2025, siempre que se cumplan o no las condiciones de cierre habituales. Tras concluir la transacción, las acciones de Parkland dejarán de cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto.

Se espera que las unidades comunes que representan participaciones en la sociedad de responsabilidad limitada SunocoCorp ("unidades SunocoCorp"), que se emitirán a los accionistas de Parkland en relación con la transacción, comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 3 de noviembre de 2025 con el símbolo "SUNC".

Parkland además anunció los resultados preliminares de las elecciones con respecto a la contraprestación recibida en virtud de la transacción. Según los votos recibidos antes de la fecha límite del 17 de octubre de 2025:

Los accionistas de Parkland que poseían aproximadamente 94,964,700 acciones de Parkland optaron por la contraprestación íntegramente en efectivo.

Los accionistas de Parkland que poseían aproximadamente 9,734,800 acciones de Parkland eligieron la contraprestación íntegra en unidades de SunocoCorp; y

los accionistas de Parkland que poseían aproximadamente 69,911,000 acciones de Parkland eligieron, o se consideró que habían elegido, una combinación de contraprestación en efectivo y en unidades de SunocoCorp.

La contraprestación elegida íntegramente en efectivo y la contraprestación elegida íntegramente en unidades de SunocoCorp están sujetas a prorrateo, importes máximos y ajustes de conformidad con el Plan de acuerdo.

Debido al cierre pendiente de la transacción, Parkland no organizará una conferencia telefónica ni una transmisión por Internet para debatir sobre sus resultados del tercer trimestre.

Resumen financiero consolidado

($ millones, a menos que se especifique otra opción) Tres meses que terminaron el

30 de septiembre de Resumen financiero 2025 2024 Ventas e ingresos operativos 7,353 7,126 EBITDA ajustado(1) 540 431 Canadá(2)(3) 208 196 Internacional(2)(3) 161 150 EE. UU.(2)(3) 28 52 Refinación(2)(3) 151 48 Corporativo(2)(3) (8) (15) Ganancias (pérdidas) netas 129 91 Ganancias (pérdidas) netas por acción - básicas ($ por acción) 0.74 0.52 Ganancias (pérdidas) netas por acción - diluidas ($ por acción) 0.73 0.52 Efectivo generado a partir de (utilizado en) actividades de operación en los últimos doce meses ("TTM")(4) 1,646 1,490 Efectivo generado a partir de (utilizado en) actividades de operación por acción en los últimos doce meses (TTM)(4) 9.45 8.51 Flujo de caja disponible en los últimos doce meses (TTM)(5)(6) 668 627 Flujo de caja disponible por acción en los últimos doce meses(5)(6) 3.83 3.58 ROIC TTM(6) 8.5 % 7.8 %

(1) Total de mediciones de segmentos. Consulte la sección "Mediciones de utilidades (pérdidas) por segmento y total de mediciones para todos los segmentos" de este comunicado de prensa. ( 2) Con fines comparativos, se revisaron ciertos importes de 2024 para ajustarlos a la presentación utilizada en el periodo actual con respecto a la asignación de los costos corporativos. Para conocer más detalles, consulte la Nota 2d de los estados financieros consolidados condensados intermedios (3) Medición de las utilidades (pérdidas) por segmento. Consulte la sección "Mediciones de utilidades (pérdidas) por segmento y total de mediciones para todos los segmentos" de este comunicado de prensa. (4) Medida financiera suplementaria. Consulte la sección "Medidas financieras suplementarias" de este comunicado de prensa. (5) Con fines comparativos, se reclasificaron ciertas cantidades entre ganancias/(pérdidas) realizadas y no realizadas en gestión de riesgos sin cambios en el EBITDA ajustado ni en las ganancias netas para ajustarse a la presentación utilizada en el periodo actual. (6) Medidas financieras no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (GAAP) o coeficiente financiero no acorde a GAAP. Consulte la sección "Medidas y coeficientes financieros no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (GAAP)" de este comunicado de prensa.

Debates y análisis de la administración (MD&A, en inglés) y estados financieros consolidados condensados provisionales

El debate y el análisis de la gestión relativos a los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2025 ("MD&A del tercer trimestre de 2025") y los estados financieros consolidados condensados provisionales para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2025 ("estados financieros consolidados condensados provisionales del tercer trimestre 2025") ofrecen una explicación detallada de los resultados operativos de Parkland para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2025. Una versión en inglés de estos documentos estará disponible en línea en www.parkland.ca y en el Sistema para el Análisis y Recuperación de Datos Electrónicos + ("SEDAR+", por sus siglas en inglés) después de que los resultados sean publicados por el servicio de noticias bajo el perfil de Parkland en www.sedarplus.ca. Las versiones en francés de los MD&A del tercer trimestre 2025 y de los estados financieros consolidados condensados provisionales del tercer trimestre 2025 se publicarán en www.parkland.ca y SEDAR+ en cuanto estén disponibles.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor internacional líder de combustible, comercializador y minorista de productos de conveniencia con operaciones seguras y confiables en veintiséis países de las Américas. Nuestra red minorista satisface las necesidades de combustible y conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales proporcionan combustibles industriales a las empresas de modo que puedan prestar un mejor servicio a sus clientes. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, Parkland ofrece una serie de opciones para ayudarlos a reducir su impacto medioambiental, como la fabricación y mezcla de combustibles renovables, la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos, una variedad de soluciones para créditos de carbono y energías renovables, así como energía solar. Con aproximadamente 4,000 sedes minoristas y comerciales en Canadá, Estados Unidos y la región del Caribe, hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el rendimiento empresarial.

