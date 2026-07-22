Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8: plegables, perfectos para cada estilo de vida.

La nueva serie Galaxy Z abre un nuevo capítulo en el mundo de los dispositivos plegables con tres experiencias distintas diseñadas para una productividad extrema, el descubrimiento inmersivo y la expresión personal

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics presentó hoy la nueva serie Galaxy Z, su línea más completa hasta la fecha, diseñada para ampliar el acceso a los dispositivos plegables a un público más amplio. La línea presenta el modelo Galaxy Z Fold8, un formato totalmente nuevo, que ofrece una innovadora experiencia plegable diseñada para la forma en que las personas exploran, descubren y disfrutan al máximo de su contenido favorito.

La nueva familia también incluye Galaxy Z Fold8 Ultra, que lleva el reconocido nivel Ultra de Galaxy al mundo de los plegables, al ofrecer máxima productividad y creación de contenido en un espacio de trabajo más amplio. Por su parte, Galaxy Z Flip8 —el más elegante hasta la fecha— fue diseñado para quienes buscan expresarse y mantenerse conectados con rapidez mientras están en movimiento. Basada en siete generaciones de innovación en dispositivos plegables y en el conocimiento de las necesidades de los usuarios, la nueva serie Galaxy Z ofrece más opciones que nunca, con tres experiencias claramente diferenciadas para adaptarse a distintos estilos de vida y necesidades.

Galaxy AI fue optimizada para cada uno de estos formatos. En toda la línea, cada recomendación resulta más útil y cada acción se integra de forma más fluida. La multitarea es más sencilla en las pantallas de mayor tamaño de Galaxy Fold8 y Fold8 Ultra; mientras que FlexWindow con IA nativa de Flip8 mantiene siempre al alcance la información y los accesos directos más relevantes. Además, gracias a experiencias de inteligencia artificial desarrolladas junto a socios —como Gemini Intelligence— Galaxy ofrece aún más formas de realizar tareas en menos pasos, con transparencia, privacidad y control por parte del usuario como pilares fundamentales.

"A medida que la IA se vuelve más agentiva, los dispositivos móviles se convertirán en el punto de entrada más personal para experiencias que comprenden y se adaptan a cada usuario", afirmó TM Roh, CEO, Presidente y Director de la División Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. "Al establecer un nuevo nivel para los dispositivos plegables, estamos impulsando una vez más la experiencia móvil premium y abriendo la próxima era de la inteligencia a más personas."

El nuevo Galaxy Z Fold8: una nueva experiencia Galaxy Fold para una inmersión cotidiana

Galaxy Z Fold8 fue reinventado para quienes buscan un dispositivo plegable que se sienta natural cuando la curiosidad da paso a una exploración más profunda. Fold8 presenta un nuevo formato diseñado para pasar con facilidad de interacciones rápidas en la pantalla externa a una experiencia más inmersiva de visualización, lectura y juegos en la pantalla principal. Con proporciones de pantalla más intuitivas y un rendimiento duradero, Galaxy Z Fold8 facilita aprovechar al máximo los contenidos, las historias y las ideas que realmente importan.

Diseñado para el descubrimiento

Las proporciones de pantalla de Galaxy Z Fold8 fueron diseñadas en función de la manera en que las personas consumen contenido de forma natural a lo largo del día. Al adaptar mejor la pantalla al tipo de contenido, Galaxy Z Fold8 ofrece una experiencia más inmersiva, ya sea para navegar, ver videos, leer o jugar. Con un peso de apenas 201 g1, Galaxy Z Fold8 es el modelo Galaxy Z Fold más ligero de Samsung hasta la fecha2. A pesar de su diseño ligero, combina Snapdragon® 8 Elite Gen 5 para Galaxy3 con una batería más grande de 4,800 mAh4, para un rendimiento fluido y receptivo, además de una batería de larga duración para que los usuarios puedan permanecer inmersos durante más tiempo.

Cuando está plegado, su pantalla externa con relación de aspecto 10:16 5 ofrece una experiencia familiar y cómoda para las interacciones rápidas que las personas realizan con mayor frecuencia, como responder mensajes, consultar redes sociales, navegar por internet o ver videos de formato corto.

ofrece una experiencia familiar y cómoda para las interacciones rápidas que las personas realizan con mayor frecuencia, como responder mensajes, consultar redes sociales, navegar por internet o ver videos de formato corto. Cuando está desplegado, su pantalla principal con relación de aspecto 4:3 5 brinda un área de visualización más amplia que permite disfrutar aún más de juegos y películas.

brinda un área de visualización más amplia que permite disfrutar aún más de juegos y películas. En orientación horizontal, la misma relación de aspecto resulta ideal para la lectura, ofreciendo una experiencia más cómoda para disfrutar de artículos, libros electrónicos y contenidos de formato largo, sin necesidad de llevar otro dispositivo.

