PEPSICO® ANUNCIA UNA HISTÓRICA ALIANZA GLOBAL CON EL EQUIPO MERCEDES-AMG PETRONAS DE FÓRMULA 1 PARA EL 2026

Gatorade®, Sting® y Doritos® unen desempeño, energía y sabor con el equipo ocho veces campeón del mundo de constructores de la FIA

PURCHASE, N.Y., 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, PepsiCo anuncia una alianza global histórica con el equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1 que inicia a partir de 2026, reuniendo tres de sus marcas más poderosas – Gatorade®, Sting® y Doritos® – con el icónico equipo de Fórmula 1. Esta alianza de varios años amplía la relación existente de PepsiCo con la Fórmula 1 y marca la primera vez que tres marcas líderes de categoría se unen colectivamente con un equipo de F1.

Inspirados por el auge de la Fórmula 1 y el crecimiento global de aficionados, esta alianza posiciona a PepsiCo en el corazón del impulso global del deporte mediante una integración integral en las operaciones del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1, desde programas pioneros de hidratación hasta experiencias inmersivas para los aficionados.

Impulsando el rendimiento del equipo

Gatorade®, con más de 60 años de trayectoria y el respaldo científico del Gatorade Sports Science Institute (GSSI), llega por primera vez al paddock de la Fórmula 1. En un deporte donde los pilotos pueden perder hasta 4 kilogramos de peso en una sola carrera[1], la hidratación se convierte en un factor decisivo para el rendimiento. El liderazgo de Gatorade en ciencia de hidratación y soluciones de desempeño se integrará a los programas de alto rendimiento del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1, mediante una estrategia completamente personalizada que busca otorgar al equipo una ventaja competitiva en un entorno donde cada milésima de segundo cuenta.

Talento de Fórmula 1 se une al poder de las marcas

La alianza también aprovechará a los pilotos del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1, George Russell y Kimi Antonelli, quienes representan dos generaciones de excelencia en el automovilismo. Russell, consolidado como uno de los talentos más destacados de la F1, aporta rendimiento comprobado y una auténtica conexión con los aficionados a nivel mundial. Antonelli, quien ha sido noticia gracias a su rápido ascenso hasta la F1, representa el futuro emocionante del deporte.

A través de esta alianza, los aficionados verán a ambos pilotos participar en iniciativas de interacción que destacarán las fortalezas combinadas de Gatorade, Doritos y Sting, desde contenido detrás de cámaras hasta activaciones enfocadas en los aficionados.

Energizando a los aficionados globales

Sting®, como la bebida energética #1 en mercados como India, Pakistán, Vietnam y Egipto [2], lleva su historia explosiva de crecimiento al paddock. Con posiciones de liderazgo en mercados emergentes, la trayectoria de Sting refleja la expansión tanto de la F1 como del equipo Mercedes-AMG PETRONAS en estas regiones de alto crecimiento.

Sting lleva su espíritu energético a los fines de semana de carrera — y con Sting, lo rápido ahora es más rápido — conectando a los fans Gen Z con el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1, acercándolos al deporte y entregando la emoción de la F1 más rápido que nunca.

Incorporando un sabor audaz en el carril de alta velocidad

Doritos® se une al equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 para elevar la experiencia de los aficionados con una creencia compartida en la audacia — en la pista, en la cultura y en cada bocado. Como la marca de snacks más audaz del mundo, Doritos encenderá los fines de semana de carrera con experiencias intensas y cargadas de sabor inspiradas en la energía y la precisión de la F1.

A través de derechos globales de activación, Doritos llevará su característico espíritu audaz a los aficionados en todas partes, capturando la velocidad, la tensión y la emoción de los fines de semana de Gran Premio.

Eugene Willemsen, CEO de PepsiCo Bebidas Internacional, señaló: "Esta alianza une desempeño, energía y sabor bajo una sola bandera, conectando tres de las marcas más icónicas de PepsiCo con el equipo de Fórmula 1 más exitoso del mundo. A través de Gatorade, Sting y Doritos, estamos dentro de la cultura del deporte, impulsando tanto a los atletas como a los aficionados que viven por la emoción de la F1. Asociarnos con Mercedes-AMG PETRONAS refleja nuestro compromiso compartido con el rendimiento, la innovación y la excelencia, valores que definen a ambas organizaciones."

Toto Wolff, Director del Equipo y CEO del Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, comentó:

"Dar la bienvenida a una compañía con un portafolio tan sólido como el de PepsiCo a nuestro ecosistema de socios es otra señal de la fortaleza de nuestro equipo y de nuestro deporte. Como marca, se alinean perfectamente con nuestro enfoque de buscar el máximo rendimiento a través de la innovación y la excelencia. La ciencia deportiva de Gatorade, la energía juvenil de Sting y la relevancia cultural de Doritos aportan algo único. Juntos, crean una alianza que no solo impulsa el rendimiento del equipo, sino que también mejora la experiencia de los aficionados alrededor del mundo."

Richard Sanders, Chief Commercial Officer del Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, agregó:

"Estamos encantados de dar la bienvenida a PepsiCo al equipo. Su experiencia en este sector nos ayudará a ofrecer grandes experiencias para nuestros invitados y fanáticos dentro y fuera de la pista. Es una alianza que agrega un valor real a nuestro trabajo diario y a la forma en que conectamos con la gente alrededor del mundo."

Acerca de PepsiCo

Los productos PepsiCo se disfrutan más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios en todo el mundo. PepsiCo generó casi 92 mil millones de dólares en ingresos netos en 2024, impulsados por un portafolio complementario de bebidas y alimentos prácticos que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream.

Nuestra visión es ser el líder global en bebidas y alimentos prácticos ganando con pep+ (PepsiCo Positive), nuestra transformación estratégica integral que coloca la sostenibilidad en el centro de nuestro negocio, impulsando crecimiento y construyendo un futuro más resiliente tanto para PepsiCo como para las comunidades donde operamos.

Para más información, visite nuestro sitio web oficial www.pepsico.com o consulte nuestras redes sociales: X (Twitter), Instagram, Facebook y LinkedIn @PepsiCo.

Acerca del Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Mercedes nació para competir — y lo ha hecho desde 1901. Hoy, el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 compite en la cúspide del automovilismo: el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA.

El espíritu pionero de los fundadores de la compañía vive en nuestro compromiso con la innovación y el rendimiento. Como el fabricante de automóviles original del mundo, Mercedes-Benz ha definido la vanguardia tecnológica por más de un siglo. Nuestro equipo de F1 existe para demostrar lo mejor del rendimiento de la marca en el escenario global.

Con base en Brackley y Brixworth, Reino Unido, más de 2.000 miembros trabajan con una misión: ganar el campeonato mundial. De 2014 a 2021, aseguramos un récord de ocho campeonatos consecutivos de constructores, y seguimos hambrientos por más.

Nuestro camino no solo se trata del rendimiento en la pista; también buscamos generar un impacto positivo e inspirar a las futuras generaciones. Somos orgullosos signatarios del Climate Pledge y líderes en construir un deporte más sostenible e inclusivo.