Nuestra estrategia se centra en dos pilares interconectados: nuestra Ventaja para el cliente y nuestra Ventaja de suministro. Mediante nuestra Ventaja para el cliente, nos proponemos ser la primera opción de nuestros clientes, cultivar su lealtad mediante marcas exclusivas, ofertas diferenciadas, nuestra extensa red, precios competitivos, servicio confiable y nuestro atractivo programa de fidelización. Nuestra Ventaja de suministro se basa en ofrecer el costo más bajo de servicio entre los comercializadores y distribuidores independientes de combustible en los mercados de difícil acceso en los que operamos, a través de nuestros activos bien posicionados, escala significativa y profundas capacidades de suministro y logística. Nuestro negocio está respaldado por nuestra gente y por nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, profundamente arraigados en nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Algunos estados financieros que se incluyen en este comunicado constituyen información y proyecciones futuras (denominados en conjunto "declaraciones prospectivas"). Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "esperar", "estar a punto de", "podría", "quizá", "creer", "continuar", "buscar", "en camino", "objetivo" y expresiones similares tienen la intención de identificar las declaraciones prospectivas. En concreto, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas: estrategias, objetivos e iniciativas comerciales; la expectativa de mantener el rumbo para alcanzar el punto medio del rango de la Guía de EBITDA ajustado para 2025; la capacidad de Parkland para alcanzar las previsiones para 2025; la capacidad de la empresa combinada para generar sinergias significativas y valor a largo plazo para las partes interesadas; y la transacción, incluida su finalización y calendario, y las expectativas con respecto a la negociación de las unidades de SunocoCorp.

Estas declaracioes implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden llevar a que los resultados o eventos reales difieran sustancialmente de lo previsto en dichas declaraciones prospectivas. No podemos asegurar que estas expectativas sean correctas y no se deberá confiar ciegamente en las declaraciones prospectivas que se incluyen en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas hablan de las condiciones dadas en la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no se compromete ni tiene la obligación de actualizar ni de modificar públicamente las declaraciones prospectivas, salvo si así lo exige la legislación relativa al mercado de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como consecuencia de numerosos riesgos e incertidumbres, que incluyen, de manera enunciativa: la finalización de la transacción, incluido el momento en que se produzca y la obtención de los beneficios derivados de la misma; la capacidad de Parkland de integrar con éxito sus operaciones con Sunoco tras la transacción; las condiciones económicas, de mercado y comerciales generales; las tendencias y condiciones micro y macroeconómicas, incluidos los aumentos de los tipos de interés, la inflación, la imposición de aranceles y la fluctuación de los precios de las materias primas; la capacidad de Parkland de concretar sus objetivos, proyectos y estrategias comerciales, incluso la finalización, la financiación y el calendario de los mismos, la obtención de los beneficios derivados de ellos, el cumplimiento de nuestros objetivos, perspectivas y compromisos relacionados con ellos, y el impacto de la transacción en los mismos; la capacidad de mantener el rumbo para alcanzar el punto medio del rango de la Guía de EBITDA ajustado para 2025 y cumplir su guía para 2025 y las hipótesis relacionadas con ella; y otros factores, muchos de los cuales trascienden al control de Parkland, así como las hipótesis y los riesgos descritos en la "Declaración cautelar sobre la información prospectiva" y "Factores de riesgo" incluidos en el formulario de información anual más reciente presentado por Parkland, y en "Información prospectiva" y "Factores de riesgo" en el MD&A del cuarto trimestre de 2024, ambos presentados en SEDAR+ y disponibles en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca. Además, la guía de EBITDA ajustado para 2025 refleja la integración continua de los negocios adquiridos y la captura de sinergias, así como el avance de las iniciativas de crecimiento orgánico, y las hipótesis materiales clave incluyen: tendencias de mercado en línea con las expectativas actuales de Parkland; rendimiento esperado de las líneas de negocio minorista y comercial combinadas de Parkland durante el ejercicio fiscal 2025, en consonancia con el año anterior; una utilización compuesta de la refinería de Burnaby del 90 al 95 %, basada en la capacidad de procesamiento de crudo de la refinería de Burnaby de 55 000 barriles por día, y la finalización del mantenimiento planificado, incluido el aplazamiento de la revisión prevista anteriormente hasta 2026; y la implementación de reducciones de costos continuas en toda la empresa. Las declaraciones prospectivas que se incluyen en este comunicado de prensa son parte de estas declaraciones cautelares.

Medidas financieras determinadas

Este comunicado de prensa contiene el total de mediciones de segmentos, medidas financieras y coeficientes financieros no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (non-GAAP, en inglés), medidas financieras suplementarias y medidas para el manejo de capital (denominadas "medidas financieras determinadas"). La administración de Parkland utiliza ciertas medidas financieras determinadas para analizar su desempeño operativo y financiero, apalancamiento y liquidez del negocio. Estas medidas financieras especificadas no tienen ningún significado estandarizado en virtud de las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad ("IFRS", por sus siglas en inglés) y, por lo tanto, es poco probable que sean comparables a medidas similares presentadas por otras empresas. Las medidas financieras especificadas no se deben considerar de forma aislada ni utilizar como sustituto de las medidas de desempeño preparadas de acuerdo con las IFRS. Consulte la sección 15 de los MD&A del tercer trimestre de 2025, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para conocer más detalles sobre las medidas financieras específicas utilizadas por Parkland.