En conjunto, estas proporciones de pantalla fueron diseñadas para adaptarse a la forma en que las personas consumen contenido de manera natural, para que Galaxy Z Fold8 ofrezca una experiencia más inmersiva, tanto para consultas rápidas como para sesiones de uso prolongadas.

Una pantalla diseñada desde dentro hacia afuera

En toda la nueva serie Galaxy Z, la experiencia de Samsung en ingeniería de pantallas constituye la base de una experiencia plegable más refinada, lo que hace posible diseños más delgados, mayor durabilidad y una visualización más fluida.

La nueva tecnología Flex Titanium de Samsung incorpora una estructura de pantalla basada en titanio, diseñada para ayudar a que los dispositivos plegables sean más delgados sin comprometer su durabilidad. Al combinar una película de aleación de titanio con una placa de titanio mejorada, Flex Titanium ayuda a reforzar el soporte de la pantalla, absorber la presión y los impactos, y reducir la visibilidad del pliegue con el paso del tiempo. Esta estructura también perfecciona la forma en que se abre el dispositivo al equilibrar la mecánica de la bisagra, la tensión de la pantalla y la fuerza magnética, logrando una apertura más suave, ligera y natural 6 .

de Samsung incorpora una estructura de pantalla basada en titanio, diseñada para ayudar a que los dispositivos plegables sean más delgados sin comprometer su durabilidad. Al combinar una película de aleación de titanio con una placa de titanio mejorada, Flex Titanium ayuda a reforzar el soporte de la pantalla, absorber la presión y los impactos, y reducir la visibilidad del pliegue con el paso del tiempo. Esta estructura también perfecciona la forma en que se abre el dispositivo al equilibrar la mecánica de la bisagra, la tensión de la pantalla y la fuerza magnética, logrando una apertura más suave, ligera y natural . Con un brillo de hasta 3,000 nits, Vision Booster y un acabado de pantalla que reduce los reflejos, la pantalla principal se mantiene brillante, vibrante y fácil de visualizar incluso en exteriores.

Una experiencia de cámara clara y versátil

Galaxy Z Fold8 está diseñado para ayudar a los usuarios a capturar y compartir esos momentos que llaman tu atención. Ya sea un paisaje impresionante, una foto grupal o un instante espontáneo mientras están en movimiento, Galaxy Z Fold8 hace que tomar, editar y compartir fotos y videos en el día a día sea más fácil que nunca.

Dos cámaras de 50 MP ofrecen un nivel uniforme de detalle en alta resolución tanto en las tomas con lente gran angular como ultra gran angular, para mantener una excelente calidad de imagen en distintos escenarios y condiciones de captura 7 .

ofrecen un nivel uniforme de detalle en alta resolución tanto en las tomas con lente gran angular como ultra gran angular, para mantener una excelente calidad de imagen en distintos escenarios y condiciones de captura . Dual Recording permite grabar ambos lados del momento al mismo tiempo, mientras el usuario se visualiza en la pantalla externa, lo que facilita encuadrar reacciones y experiencias compartidas.

permite grabar ambos lados del momento al mismo tiempo, mientras el usuario se visualiza en la pantalla externa, lo que facilita encuadrar reacciones y experiencias compartidas. My FanCam8 realiza un seguimiento automático del sujeto seleccionado y reajusta el encuadre al formato de aspecto preferido, lo que transforma escenas dinámicas en videos listos para compartir en redes sociales con una edición manual mínima.

Galaxy Z Fold8 Ultra: e l plegable Ultra diseñado para ofrecer la máxima productividad

Ultra representa el más alto estándar de Galaxy en rendimiento, capacidades e innovación. Con Galaxy Z Fold8 Ultra, ese estándar se une al diseño plegable más avanzado de Samsung. Su gran pantalla principal de 8 pulgadas9 ofrece un espacio de trabajo ideal para la multitarea, mientras que su avanzado sistema de cámaras y su batería de larga duración ayudan a los usuarios a crear durante todo el día. Todo esto se integra en el modelo Galaxy Z Fold más delgado hasta la fecha, con un grosor de apenas 4.1 mm cuando está desplegado y un peso de 215 g1, lo que establece un nuevo referente en productividad para quienes están siempre en movimiento.

Creatividad profesional con un sistema de cámaras Ultra

Galaxy Z Fold8 Ultra fue diseñado para ofrecer a los creadores mayor libertad en cada etapa del proceso, desde la captura hasta la edición gracias a un sistema de cámaras de nivel Ultra y herramientas creativas facilitan la producción de contenido de alta calidad desde un solo dispositivo.

