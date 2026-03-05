PedidosYa reafirma su compromiso con la equidad y el desarrollo del talento femenino en Latam

En el 8M, la compañía comparte cifras regionales sobre la evolución de su composición de género y los programas que acompañan el desarrollo profesional de mujeres.

BUENOS AIRES, Argentina, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Día Internacional de la Mujer invita a reflexionar sobre igualdad, reconocer lo construido y seguir ampliando oportunidades reales. Año tras año, esta fecha reafirma un llamado a seguir generando condiciones concretas para una participación plena y equitativa de las mujeres en todos los ámbitos.

Patricia González, MD de PedidosYa Panamá y Paola Sevilla, MD de PedidosYa Guatemala

En PedidosYa, este día funciona como un recordatorio de que la diversidad fortalece a los equipos y potencia los resultados. A lo largo de la región, cada vez más mujeres ocupan posiciones estratégicas y lideran áreas históricamente con baja representación femenina, desde Finanzas y Tecnología hasta Operaciones y Dirección General.

Más mujeres, en más niveles

En los últimos años, el mix de géneros de la compañía mostró una evolución sostenida en todos los niveles organizacionales en los 15 países donde la compañía tiene presencia.

Actualmente:

49% de las personas que trabajan en la empresa son mujeres.

41% de las posiciones de liderazgo son ocupadas por mujeres.

26% es la representación femenina en el área de Tecnología.

De cara a 2026, la compañía se propone seguir ampliando la representatividad del equipo femenino en sus diferentes niveles y a mantener la perspectiva de género en sus búsquedas de talento.

Programas que impulsan el desarrollo

Estos avances se sustentan en iniciativas concretas orientadas a acelerar el desarrollo profesional y ampliar oportunidades.

En el área tecnológica, el programa +Mujeres Tech —pasantías en Ingeniería— ya sumó a más de 30 mujeres. El 75% de las participantes de la primera edición continuó trabajando en la compañía y además, todas ellas lograron crecer profesionalmente en menos de un año. Por otra parte, el 90% de las pasantes que ingresaron en 2025, continúan en la compañía.

En paralelo, los programas de liderazgo WomenUp y LeaderShe ya cuentan con más de 40 egresadas, e incluyen propuestas de mentoring, coaching y encuentros de desarrollo. Asimismo, PedidosYa promueve eventos como Mujeres que lideran, redes que impulsan, y la propuesta especial de Modo Familia, que consiste de beneficios y días extra para vivir la etapa de crianza con tiempo, flexibilidad y una propuesta extra de home office para vivir la previa y la llegada de un hijo o hija.

Mes de la Mujer: actividades para todo el equipo

Si bien se trabaja todo el año para promover mayor representatividad femenina en la compañía, PedidosYa se apoya en el mes de la mujer para impulsar la reflexión entre sus equipos y para potenciar su impacto en el entorno. En 2026, se ha impulsado una intensa agenda de actividades presenciales en 8 de sus oficinas en Latinoamérica. También se realizará una charla virtual abierta a todo su equipo sobre liderazgo inclusivo en tecnología, con la participación de Juan Martín Sotuyo, Chief Technology Officer (CTO) de la compañía junto a otros pares de la industria, como Shiro Theuri, CTO de Glovo. Estas acciones buscan seguir promoviendo una cultura donde todas las personas puedan progresar de forma equitativa y aportar a derribar sesgos.

"Sabemos que la equidad no se construye en una fecha puntual, sino a través de decisiones sostenidas en el tiempo. En PedidosYa, impulsar el liderazgo femenino no es cumplir una cuota, es transformar la cultura. Eso permite que el talento pueda crecer sin barreras y que cada persona tenga acceso a oportunidades concretas de liderazgo y formación" sostuvo Emilia Ganem, Diversity and Sustainability Principal de PedidosYa.

Para profundizar esta conversación, PedidosYa comparte un episodio especial de su podcast , donde referentes de la compañía reflexionan sobre liderazgo, desarrollo profesional y los desafíos pendientes en materia de equidad.

Sobre PedidosYa

PedidosYa es la compañía de tecnología líder en delivery y quick-commerce de Latinoamérica. Es una plataforma simple, rápida y accesible que conecta a una red de millones de usuarios, comercios y repartidores a una gran variedad de productos y servicios que ofrece la comunidad.

La compañía, que opera en 15 países de Latinoamérica, lanzó en 2020 PedidosYa Market, el primer mercado 100% digital que entrega alimentos y artículos para el hogar desde los 10 minutos tras haber realizado el pedido. Desde el 2014, PedidosYa forma parte de Delivery Hero, la plataforma líder mundial de delivery local con sede en Berlín, Alemania.