Medidas y coeficientes financieros no acordes a las prácticas contables generalmente aceptadas (non-GAAP)

Las ganancias (pérdidas) ajustadas son una medida financiera no acorde a las prácticas contables generalmente aceptadas (non-GAAP) y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción son un coeficiente financiero no acorde a las prácticas contables generalmente aceptadas (non-GAAP), y cada una representa el desempeño operativo central subyacente de las actividades empresariales de Parkland a nivel consolidado. La medida financiera más directamente comparable a las ganancias (pérdidas) ajustadas y a las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción es la ganancia (pérdida) neta.

Las ganancias (pérdidas) ajustadas y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción representan el nivel de desempeño del negocio operativo de Parkland, a la vez que consideran la depreciación y la amortización, los intereses de los alquileres y otros costos financieros, así como los impuestos sobre la renta. La empresa utiliza estas medidas porque cree que las ganancias (pérdidas) ajustadas y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción son útiles para la administración y para los inversionistas al evaluar el desempeño global de la empresa, ya que excluyen ciertos artículos importantes que no reflejan las operaciones comerciales subyacentes de la empresa.

Consulte la sección 15 de los MD&A del tercer trimestre 2025, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para conocer la definición detallada y la composición de las ganancias ajustadas (pérdidas) y las ganancias ajustadas por acción (pérdidas).

Consulte a continuación la conciliación de las ganancias (pérdidas) ajustadas con las ganancias (pérdidas) netas y el cálculo de las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción.



Tres meses que terminaron el

30 de septiembre de Nueve meses que terminaron el

30 de septiembre de ($ millones, a menos que se indique lo contrario) 2025 2024 2025 2024 Ganancias (pérdidas) netas 129 91 365 156 Agregar/(menos):







Adquisición, integración y otros costos 22 61 97 137 (Ganancias) pérdidas en divisas extranjeras - no realizadas 7 1 (2) 8 (ganancias) pérdidas en la administración de riesgo y de otra índole - no realizadas(4) (3) (48) (51) 11 Costos asociados a la transacción con Sunoco 38 — 84 — Otras (ganancias) y pérdidas (4) (1) (93) 8 Otras partidas de ajuste(1)(4) 8 7 19 33 Normalización tributaria(2) (17) (5) (16) (48) Ganancias (pérdidas) ajustadas 180 106 403 305 Promedio ponderado de acciones ordinarias (un millón de acciones)(3) 175 174 174 175 Promedio ponderado de acciones ordinarias ajustadas para efectos de dilución (un millón de acciones)(3) 177 176 176 177 Ganancias (pérdidas) ajustadas por acción ($ por acción)







Básicas 1.03 0.61 2.31 1.74 Diluidas 1.02 0.60 2.29 1.72

(1) Otras partidas de ajuste para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2025 incluyen lo siguiente: (i) la parte de depreciación, impuestos sobre la renta y otros ajustes para inversiones en empresas conjuntas y asociadas de $8 millones (2024 - $4 millones); (ii) otros ingresos de $3 millones (2024 - $3 millones); (iii) ganancias y pérdidas realizadas en la gestión de riesgos y otros activos y pasivos relacionados con la actividad de ventas físicas subyacentes en otro periodo, con una ganancia de $3 millones (2024: cero). Otros ajustes para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025 incluyen: (i) la parte correspondiente a la depreciación, los impuestos sobre la renta y otros ajustes por inversiones en empresas conjuntas y asociadas por $21 millones (2024: $11 millones); (ii) otros ingresos por $6 millones (2024: $8 millones); (iii) ganancias y pérdidas realizadas en gestión de riesgos y otros activos y pasivos relacionados con la actividad de ventas físicas subyacentes en otro periodo por $4 millones de ganancia (2024: $12 millones de pérdida); (iv) el ajuste de las ganancias y pérdidas por tipo de cambio relacionadas con acuerdos de centralización de efectivo, por un importe de $4 millones de ganancia (2024: $4 millones de pérdida); y (v) las ganancias realizadas por gestión de riesgos relacionadas con permutas de tipos de interés, ya que estas ganancias no están relacionadas con transacciones de compraventa de materias primas, por un importe de cero (2024: $2 millones de ganancia). (2) El ajuste de normalización tributaria se aplicó a las partidas de ajuste de ganancias (pérdidas) netas que se consideraron diferencias temporales, como la adquisición, integración y otros costos, utilidades y pérdidas de divisas extranjeras sin realizar, ganancias y pérdidas de manejo de riesgo y de otra índole sin realizar, ganancias y pérdidas por disposiciones de activos, cambios en el valor razonable de las opciones de amortización, cambios en los cálculos de disposiciones ambientales, pérdida de amortización de inventario para la cual existen derivados del manejo de riesgo relacionado con compensación y con ganancias sin realizar, pérdidas por deterioro de los activos no circulantes y los costos asociados a la transacción con Sunoco. El impacto fiscal se calculó utilizando las tasas impositivas vigentes aplicables a jurisdicciones donde ocurren las partidas relacionadas. (3) El promedio ponderado de las acciones ordinarias se calcula de acuerdo con la política contable de Parkland contenida en la Nota 2 de los Estados Financieros Consolidados Anuales. (4) Con fines comparativos, se reclasificaron ciertas cantidades entre ganancias/(pérdidas) realizadas y no realizadas en gestión de riesgos sin cambios en las ganancias (pérdidas) ajustadas para ajustarse a la presentación utilizada en el periodo actual.