El sistema de cámara principal de 200 MP captura fotos ricas en detalles y con mayor claridad, y ahora está mejorado con capacidad de High Dynamic Range (HDR, Alto Rango Dinámico) en el modo de 200 MP para obtener imágenes más fieles a la realidad7.

captura fotos ricas en detalles y con mayor claridad, y ahora está mejorado con capacidad de en el modo de 200 MP para obtener imágenes más fieles a la realidad7. La nueva cámara ultra gran angular de 50 MP ofrece mayor nivel de detalle y claridad tanto en escenas amplias como en tomas macro, lo que brinda a los usuarios más flexibilidad al capturar paisajes, interiores, fotos grupales y primeros planos.

ofrece mayor nivel de detalle y claridad tanto en escenas amplias como en tomas macro, lo que brinda a los usuarios más flexibilidad al capturar paisajes, interiores, fotos grupales y primeros planos. La tecnología Nightography 7 mejorada permite obtener fotos y videos más brillantes y nítidos en condiciones de poca luz, para capturar momentos memorables incluso en entornos con iluminación desafiantes.

7 mejorada permite obtener fotos y videos más brillantes y nítidos en condiciones de poca luz, para capturar momentos memorables incluso en entornos con iluminación desafiantes. Para los creadores más exigentes, la grabación de video en 8K mediante el nuevo códec APV ofrece mayor flexibilidad y calidad durante los procesos de edición y producción, mientras que Cine LUT permite aplicar ajustes cinematográficos de color y tonalidad directamente desde el dispositivo móvil.

Potencia, batería y refrigeración diseñadas para productividad durante todo el día

Galaxy Z Fold8 Ultra también está diseñado para mantenerse rápido, fluido y confiable incluso ante las cargas de trabajo más exigentes, desde multitarea intensiva y creación de contenido hasta flujos de trabajo impulsados por IA.

Con Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy 3 en su núcleo, Galaxy Z Fold8 Ultra ofrece el rendimiento necesario para alternar entre aplicaciones, trabajar en una pantalla más amplia y mantener sin interrupciones las tareas más demandantes.

3 en su núcleo, Galaxy Z Fold8 Ultra ofrece el rendimiento necesario para alternar entre aplicaciones, trabajar en una pantalla más amplia y mantener sin interrupciones las tareas más demandantes. Una batería más grande de 5,000 mAh 10 ayuda a los usuarios a mantenerse productivos por más tiempo 11 , lo que se traduce en una autonomía para un día completo de trabajo, creación y entretenimiento en un diseño plegable más delgado.

ayuda a los usuarios a mantenerse productivos por más tiempo , lo que se traduce en una autonomía para un día completo de trabajo, creación y entretenimiento en un diseño plegable más delgado. Galaxy Z Fold8 Ultra introduce una nueva arquitectura de carga de doble vía con carga rápida de 45 W, lo que ayuda a distribuir la energía de manera más eficiente por todo el sistema de batería para una carga más rápida, estable y fiable durante todo el día.

con carga rápida de 45 W, lo que ayuda a distribuir la energía de manera más eficiente por todo el sistema de batería para una carga más rápida, estable y fiable durante todo el día. Galaxy Z Fold8 Ultra utiliza una estructura de refrigeración de grafito expandido diseñada para mejorar la conductividad térmica, lo que ayuda a disipar el calor de forma más eficaz y a mantener el dispositivo con capacidad de respuesta durante tareas exigentes.

Galaxy Z Flip8: la experiencia Flip con IA nativa más estilizada y expresiva

Galaxy Z Flip8 está diseñado para quienes quieren que su teléfono refleje su dinamismo. Pensado en torno a interacciones rápidas, expresión personal y experiencias nativas de IA, Galaxy Z Flip8 acerca el poder de Galaxy AI a los momentos cotidianos a través de su pantalla FlexWindow rediseñada y un formato Flip altamente flexible. Con apenas 180 g1 de peso y un grosor de 6.1 mm, el modelo Flip más delgado y ligero de Samsung hasta la fecha acerca la información, las acciones y la creatividad a los momentos cotidianos.

Una experiencia FlexWindow más inteligente e intuitiva

Galaxy Z Flip8 reinventa FlexWindow como una interfaz diaria nativa de IA, acercando la información, las acciones y la asistencia a los momentos en que los usuarios más las necesitan.

La nueva FlexWindow lleva aplicaciones, información clave y acciones directamente a la pantalla externa, permitiendo acceder a datos, funciones impulsadas por IA y tareas conectadas en menos pasos.

lleva aplicaciones, información clave y acciones directamente a la pantalla externa, permitiendo acceder a datos, funciones impulsadas por IA y tareas conectadas en menos pasos. Now Brief 12 en la pantalla principal de la FlexWindow ofrece información oportuna y próximos pasos, para que los usuarios pasen de ver datos en una consulta rápida a acciones concretas en el momento adecuado.

en la pantalla principal de la FlexWindow ofrece información oportuna y próximos pasos, para que los usuarios pasen de ver datos en una consulta rápida a acciones concretas en el momento adecuado. Galaxy Z Flip8 también facilita el acceso a la automatización13 a través de Gemini Intelligence desde FlexWindow10, para que los usuarios completen acciones conectadas mediante la activación con la tecla lateral o mediante solicitudes por voz natural.

