Pearson amplía Study Prep con IA centrándose en contenido de video personalizado con asistencia de tutores humanos

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Pearson (FTSE: PSON.L), empresa global de formación continua, anuncia la expansión de Study Prep, su experiencia de aprendizaje en video optimizada con IA que ofrece apoyo personalizado para el estudio en más de 25 asignaturas académicas. Con su lanzamiento comercial en el primer semestre de 2025, Study Prep llegará a estudiantes de todo el mundo, incluyendo Canadá, Brasil, Reino Unido, India, China y Sudáfrica. Esta expansión representa un paso importante para ampliar el acceso a recursos de aprendizaje con IA en todo el mundo.

Study Prep ofrece una experiencia de aprendizaje integral que combina la experiencia humana con IA diseñada y desarrollada específicamente para el aprendizaje. A través de esta herramienta, los estudiantes tienen acceso a miles de breves explicaciones en video y ejercicios prácticos, asistencia de tutores humanos expertos y herramientas de estudio con IA. Además, la tecnología de Study Prep, que se adapta al currículo, crea planes de estudio personalizados y adaptados al curso específico de cada estudiante. Su Tutor de IA ayuda a los estudiantes a abordar conceptos complejos al instante con guía paso a paso, todo dentro del flujo de aprendizaje.

Otra característica única es que los estudiantes también pueden interactuar directamente con el contenido del video haciendo clic en el botón "Hacer una pregunta" para pausar automáticamente el video y que el chatbot de IA integrado responda preguntas sobre esos conceptos específicos.

"En el mundo actual, cada vez más impulsado por la IA, los estudiantes necesitan herramientas de aprendizaje que no solo les ayuden a dominar el contenido del curso, sino que también les permitan aprender mejor y reflexionar con mayor profundidad, preparándolos para el futuro", afirma Ebrahim Matthews, vicepresidente sénior de Pearson International Higher Education. "Al expandir Study Prep a nivel mundial, garantizamos que los estudiantes tengan acceso a apoyo educativo de calidad donde y cuando lo necesiten, independientemente de su ubicación geográfica o zona horaria".

Study Prep ofrece apoyo en Ciencias, Matemáticas y Psicología, y próximamente se añadirán más asignaturas. Además, complementa los materiales de los cursos tradicionales ofreciendo a los estudiantes apoyo de estudio a demanda, adaptado a sus programas de estudio.

Según Ebrahim Matthews, vicepresidente sénior de Pearson International Higher Education, la aplicación de la IA generativa en Pearson está respaldada por la ciencia del aprendizaje, evaluada por expertos en la materia, y demuestra resultados tangibles y mejorados de aprendizaje para los estudiantes, como un estudio más activo y participativo, y un mayor nivel de cognición. "Con más del 80 % de nuestros productos ahora digitales o habilitados digitalmente, Pearson se compromete con la aplicación responsable de la IA para mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje de educadores, estudiantes y empleadores", añadió.

Nota: Study Prep se conocía y comercializaba anteriormente como "Channels" en Estados Unidos.

Acerca de Pearson

Somos la empresa líder mundial en soluciones de aprendizaje permanente, que presta servicios a clientes en casi 200 países con contenido digital, evaluaciones, cualificaciones y datos.