El flujo de caja disponible es una medida financiera no acorde a los principios contables generalmente aceptados (non-GAAP) y el flujo de caja disponible por acción es un coeficiente financiero no acorde a los principios contables generalmente aceptados (non-GAAP). La medida financiera más comparable directamente con el flujo de caja disponible y con el flujo de caja disponible por acción es el efectivo que se genera a partir de (se utiliza en) actividades operativas. Parkland utiliza estas medidas para establecer objetivos (incluidas las orientaciones anuales y los objetivos de remuneración variable) y monitorear su capacidad de generar flujo de caja para la asignación de capital, incluidas las distribuciones a los accionistas, la inversión en el crecimiento del negocio y el desapalancamiento. Consulte la sección 15 de los MD&A del tercer trimestre 2025, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para conocer la definición detallada y la composición del flujo de caja disponible y del flujo de caja disponible por acción. Consulte la siguiente tabla para calcular el flujo de caja histórico disponible y disponible por acción, así como una conciliación con el efectivo generado a partir de (utilizado en) actividades operativas.



Tres meses que terminaron Últimos doce

meses que terminaron el

30 de septiembre de

2025 ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 31 de diciembre de

2024 31 de marzo de

2025 30 de junio de

2025 30 de septiembre de

2025 Efectivo generado a partir de (utilizado en) actividades operativas 462 286 502 396 1,646 Revertir: cambio en otros activos y en otros pasivos 80 1 (7) 22 96 Revertir: cambio neto en el capital de trabajo no monetario relacionado con las actividades operativas(1) (180) 53 (87) 42 (172) Incluir: gastos de capital de mantenimiento (96) (62) (70) (56) (284) Incluir: dividendos recibidos de inversiones en empresas asociadas y conjuntas 7 5 6 3 21 Incluir: intereses por alquiler y deuda a largo plazo (87) (89) (83) (82) (341) Incluir: pagos a capital por alquiler (76) (77) (74) (71) (298) Flujo de caja disponible 110 117 187 254 668 Número promedio ponderado de acciones ordinarias (millones)(2)







174 Flujo de caja disponible por acción con base en los últimos doce meses (TTM)







3.83













Tres meses que terminaron Últimos doce

meses que terminaron el

30 de septiembre de

2024 ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 31 de diciembre de

2023 31 de marzo de

2024 (1) 30 de junio de

2024 30 de septiembre de

2024 Efectivo generado a partir de (utilizado en) actividades operativas 417 217 450 406 1,490 Revertir: cambio en otros activos y en otros pasivos (4) 28 3 (68) (41) Revertir: cambio neto en el capital de trabajo no monetario relacionado con las actividades operativas(1) 17 55 (34) 21 59 Incluir: gastos de capital de mantenimiento (93) (59) (53) (71) (276) Incluir: dividendos recibidos de inversiones en empresas asociadas y conjuntas 3 2 8 3 16 Incluir: intereses por alquiler y deuda a largo plazo (88) (85) (88) (85) (346) Incluir: pagos a capital por alquiler (71) (71) (64) (69) (275) Flujo de caja disponible 181 87 222 137 627 Número promedio ponderado de acciones ordinarias (millones)(2)







175 Flujo de caja disponible por acción con base en los últimos doce meses (TTM)







3.58

(1) Para fines comparativos, ciertas cantidades en el cambio neto en el capital de trabajo no monetario relacionado con las actividades operativas para los tres meses que terminaron 31 de marzo de 2024 fueron revisados para adaptarlos a la presentación del período actual. (2) El promedio ponderado de las acciones ordinarias se calcula conforme a la política contable de Parkland que se describe en la Nota 2 de los Estados Financieros Anuales Consolidados.

El ROIC es un índice financiero no contemplado en las prácticas contables generalmente aceptadas (GAAP, por sus siglas en inglés). La medición se calcula como una relación entre el beneficio operativo neto después de impuestos ("NOPAT", por sus siglas en inglés) dividido por el capital invertido promedio. El NOPAT describe la rentabilidad de las operaciones básicas de Parkland, incluido el impacto del apalancamiento y otras partidas de ingresos y gastos que no se consideran representativas del rendimiento operativo básico subyacente de Parkland. El NOPAT se basa en el EBITDA ajustado, definido en la sección "Medidas de los utilidades (pérdidas) de los segmentos y total de las medidas de los segmentos" de este comunicado de prensa, menos el gasto por depreciación y el gasto estimado de impuestos, incluida la amortización proforma de los activos clasificados como mantenidos para la venta, así como el gasto fiscal estimado utilizando el tipo impositivo medio previsto estimado utilizando los tipos impositivos legales de cada jurisdicción donde opera Parkland. El capital invertido promedio es el monto de capital utilizado por Parkland que representa el promedio del inicio y cierre de la deuda, incluidas las obligaciones de deuda clasificadas como mantenidas para la venta, así como el capital social, incluidas las reservas de capital, neto de efectivo y equivalentes de efectivo. Utilizamos esta medición no GAAP para evaluar la eficiencia de Parkland en la inversión de capital.