FlexCam desbloquea una experiencia de selfie Flip más expresiva

Galaxy Z Flip8 mejora la experiencia de cámara característica de los dispositivos Flip de Samsung, al convertir los momentos cotidianos en contenido más expresivo mediante ángulos de captura flexibles, vistas previas en tiempo real y experiencias creativas exclusivas de la serie Flip. Desde tomas en modo manos libres y vista previa en tiempo real, hasta videos selfie en la pantalla de cubierta y selfies tipo espejo exclusivas de Flip, Galaxy Z Flip8 permite a los usuarios crear, revisar y compartir momentos impecables sin necesidad de configuar equipos adicionales.

Una cámara de 50 MP con el motor ProVisual Engine ofrece la experiencia de selfies más avanzada de la serie Galaxy Z Flip, para capturar retratos detallados y tomas cotidianas con tonos de piel naturales, bokeh dinámico y un nivel de detalle sobresaliente 14 .

ofrece la experiencia de selfies más avanzada de la serie Galaxy Z Flip, para capturar retratos detallados y tomas cotidianas con tonos de piel naturales, bokeh dinámico y un nivel de detalle sobresaliente . Flex Mode facilita la grabación sin manos desde una amplia variedad de ángulos, mientras que Camcorder Grip con Zoom Rocker ofrece un agarre más cómodo y estable al capturar tomas dinámicas en movimiento.

facilita la grabación sin manos desde una amplia variedad de ángulos, mientras que con ofrece un agarre más cómodo y estable al capturar tomas dinámicas en movimiento. Super Steady , ahora con opción de bloqueo horizontal (Horizontal Lock) , ayuda a mantener el video estable y bien encuadrado, ya sea al filmar momentos llenos de acción o videos selfie sobre la marcha.

, ahora con opción de , ayuda a mantener el video estable y bien encuadrado, ya sea al filmar momentos llenos de acción o videos selfie sobre la marcha. FlipShot permite personalizar FlexWindow y capturar selfies en espejo más expresivas, mientras que la función Mirror view ofrece una vista realista tipo espejo para revisar la imagen rápidamente antes de tomar una foto o salir de casa.

Una nueva clase de experiencias agénticas optimizadas para dispositivos plegables

Como el dispositivo más personal que las personas llevan consigo, el celular se ha convertido en el principal punto de acceso donde la IA se encuentra con los usuarios; y la nueva serie Galaxy Z marca el inicio de la próxima generación de experiencias móviles impulsadas por IA. Galaxy AI ahora funciona en más aplicaciones y servicios, con experiencias optimizadas para formatos plegables. Al comprender lo que le importa a cada usuario y ayudar a convertir los conocimientos en acción, Galaxy AI se vuelve más personal, proactivo y útil a lo largo del día.

Now Brief ayuda a los usuarios a mantenerse informados con información personalizada adaptada a sus rutinas, intereses y necesidades cotidianas, a través de escenarios ampliados, tarjetas de resumen personalizables y recomendaciones a la medida de cada usuario. Ahora también ofrece información relevante sobre seguridad y privacidad, lo que ayuda a estar al tanto de los riesgos potenciales y las medidas de protección.

ayuda a los usuarios a mantenerse informados con información personalizada adaptada a sus rutinas, intereses y necesidades cotidianas, a través de escenarios ampliados, tarjetas de resumen personalizables y recomendaciones a la medida de cada usuario. Ahora también ofrece información relevante sobre seguridad y privacidad, lo que ayuda a estar al tanto de los riesgos potenciales y las medidas de protección. Now Nudge 15 transforma la información en acción. Cuando los planes comienzan a tomar forma dentro de una conversación, la IA puede sugerir próximos pasos relevantes, como consultar la agenda, encontrar un lugar o guardar una ubicación. En dispositivos plegables, los usuarios pueden continuar la conversación en paralelo en pantallas más grandes.

