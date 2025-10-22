CIUDAD DE MÉXICO, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Pepsi® hace su debut en Volvo Fashion Week México con una propuesta creativa audaz que conecta el diseño y la cultura. Desarrollada por PepsiCo Design & Innovation, la nueva cápsula refleja el legado de la marca como formadora de cultura a través de la creatividad, desde el entretenimiento y el deporte hasta la moda y el diseño. En México, donde Pepsi® ha sido durante mucho tiempo un símbolo de energía juvenil y autoexpresión, este momento celebra el espíritu creativo vibrante del país y su influencia en la cultura global.

Pepsi® Llega a la pasarela en Volvo Fashion Week México

"El diseño es un lenguaje universal que trasciende fronteras. Cuando las marcas aprenden a sentir su ritmo y expresar sus matices, desbloquean el poder de comunicarse con cualquier cultura, fomentando la conexión, la colaboración, el respeto y la gratitud entre las comunidades.", dijo Vasily Kassab, Vicepresidente de Diseño para Latinoamérica y Global Lifestyle Merchandise.

Con este lanzamiento, Pepsi® reimagina lo que significa para una marca global incursionar en el mundo de la moda, usando el diseño como un puente entre sus puntos de pasión y la cultura contemporánea. El proyecto refleja cómo Pepsi® continúa aprovechando la creatividad y la innovación para conectar con nuevas generaciones, respondiendo a su deseo de autenticidad, autoexpresión y relevancia cultural.

"Estamos orgullosos de ser parte de un evento que celebra la creatividad y la transformación", dijo Rainer Strauss, Director de Pepsi, Gepp México. "En Pepsi®, siempre nos hemos enfocado en conectar con las personas a través de las pasiones que los mueven: diseño, entretenimiento y cultura. En México, Pepsi® representa a quienes se atreven a romper límites, ROMPELA, capturando el espíritu audaz y creativo de una generación que se expresa con autenticidad y confianza".

Como una de las plataformas creativas más relevantes de Latinoamérica, Volvo Fashion Week México continúa fusionando moda, tecnología y cultura bajo el lema "City of Fashion". En este contexto, la participación de Pepsi® destaca el papel creciente de las marcas globales como colaboradores culturales, integrando su herencia con nuevas voces creativas.

Con la colaboración del equipo LATAM de PepsiCo Design & Innovation, la marca explora nuevas formas de traducir su identidad en experiencias significativas, utilizando el diseño como conector universal y herramienta estratégica de innovación. Esta iniciativa reafirma el compromiso de Pepsi® de formar cultura, inspirar creatividad y mantenerse a la vanguardia de las tendencias globales.

Durante décadas, Pepsi® ha formado parte de la cultura, moldeando y celebrando los momentos donde convergen las pasiones. Desde la música y la moda hasta el deporte y la creatividad, la marca continúa evolucionando al escuchar lo que más importa a los consumidores y expresar esa energía de manera fresca y auténtica. Esta nueva colección es un paso más en ese camino, uniendo los mundos del diseño y la autoexpresión para reflejar el espíritu de una nueva generación. Es una celebración de cómo Pepsi® sigue presente, no solo en la cultura, sino como parte de ella.

CONTACTO: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803129/FWMx25xPepsi_Runway_07.jpg

FUENTE PEPSICO