($ millones, a menos que se especifique otra opción) Tres meses que terminaron

ROIC 31 de diciembre de

2024 31 de marzo de

2025 30 de junio de

2025 30 de septiembre de

2025 Últimos doce

meses que terminaron el 30 de

septiembre de

2025 Ganancias (pérdidas) netas (29) 64 172 129 336 Agregar/(menos):









Gasto por impuesto sobre la renta (recuperación) (8) 8 39 39 78 Adquisición, integración y otros costos 81 29 46 22 178 Depreciación y amortización 210 202 220 213 845 Costos financieros 92 99 93 91 375 (Ganancia) pérdida por cambio de divisas - no realizada (2) (5) (4) 7 (4) (Ganancia) pérdida por gestión de riesgos y otros - no realizada 34 3 (51) (3) (17) Costos asociados a la transacción con Sunoco — — 46 38 84 Otras (ganancias) y pérdidas 30 (19) (70) (4) (63) Otras partidas de ajuste 20 (6) 17 8 39 EBITDA ajustado 428 375 508 540 1,851 Menos: depreciación y amortización (210) (202) (220) (213) (845) Menos: depreciación y amortización proforma de los

activos clasificados como mantenidos para la venta (7) (7) 14 — — EBIT ajustado 211 166 302 327 1,006 Tasa impositiva promedio vigente







21.9 % Menos: impuestos







(220) Beneficio operativo neto después de impuestos







786 Apertura del capital invertido







9,306 Cierre del capital invertido







9,280 Capital invertido promedio







9,293 Rentabilidad del capital invertido







8.5 %













Capital invertido 30 de septiembre de ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 2025 2024 Deuda a largo plazo: porción corriente 848 220 Deuda a largo plazo 5,569 6,104 Deuda a largo plazo en pasivos clasificados como mantenidos para la venta(1) 2 181 Patrimonio neto 3,267 3,164 Excluir: efectivo y equivalentes de efectivo (406) (363) Total 9,280 9,306













($ millones, a menos que se especifique otra opción) Tres meses que terminaron

ROIC 31 de diciembre de

2023 31 de marzo de

2024 30 de junio de

2024 30 de septiembre de

2024 Últimos doce

meses que terminaron

el 30 deseptiembre de

2024 Ganancias (pérdidas) netas 86 (5) 70 91 242 Agregar/(menos):









Gasto por impuesto sobre la renta (recuperación) (15) (29) 20 17 (7) Adquisición, integración y otros costos 42 30 46 61 179 Depreciación y amortización 222 206 202 207 837 Costos financieros 89 91 99 96 375 (Ganancia) pérdida por cambio de divisas - no realizada — 3 4 1 8 (Ganancia) pérdida por gestión de riesgos y otros - no realizada(2) 28 3 56 (48) 39 Otras (ganancias) y pérdidas 5 10 (1) (1) 13 Otras partidas de ajuste(2) 6 18 8 7 39 EBITDA ajustado 463 327 504 431 1,725 Menos: depreciación y amortización (222) (206) (202) (207) (837) EBIT ajustado 241 121 302 224 888 Tasa impositiva promedio vigente







19.0 % Menos: impuestos







(169) Beneficio operativo neto después de impuestos







719 Apertura del capital invertido







9,238 Cierre del capital invertido







9,306 Capital invertido promedio







9,272 Rentabilidad del capital invertido







7.8 %

















Capital invertido 30 de septiembre de ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 2024 2023 Deuda a largo plazo: porción corriente 220 180 Deuda a largo plazo 6,104 6,227 Deuda a largo plazo en pasivos clasificados como mantenidos para la venta(1) 181 — Patrimonio neto 3,164 3,259 Excluir: efectivo y equivalentes de efectivo (363) (428) Total 9,306 9,238

(1) Con fines comparativos, la deuda a largo plazo en pasivos clasificados como mantenidos para la venta se incluyó como parte del capital invertido al 30 de septiembre de 2024, para ajustarse a la presentación del periodo actual. (2) Con fines comparativos, se reclasificaron ciertas cantidades entre ganancias/(pérdidas) realizadas y no realizadas en gestión de riesgos para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024, sin cambios en el EBITDA ajustado.

El SSSG de Food and Company C-Store es un índice financiero no GAAP y se refiere al crecimiento de las ventas periodo sobre periodo generadas por las tiendas minoristas de alimentos y tiendas de conveniencia en los mismos establecimientos de la empresa. Los efectos de la apertura y cierre de tiendas, cierres temporales (incluso cierres para conversiones de On the Run / Marché Express), expansiones de tiendas, renovaciones de tiendas y tiendas con cambios en los modelos de servicio de alimentos en el periodo, se excluyen para derivar una métrica comparable de tiendas. El crecimiento de ventas en tiendas comparables es una métrica comúnmente utilizada en la industria minorista que proporciona información significativa a los inversores para evaluar la salud y fortaleza de las marcas y la red de tiendas de Parkland, lo que finalmente influye en el rendimiento financiero. La medida financiera más directamente comparable con la tienda de conveniencia de Food and Company SSSG son los ingresos de las tiendas de alimentación y conveniencia dentro de los ingresos por ventas y explotación.

A continuación, se presenta una conciliación de los ingresos de las tiendas de conveniencia (Food and C-Store revenue) para el segmento de Canadá con las ventas mismas tiendas ("SSS") de Food and Company C-Store, y el cálculo de las SSSG de Food and Company C-Store.