transforma la información en acción. Cuando los planes comienzan a tomar forma dentro de una conversación, la IA puede sugerir próximos pasos relevantes, como consultar la agenda, encontrar un lugar o guardar una ubicación. En dispositivos plegables, los usuarios pueden continuar la conversación en paralelo en pantallas más grandes. Gemini Intelligence permite pasar de la solicitud al resultado en menos pasos. Los usuarios pueden simplemente describir lo que necesitan o incluso añadir contexto desde la pantalla o una imagen. La automatización de aplicaciones ahora puede funcionar con más de 40 aplicaciones y servicios compatibles, con funciones que van desde la búsqueda de boletos hasta encontrar un restaurante cercano y hacer una reserva. Con Gemini Notebook , los usuarios pueden reunir notas, imágenes, grabaciones, archivos y documentos en un espacio de trabajo permanente para recopilar, organizar y desarrollar sus ideas. La función de arrastrar y soltar en la vista dividida hace que el flujo de trabajo sea aún más intuitivo, para que los usuarios agreguen fácilmente varios archivos e imágenes y conviertan su contenido en resúmenes de audio, infografías, informes, resúmenes de reuniones, resúmenes visuales, documentos y mucho más.

permite pasar de la solicitud al resultado en menos pasos. Los usuarios pueden simplemente describir lo que necesitan o incluso añadir contexto desde la pantalla o una imagen. La automatización de aplicaciones ahora puede funcionar con más de 40 aplicaciones y servicios compatibles, con funciones que van desde la búsqueda de boletos hasta encontrar un restaurante cercano y hacer una reserva. Con , los usuarios pueden reunir notas, imágenes, grabaciones, archivos y documentos en un espacio de trabajo permanente para recopilar, organizar y desarrollar sus ideas. La función de arrastrar y soltar en la vista dividida hace que el flujo de trabajo sea aún más intuitivo, para que los usuarios agreguen fácilmente varios archivos e imágenes y conviertan su contenido en resúmenes de audio, infografías, informes, resúmenes de reuniones, resúmenes visuales, documentos y mucho más. Las experiencias de IA se vuelven más conectadas y contextuales cuando la nueva serie Galaxy Z se conecta con Galaxy Watch Ultra2, la serie Galaxy Watch9 e incluso con los próximos Lentes Inteligentes. Desde información sobre el bienestar hasta rutinas diarias y acciones conectadas, Galaxy AI ayuda a los usuarios a pasar de un dispositivo a otro con mayor fluidez, gracias a una asistencia personalizada y oportuna a lo largo del día.

En conjunto, estas experiencias muestran cómo Galaxy AI se está convirtiendo en un compañero más competente y proactivo, para ayudar a los usuarios a lograr más con menos esfuerzo. En toda la línea, los formatos plegables hacen que estas experiencias sean más accesibles a lo largo del día.

Seguridad y privacidad integradas en la experiencia

A medida que la IA se vuelve más personal y basada en agentes, la confianza sigue siendo un pilar fundamental de la experiencia. Los usuarios necesitan saber cómo se utilizan sus datos, comprender qué está haciendo la IA en su nombre y mantener el control sobre las decisiones que determinan su experiencia. Con la nueva serie Galaxy Z, Samsung integra esa confianza en el dispositivo desde el principio, manteniendo la seguridad de los datos personales al tiempo que ofrece a los usuarios transparencia, opciones y control sobre cómo se utiliza su información.

Samsung Knox protege cada dispositivo Galaxy desde el nivel del chip, con un enfoque multicapa que incluye personalización en el dispositivo, procesamiento en la nube controlado por el usuario, así como protecciones preparadas para enfrentar las amenazas futuras, como la protección a nivel de ecosistema a través de Samsung Knox Matrix. Para la IA en el dispositivo, la función Personal Data Engine (PDE) permite experiencias de IA personalizadas y sensibles al contexto. Para proteger a PDE, la función Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) crea entornos de almacenamiento cifrados y específicos para cada aplicación, mientras que Knox Vault añade una capa física a prueba de manipulaciones para la información confidencial16. Estas protecciones a nivel de sistema funcionan junto a la configuración de Inteligencia Avanzada e Inteligencia de Datos Personales para ayudar a los usuarios a controlar cómo las funciones de IA gestionan y utilizan los datos personales.

One UI 9.0 también introduce un nuevo panel de actividad del AI Assistant, que ofrece a los usuarios una vista centralizada de las automatizaciones de IA que actúan a tu nombre. En lugar de tener que navegar entre múltiples aplicaciones y servicios para entender lo ocurrido, los usuarios pueden revisar todas las acciones de la IA en un solo lugar y acceder directamente al agente17 correspondiente para obtener más contexto o ajustar la configuración. Además, la serie Z8 incorpora Privacy Alerts mejorados que notifican de forma proactiva posibles riesgos de privacidad, incluyendo intentos innecesarios de acceder a permisos en segundo plano, para que los usuarios respondan antes de que esos riesgos pasen desapercibidos.

Estas actualizaciones se basan en la cartera de seguridad y privacidad existente de Galaxy, que incluye Bloqueador automático, Protección contra robo, Uso compartido privado, Wi-Fi seguro y más. En conjunto, estos avances ayudan a los usuarios a desempeñar un rol más activo en la gestión de sus datos personales y las actividades de IA, con la transparencia, opciones más claras y protecciones más sólidas como pilares de su experiencia, lo que contribuye a garantizar que las experiencias de IA más personalizadas sigan basándose en la confianza.

