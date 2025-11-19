Pearson lanza Coach de Comunicación impulsado por IA para transformar el trabajo diario en aprendizaje continuo

Integrada en el paquete de productividad y colaboración de Microsoft 365, la nueva solución ofrece retroalimentación de comunicación en tiempo real, directamente en el flujo de trabajo

SAN FRANCISCO, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Pearson, la compañía mundial de aprendizaje a lo largo de la vida, anunció este martes (18) el lanzamiento de Communication Coach, un producto de aprendizaje impulsado por IA desarrollado como parte de los esfuerzos de coinnovación de la compañía con Microsoft. Integrado en Microsoft 365, Communication Coach está diseñado para mejorar la capacidad de comunicación tanto de hablantes nativos de inglés como de no nativos, y puede adaptarse a cualquier nivel de profesional que busque mejorar sus habilidades de comunicación.

El Communication Coach de Pearson analiza el habla, los datos de comunicación y las interacciones de reuniones de un empleado. Luego combina esos datos con la ciencia y el contenido de aprendizaje confiables de Pearson. Como resultado, Communication Coach ofrece consejos y retroalimentación en tiempo real sobre gramática, vocabulario, tono, expresión, claridad e interacciones profesionales. Communication Coach está respaldado por el motor de inteligencia de habilidades de Pearson, que se basa en conjuntos de datos de propiedades de Pearson como Faethm y Credly, la plataforma de certificación más grande del mundo. Además, se puede recurrir a plataformas específicas de la compañía y se puede ajustar con Microsoft 365 Copilot. Communication Coach está alineado con la Global Scale of English de Pearson, la rúbrica propietaria de la compañía para evaluar la competencia en el idioma inglés.

"Todos sabemos que las buenas habilidades de comunicación son uno de los criterios principales para desempeñarse bien en el trabajo. Communication Coach es la manera en que Pearson ayuda a las personas a desarrollar esa habilidad crítica. Al integrar sugerencias, empujones y consejos útiles en productos confiables que millones de personas usan todos los días, podemos ampliar drásticamente nuestra capacidad de ayudar a las personas a progresar y tener éxito", dijo Vishaal Gupta, Presidente de Soluciones de Aprendizaje Empresarial en Pearson. "Junto con Microsoft, estamos ayudando a las personas a desarrollar su capacidad de comunicación al ofrecer aprendizaje de bajo estrés directamente en el flujo de trabajo, donde pueden transmitir sus puntos de manera efectiva y progresar con confianza."

"En Microsoft, creemos que la IA debe empoderar a las personas, no solo a los procesos", dijo Ranveer Chandra, vicepresidente de Ajuste de Copilot en Microsoft. "Junto con Pearson, estamos llevando el desarrollo de habilidades con IA, ajustado a los datos de la organización, directamente al flujo de trabajo, ayudando a las personas a acelerar la forma en que aprenden, se comunican y crecen en sus carreras. Al incorporar herramientas inteligentes y personalizadas en productos como Teams y Copilot, estamos ofreciendo soluciones centradas en el ser humano que impulsan un progreso significativo, para cada empleado, en cada rol."

"Por lanzarse en Brasil y otros mercados internacionales, Pearson se encuentra entre las primeras empresas de aprendizaje en integrar sus capacidades confiables, respaldadas por la ciencia del aprendizaje, en los flujos de trabajo de Microsoft 365 para ayudar a millones de personas a desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en sus carreras. Basándose en la asociación entre Microsoft y Pearson anunciada a principios de año, Communication Coach se presentará en Microsoft Ignite 2025, con pilotos y disponibilidad general en 2026. Este producto también refuerza el compromiso de Pearson de impulsar y escalar el aprendizaje corporativo y el desarrollo de habilidades en la era de la IA.

"Lanzar en Brasil una solución que se espera escale globalmente y que combina la ciencia del aprendizaje con la inteligencia artificial para desarrollar continuamente habilidades humanas es altamente significativo. En un mundo donde la comunicación es cada vez más estratégica, Communication Coach tiene el potencial de apoyar a empresas y profesionales en áreas que impactan directamente los resultados del negocio", afirmó Cinthia Nespoli, CEO de Pearson Brasil."

Sobre Pearson

En Pearson (FTSE: PSON.L), nuestro propósito es simple: ayudar a las personas a hacer realidad la vida que imaginan a través del aprendizaje. Creemos que cada oportunidad de aprendizaje es una ocasión para un avance personal. Por eso, nuestros 18,000 empleados de Pearson están comprometidos a crear experiencias de aprendizaje vibrantes y enriquecedoras, diseñadas para un impacto en la vida real. Somos la empresa líder mundial en aprendizaje a lo largo de toda la vida, prestando servicios a clientes en casi 200 países con contenido digital, evaluaciones, cualificaciones y datos. Para nosotros, el aprendizaje no es solo lo que hacemos. Es lo que somos. Visítenos en pearsonplc.com.

FUENTE Pearson