Tres meses que terminaron el

30 de septiembre de Nueve meses que terminaron el

30 de septiembre de ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 2025 2024 %(1) 2025 2024 %(1) Ingresos de tiendas de conveniencia Food and Company 86 82

248 242

Agregar:











Valor en el punto de venta ("POS", por sus siglas en inglés) de los bienes y servicios vendidos en tiendas de conveniencia Food and Company operadas por minoristas y franquiciados(2) 313 312

876 891

Menos:











Ingresos por alquileres y regalías de minoristas, franquiciados y otros(3) (64) (62)

(182) (184)

Ajustes de ingresos de las mismas tiendas(4) (no incluye ingresos por concepto de venta de cigarrillos) (15) (14)

(41) (38)

Ventas en tiendas de conveniencia Food and Company (incluye ventas de cigarrillos) 320 318 0.5 % 901 911 (1.2) % Menos:











Ajustes de ingresos de la misma tienda(4) (cigarrillos) (102) (109)

(284) (312)

Ventas en tiendas de conveniencia Food and Company (no incluye las ventas de cigarrillos) 218 209 4.1 % 617 599 2.7 %













Tres meses que terminaron el

30 de septiembre de Nueve meses que terminaron el

30 de septiembre de ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 2024 2023 %(1) 2024 2023 %(1) Ingresos de tiendas de conveniencia Food and Company 82 81

242 230

Agregar:











Valor en el punto de venta ("POS", por sus siglas en inglés) de los bienes y servicios vendidos en tiendas de conveniencia Food and Company operadas por minoristas(2) 314 331

895 925

Menos:











Ingresos por alquileres de comercios minoristas y otros(3) (61) (67)

(183) (186)

Ajustes de ingresos de las mismas tiendas(4)(5) (no incluye los ingresos por concepto de venta de cigarrillos) (15) (13)

(43) (39)

Ventas en tiendas de conveniencia Food and Company (incluye ventas de cigarrillos) 320 332 (3.8) % 911 930 (2.2) % Menos:











Ajustes de ingresos de la misma tienda(4)(5) (cigarrillos) (109) (118)

(309) (331)

Ventas en tiendas de conveniencia Food and Company (no incluye las ventas de cigarrillos) 211 214 (1.1) % 602 599 0.3 %

(1) Los porcentajes se calculan en función de los importes reales y se ven afectados por el redondeo. (2) Los valores POS utilizados para calcular el SSSG de alimentos y tiendas de conveniencia de la empresa no son una medida financiera de Parkland y no forman parte de los estados financieros consolidados de Parkland, ya que Parkland obtiene ingresos por alquiler de los minoristas en forma de un alquiler porcentual sobre las ventas de las tiendas de conveniencia. Los valores POS se calculan basándose en la información obtenida de los sistemas POS de Parkland en los sitios minoristas, incluidos datos transaccionales, como ventas, costos y volúmenes, que están sujetos a controles internos sobre la información financiera. También usamos estos datos para calcular el ingreso por alquiler de minoristas en forma de un alquiler porcentual sobre las ventas de tiendas de conveniencia, que se registra como ingreso en nuestros estados financieros consolidados. (3) Incluye los ingresos por alquiler de los minoristas en forma de porcentaje sobre las ventas de alimentos y tiendas de conveniencia, regalías y cuotas de franquicia, y excluye los ingresos procedentes de cajeros automáticos, cuotas de licencia de sistemas de punto de venta y otros. (4) Este ajuste excluye los efectos de adquisiciones, apertura y cierre de tiendas, cierres temporales (incluidos los cierres para conversiones de On the Run / Marché Express), expansiones de tiendas, renovaciones de tiendas y tiendas con cambios en los modelos de servicio de alimentos, para derivar una métrica comparable de tiendas. (5) Excluye las ventas procedentes de adquisiciones completadas dentro del año, ya que éstas no afectarán la métrica hasta después de la finalización de un año desde las adquisiciones, momento en el cual las ventas o el volumen generado establecerán la base para estas métricas.

Estas medidas financieras y ratios no PCGA no se deben considerar de forma aislada ni utilizar en sustitución de las medidas de rendimiento elaboradas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Excepto que se indique lo contrario, estas medidas y índices financieros no ajustados a las PCGA se calculan y divulgan conforme a una base constante de un período a otro. Consulte la sección 15 del informe de gestión del tercer trimestre de 2025, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para obtener más detalles sobre las medidas y ratios financieros no GAAP de Parkland.

Medidas de manejo de capital

La principal medida de manejo de capital de Parkland es el índice de apalancamiento, que utiliza internamente el personal gerencial clave para monitorear la solidez financiera general, la flexibilidad de la estructura de capital y la capacidad para dar servicio a la deuda y para cumplir los compromisos actuales y futuros. Para manejar sus requisitos financieros, Parkland puede ajustar su gasto de capital o los dividendos que se pagan a los accionistas, o bien, emitir nuevas acciones o nueva deuda. El índice de apalancamiento se calcula como el coeficiente de deuda de apalancamiento contra el EBITDA de apalancamiento y no tiene ningún significado estandarizado que prescriba conforme a las normas contables IFRS. Por consiguiente, es poco probable que sea comparable a medidas similares de otras empresas. El cálculo detallado del índice de apalancamiento es el siguiente:

($ millones, a menos que se especifique otra opción) 30 de septiembre de 2025 31 de diciembre de 2024 Deuda de apalancamiento 4,937 5,268 EBITDA de apalancamiento 1,571 1,481 Índice de apalancamiento 3.1 3.6