Cómo empezar con la nueva serie Galaxy Z

Los modelos Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8 ya están disponibles para reserva en mercados seleccionados a partir de hoy. Todos los modelos están disponibles en color Grafito, con Violeta Sombra exclusivo de Galaxy Z Fold8 Ultra, Lavanda y Crema de Galaxy Z Fold8 y Rosa y Crema de Galaxy Z Flip8. Los colores exclusivos online18 19 incluye Verde Sombra para Galaxy Z Fold8 Ultra, Pistache para Galaxy Z Fold8 y Menta para Galaxy Z Flip8.

La nueva serie Galaxy Z acercará los beneficios de la IA avanzada a la vida cotidiana de los usuarios al ofrecer una prueba gratuita de 6 meses de Google AI Pro20, incluyendo 5 TB de almacenamiento en la nube, lo que equivale a 19.99 dólares al mes. Gracias al acceso ampliado a los modelos de IA más potentes de Google, los usuarios pueden aumentar su productividad y creatividad en la pantalla plegable cuando lo deseen.

Cambiar a Galaxy ahora es más fácil que nunca, gracias a una experiencia de migración más fluida en una gama más amplia de dispositivos21. Con la actualización de Smart Switch, los usuarios de iOS pueden escanear un código QR en sus dispositivos actuales y transferir datos de forma inalámbrica sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales. Smart Switch también puede transferir otros tipos de datos, como contraseñas y claves de acceso, historial de llamadas, ajustes de accesibilidad, datos de eSIM y mucho más, lo que ayuda a reducir el tiempo necesario para configurar un nuevo dispositivo. Y con la nueva compatibilidad de Quick Share con AirDrop22, compartir archivos entre dispositivos iOS y Galaxy ahora es fluido en ambas direcciones.

Para ofrecer mayor tranquilidad después de la actualización, Samsung Care+23 brinda una cobertura integral que incluye reparaciones rápidas por daños accidentales, extensión de garantía y soporte técnico certificado tanto en el país como en el extranjero. Con One UI 9, el nuevo centro de configuración de garantía y cuidado también facilita la inscripción, el acceso y la gestión de Samsung Care+, junto con la información de la garantía, los autodiagnósticos, las solicitudes de reparación y la asistencia remota, todo desde un único lugar del dispositivo.

Para obtener más información sobre la nueva serie Galaxy Z, visita: Samsung Global Newsroom o Samsung.com.

Especificaciones

Galaxy Z Fold8 Ultra Pantalla Pantalla principal QXGA+ de 8.0 pulgadas* Dynamic AMOLED 2X (2,504 x 2,,256), 422ppi Frecuencia de actualización adaptable de 120Hz (1 ~ 120Hz) Vision Booster *Medido diagonalmente, el tamaño de la pantalla principal de Galaxy Z Fold8 Ultra es de 8.0 pulgadas en el rectángulo completo y de 8.0 pulgadas teniendo en cuenta las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas. Pantalla externa FHD+ de 6.5 pulgadas* Pantalla Dynamic AMOLED 2X (1,080 x 2,520), 422ppi Frecuencia de actualización adaptable de 120Hz (1 ~ 120Hz) Vision Booster * Medido diagonalmente, el tamaño de la pantalla externa de Galaxy Z Fold8 Ultra es de 6.5 pulgadas en el rectángulo completo y de 6.5 pulgadas teniendo en cuenta las esquinas redondeadas. El área de visualización real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. Dimensiones y peso Plegado 72.8 x 158.4 x 8.9mm Desplegado 143.2 x 158.4 x 4.1mm * El grosor de Galaxy Z Fold8 Ultra cuando está desplegado no incluye el marco de la pantalla principal. Peso 215g Cámara Cámara de cubierta Cámara selfie de 10MP F2.2, Tamaño de píxel: 1,12μm, FOV: 85˚ Cámara Principal 10MP Cámara Principal F2.2, Tamaño de pixel: 1,12μm, FOV: 100˚ Triple Cámara Trasera Cámara gran angular de 200MP Quad Pixel AF, OIS, F1.7, amaño de píxel: 0,6μm, FOV: 85˚, Zoom óptico de calidad 2X Cámara ultra gran angular de 50 MP Quad Pixel AF, F1.9, Tamaño de pixel: 0,7μm, FOV: 120˚ Cámara con teleobjetivo de 10 MP PDAF, OIS, F2.4, Tamaño de píxel: 1,0μm, FOV: 36˚, zoom óptico 3X AP Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy *Snapdragon es un producto de Qualcomm Technologies Inc. y/o sus filiales. Snapdragon es una marca comercial o registrada de Qualcomm Incorporated. Memoria y Almacenamiento Memoria 16GB con almacenamiento interno de 1TB Memoria 12GB con almacenamiento interno de 512GB Memoria 12GB con almacenamiento interno de 256GB *La disponibilidad puede variar en función del mercado o canal. La disponibilidad real de espacio de almacenamiento puede variar en función del mercado, modelo, tamaño y formato de los archivos. Batería Batería doble de 5,000 mAh (típica) *Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas bajo la norma IEC 61960. La capacidad nominal es de 4,854 mAh para Galaxy Z Fold8 Ultra. La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores. Carga Carga con cable*: Hasta a un 67% de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 45W y cable 3A USB-C** Carga inalámbrica rápida 20W*** Wireless PowerShare**** *Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC. Resultados de pruebas de laboratorio internas de Samsung, realizadas con un adaptador Travel de 45W mientras el dispositivo tenía un 0% de energía restante, con todos los servicios, funciones y pantalla apagados. La velocidad de carga real puede variar según el uso real, las condiciones de carga y otros factores. **El adaptador de corriente de 45W se vende por separado. Utiliza únicamente cargadores y cables aprobados por Samsung. ***Carga inalámbrica compatible con WPC. ****Wireless PowerShare está limitado a smartphones Samsung u otras marcas con carga inalámbrica WPC Qi. Puede no funcionar con determinados accesorios, fundas o dispositivos de otras marcas. Puede afectar a la recepción de llamadas o a los servicios de datos, dependiendo del entorno de la red. Resistencia al agua IP48 *Basado en condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en hasta 1.5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. No se recomienda su uso en la playa ni en la piscina. Enjuagar los residuos/secar si se moja. La resistencia al agua del dispositivo no es permanente y puede disminuir con el tiempo debido al desgaste normal. SO