($ millones, a menos que se especifique otra opción) 30 de septiembre de 2025 31 de diciembre de 2024 Deuda a largo plazo 6,417 6,641 Menos:



Obligaciones de alquiler (1,091) (1,054) Efectivo y equivalentes de efectivo (406) (385) Deuda sin recurso(1) (73) (30) Responsabilidad en la gestión de riesgos (activo)(2) (10) (30) Agregar:



Capital sin recurso(1) 30 31 Cartas de crédito y otros 70 95 Deuda de apalancamiento 4,937 5,268

(1) Representa saldos de deuda y de efectivo sin recurso relacionados con el financiamiento de proyectos. (2) Representa el activo y pasivo de gestión del riesgo asociado al elemento al contado del swap de divisas cruzadas designado en una relación de cobertura de flujos de caja para cubrir la variabilidad de los flujos de caja del principal de las notas preferentes 2024 resultante de las variaciones de los tipos de cambio al contado.







Tres meses que terminaron Últimos doce

meses que terminaron el

30 de septiembre de 2025 ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 31 de diciembre de

2024 31 de marzo de

2025 30 de junio de

2025 30 de septiembre de

2025 EBITDA ajustado 428 375 508 540 1,851 Compensación de incentivo de acciones 11 8 7 7 33 Revertir: impacto de IFRS 16 (normas internacionales de contabilidad)(1) (91) (93) (90) (87) (361)

348 290 425 460 1,523 Ajuste proforma de la adquisición(2)







2 Otros ajustes(3)







46 EBITDA de apalancamiento







1,571

(1) Incluye el impacto de los alquileres operativos antes de la adopción de la NIIF 16, previamente reconocidos bajo costos operativos, lo que es coherente con la visión de la dirección sobre el impacto en las utilidades. (2) Incluye el impacto de las estimaciones de EBITDA proforma previas a las adquisiciones, basadas en las utilidades, los costos y las sinergias previstos de las adquisiciones. (3) Incluye ajustes para normalizar el EBITDA ajustado por eventos no recurrentes relacionados con el cierre no planificado de la refinería de Burnaby, la finalización de las renovaciones en la refinería de Burnaby y el EBITDA atribuible a las operaciones de recarga de vehículos eléctricos financiadas mediante financiación de proyectos sin recurso.







Tres meses que terminaron Últimos doce

meses que terminaron el

31 de diciembre de 2024 ($ millones, a menos que se especifique otra opción) 31 de marzo de

2024 30 de junio de

2024 30 de septiembre de

2024 31 de diciembre de

2024 EBITDA ajustado 327 504 431 428 1,690 Compensación de incentivo de acciones 6 8 6 11 31 Revertir: impacto de IFRS 16 (normas internacionales de contabilidad)(1) (83) (80) (84) (91) (338)

250 432 353 348 1,383 Ajuste proforma de la adquisición(2)







11 Otros ajustes(3)







87 EBITDA de apalancamiento







1,481

(1) Incluye el impacto de los alquileres operativos antes de la adopción de la IFRS 16, previamente reconocidos bajo costos operativos, lo que es coherente con la visión de la dirección sobre el impacto en las ganancias. (2) Incluye el impacto de las estimaciones de EBITDA proforma previas a las adquisiciones, basadas en las utilidades, los costos y los sistemas previstos de las adquisiciones. (3) Incluye ajustes para normalizar el EBITDA ajustado por eventos no recurrentes relacionados con cierres no planificados en la refinería de Burnaby y el EBITDA atribuible a las operaciones de recarga de vehículos eléctricos financiadas mediante financiamiento sin recurso del proyecto.

Mediciones de utilidades (pérdidas) por segmento y mediciones del total de segmentos

Las ganancias (pérdida) ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización ("EBITDA ajustado") son una medición de las utilidades (pérdida) por segmento y su agregado es una medición total de segmentos utilizada por el principal responsable de tomar decisiones operativas para tomar decisiones sobre la asignación de recursos al segmento y para evaluar su rendimiento. De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, los ajustes y eliminaciones realizados al preparar los estados financieros de una entidad y las asignaciones de ingresos, gastos y ganancias o pérdidas deberán estar incluidos al determinar las utilidades (pérdida) del segmento sobre la que se informa solo si se incluyen en la medida de las utilidades (pérdida) del segmento utilizadas por la máxima autoridad de operaciones que es responsable de tomar decisiones. Por consiguiente, el EBITDA ajustado de Parkland no se puede comparar con medidas similares de otros emisores, que pueden calcular estas medidas de forma diferente. Parkland considera el EBITDA ajustado como la medida clave del desempeño operativo central subyacente de las actividades del segmento empresarial a nivel operativo. La gerencia utiliza el EBITDA ajustado para establecer objetivos para Parkland (incluidos la guía anual y los objetivos de compensación variable) y se utiliza para determinar la capacidad de Parkland para administrar la deuda, los gastos de capital financieros y para contemplar los pagos de dividendos a los accionistas. Consulte la Sección 15 de debates y análisis de la administración (MD&A) del tercer trimestre de 2025, que está incorporada como referencia en este comunicado de prensa, que contiene la definición detallada y la composición del EBITDA ajustado. Consulte la tabla siguiente para revisar la conciliación del EBITDA ajustado con las ganancias (pérdidas) netas, que es la medida financiera más directamente comparable, para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2024.