Red y Conectividad 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Bluetooth® v 6.0 *Requiere una conexión de red 5G óptima, disponible en determinados mercados. Consulta la disponibilidad y los detalles con tu operador. Las velocidades de descarga y transmisión pueden variar en función del proveedor de contenidos, la conexión del servidor y otros factores. **La disponibilidad del modelo LTE varía según el país y el operador. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario. ***La disponibilidad de la red Wi-Fi puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere una conexión óptima y un enrutador Wifi-7. Colores Graphite, Cream, Violet Shadow* [Exclusivos de Samsung.com] Green Shadow** * La disponibilidad del color puede variar según el mercado, la región o el operador. **Colores exclusivos en línea sólo disponibles en Samsung.com.



Galaxy Z Fold8 Pantalla Pantalla principal QXGA+ de 7.6 pulgadas Dynamic AMOLED 2X (1,848 x 2,448), 403ppi Frecuencia de actualización adaptable de 120Hz (1 ~ 120Hz) Vision Booster *Medido diagonalmente, el tamaño de la pantalla principal de Galaxy Z Fold8 es de 7.6 pulgadas en el rectángulo completo y de 7.6 pulgadas teniendo en cuenta las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas. Pantalla externa WUXGA+ de 5.5 pulgadas Dynamic AMOLED 2X (1,248 x 1,972), 428ppi Frecuencia de actualización adaptable de 120Hz (1 ~ 120Hz) Vision Booster * Medido diagonalmente, el tamaño de la Pantalla de Cubierta de Galaxy Z Fold8 es de 5.4 pulgadas en el rectángulo completo y de 5.5 pulgadas teniendo en cuenta las esquinas redondeadas. El área de visualización real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. Dimensiones y peso Plegado 81.9 x 123.9 x 9.7 mm Desplegado 161.4 x 123.9 x 4.5 mm * El grosor de Galaxy Z Fold8 cuando está desplegado no incluye el marco de la pantalla principal. Peso 201g Cámara Cámara de cubierta Cámara selfie de 10MP F2.2, Tamaño de pixel: 1,12μm, FOV: 85˚ Cámara Principal 10MP Cámara Principal F2.2, Tamaño de pixel: 1,12μm, FOV: 100˚ Cámara doble trasera Cámara gran angular de 50MP Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Tamaño de pixel: 1,0μm, FOV: 85, Zoom de calidad óptica 2X Cámara ultra gran angular de 50 MP Quad Pixel AF, F1.9, Tamaño de pixel: 0,7μm, FOV: 120˚ AP Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy *Snapdragon es un producto de Qualcomm Technologies Inc. y/o sus filiales. Snapdragon es una marca comercial o registrada de Qualcomm Incorporated. Memoria y Almacenamiento Memoria 16GB con almacenamiento interno de 1TB Memoria 12GB con almacenamiento interno de 512GB Memoria 12GB con almacenamiento interno de 256GB *La capacidad de almacenamiento disponible depende del software precargado. La opción de memoria puede variar según el mercado. Batería Batería doble de 4,800 mAh (típica) *Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas bajo la norma IEC 61960. La capacidad nominal es de 4,660 mAh para Galaxy Z Fold8. La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores. Carga Carga con cable*: Hasta a un 63% de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 45W y cable USB-C de 3A** Carga inalámbrica rápida de 20 W*** Wireless PowerShare**** *Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC. Resultados de pruebas de laboratorio internas de Samsung, realizadas con un adaptador Travel de 45W mientras el dispositivo tenía un 0% de energía restante, con todos los servicios, funciones y pantalla apagados. La velocidad de carga real puede variar según el uso real, las condiciones de carga y otros factores. **El adaptador de corriente de 45W se vende por separado. Utiliza únicamente cargadores y cables aprobados por Samsung. ***Carga inalámbrica compatible con WPC. ****Wireless PowerShare está limitado a smartphones Samsung u otras marcas con carga inalámbrica WPC Qi. Puede no funcionar con determinados accesorios, fundas o dispositivos de otras marcas. Puede afectar a la recepción de llamadas o a los servicios de datos, dependiendo del entorno de la red. Resistencia al agua IP48 *Basado en condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en hasta 1.5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. No se recomienda su uso en la playa ni en la piscina. Enjuagar los residuos/secar si se moja. La resistencia al agua del dispositivo no es permanente y puede disminuir con el tiempo debido al desgaste normal. SO