Tres meses que terminaron

el 30 de septiembre de Nueve meses que terminaron

el 30 de septiembre de ($ millones) 2025 2024 2025 2024 EBITDA ajustado(1) 540 431 1,423 1,262 Menos/(agregar):







Adquisición, integración y otros costos 22 61 97 137 Depreciación y amortización 213 207 635 615 Costos financieros 91 96 283 286 (Ganancias) pérdidas en divisas extranjeras - no realizadas 7 1 (2) 8 (Ganancias) pérdidas en la administración de riesgo y de otra índole - no realizadas(4) (3) (48) (51) 11 Costos asociados a la transacción con Sunoco 38 — 84 — Otras (ganancias) y pérdidas(2) (4) (1) (93) 8 Otras partidas de ajuste(3)(4) 8 7 19 33 Gastos relativos al impuesto sobre la renta (recuperación) 39 17 86 8 Ganancias (pérdidas) netas 129 91 365 156

(1) Total de mediciones de segmentos. Consulte la sección 15 de las MD&A del tercer trimestre. (2) Otras (ganancias) y pérdidas para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2025 incluyen: (i) ganancia de $3 millones (2024: pérdida de $24 millones) en otros; (ii) $3 millones (2024: $3 millones) en otros ingresos; (iii) $1 millón de pérdida por valoración no monetaria (2024: $5 millones de pérdida) debido al cambio en las estimaciones de las provisiones medioambientales; (iv) $1 millón de pérdida (2024: $2 millones de ganancia) por la enajenación de activos; y (v) nula valoración no monetaria (2024: $25 millones de ganancia) debido al cambio en el valor razonable de las opciones de rescate. Otras (ganancias) y pérdidas para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025 incluyen: (i) $76 millones de ganancia por valoración no monetaria (2024: $1 millón de ganancia) debido al cambio en el valor razonable de las opciones de rescate; (ii) $10 millones (2024: $8 millones) en otros ingresos; (iii) $3 millones de ganancia (2024: $33 millones de pérdida) en otros; (iv) $3 millones de ganancia por valoración no monetaria (2024: $11 millones de ganancia) debido al cambio en las estimaciones de las provisiones medioambientales; y (v) $1 millón de ganancia (2024: $5 millones de ganancia) por la enajenación de activos. (3) Otros elementos de ajuste para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2025 incluyen: (i) la parte correspondiente a la depreciación, los impuestos sobre la renta y otros ajustes por inversiones en empresas conjuntas y asociadas por 8 millones de dólares ($4 millones en 2024); (ii) otros ingresos por $3 millones (2024: $3 millones); y (iii) ganancias y pérdidas realizadas en gestión de riesgos y otros activos y pasivos relacionados con la actividad de ventas físicas subyacentes en otro periodo por $3 millones de ganancia (2024: nula). Otros ajustes para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025 incluyen: (i) la parte correspondiente a la depreciación, los impuestos sobre la renta y otros ajustes por inversiones en empresas conjuntas y asociadas por $21 millones (2024: $11 millones); (ii) otros ingresos por $6 millones (2024: $8 millones); (iii) ganancias y pérdidas realizadas en gestión de riesgos y otros activos y pasivos relacionados con la actividad de ventas físicas subyacentes en otro periodo por $4 millones de ganancia (2024: $12 millones de pérdida); (iv) el ajuste de las ganancias y pérdidas por tipo de cambio relacionadas con acuerdos de centralización de efectivo, por un importe de $4 millones de ganancia (2024: $4 millones de pérdida); y (v) las ganancias realizadas por gestión de riesgos relacionadas con permutas de tipos de interés, ya que estas ganancias no están relacionadas con transacciones de compraventa de materias primas, por un importe de cero (2024: $2 millones de ganancia). (4) Para efectos comparativos, se reclasificaron determinadas cantidades entre las ganancias/(pérdidas) realizadas y no realizadas en la gestión de riesgos para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024, sin que ello supusiera cambios en los ingresos (pérdidas) netos.

Medidas financieras suplementarias

Parkland utiliza una serie de medidas financieras complementarias, incluidos el efectivo TTM generado (utilizado) en actividades operativas en los últimos doce meses, el efectivo TTM generado (utilizado) en actividades operativas por acción en los últimos doce meses, la liquidez disponible y las previsiones de EBITDA ajustado y de gastos de capital, para evaluar el éxito de nuestros objetivos estratégicos. Estas medidas no se pueden comparar con medidas de otros emisores, ya que estos pueden calcular estas medidas de forma diferente. Consulte la sección 15 de la MD&A del tercer trimestre de 2025, que se incorpora por referencia en este comunicado de prensa, para más detalles sobre las medidas financieras complementarias utilizadas por Parkland, incluida la composición de dichas medidas.

Mediciones no financieras

Parkland utiliza diferentes medidas no financieras, incluido el crecimiento del volumen de la empresa en la misma tienda (SSVG) de la empresa, la utilización compuesta y la tasa total de frecuencia de lesiones registrables, en la medición del éxito de nuestros objetivos estratégicos y para establecer objetivos de compensación variable para los empleados, cuando proceda. Estas mediciones no financieras no son mediciones contables, no tienen mediciones comparables según las IFRS y pueden no ser comparables a medidas similares presentadas por otros emisores, ya que otros emisores pueden calcular estas métricas de manera diferente. Consulte la sección 15 de la MD&A del tercer trimestre 2025, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para obtener más detalles sobre las mediciones no financieras utilizadas por Parkland.