Red y Conectividad 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Bluetooth® v6.0 *Requiere una conexión de red 5G óptima, disponible en determinados mercados. Consulta la disponibilidad y los detalles con tu operador. Las velocidades de descarga y transmisión pueden variar en función del proveedor de contenidos, la conexión del servidor y otros factores. **La disponibilidad del modelo LTE varía según el país y el operador. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario. ***La disponibilidad de la red Wi-Fi 7 puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere una conexión óptima y un enrutador Wi-Fi 7. Colores Graphite, Cream, Lavender* [Exclusivo de Samsung.com] Pistacho ** * La disponibilidad del color puede variar según el mercado, la región o el operador. **Colores exclusivos en línea sólo disponibles en Samsung.com.

Galaxy Z Flip8 Pantalla Pantalla principal FHD+ de 6.9 pulgadas* Dynamic AMOLED 2X Frecuencia de actualización adaptable de 120Hz (1 ~ 120Hz) (1.080 x 2.520) 400ppi Vision Booster *Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla principal de Galaxy Z Flip8 es de 6.9 pulgadas en el rectángulo completo y de 6.8 pulgadas si se tienen en cuenta las esquinas redondeadas; el área de visualización real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. Pantalla externa Pantalla Super AMOLED de 4.1 pulgadas* Frecuencia de actualización de 60/120Hz 948 x 1,048, 342 PPI Vision Booster Medida en diagonal, la pantalla exterior de Galaxy Z Flip8 tiene un tamaño de 4.1 pulgadas si se considera el rectángulo completo. El área de visualización real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. Dimensiones y peso Plegado 75.4 x 85.7 x 13.1mm Desplegado 75.4 x 166.9 x 6.1mm * El grosor de Galaxy Z Flip8 cuando está desplegado no incluye el marco de la pantalla principal. Peso 180g Cámara Cámara frontal Cámara selfie de 10MP F2.2, Tamaño de pixel: 1,12μm, FOV: 85˚ Cámara doble trasera Cámara gran angular de 50MP Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Tamaño de pixel: 1,0μm, FOV: 85, Zoom de calidad óptica 2X Cámara ultra gran angular de 12 MP F2.2, Tamaño de pixel: 1,12μm, FOV: 123˚ AP Exynos2600 Memoria y Almacenamiento Memoria 12GB con almacenamiento interno de 512GB Memoria 12GB con almacenamiento interno de 256GB *La capacidad de almacenamiento disponible depende del software precargado. La opción de memoria puede variar según el mercado. Batería Batería doble de 4,300 mAh (típica) * Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas bajo la norma IEC 61960. La capacidad nominal es de 4,174 mAh para Galaxy Z Flip8. La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores. Carga Carga con cable*: Hasta a un 55% de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 25W y cable USB-C de 3A** Carga inalámbrica rápida de 15 W*** PowerShare inalámbrico**** *Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC. Resultados de pruebas de laboratorio internas de Samsung, realizadas con un adaptador Travel de 25W mientras el dispositivo tenía un 0% de energía restante, con todos los servicios, funciones y pantalla apagados. La velocidad de carga real puede variar según el uso real, las condiciones de carga y otros factores. **El adaptador de corriente de 25W se vende por separado. Utiliza únicamente cargadores y cables aprobados por Samsung. ***Carga inalámbrica compatible con WPC. ****Wireless PowerShare está limitado a smartphones Samsung u otras marcas con carga inalámbrica WPC Qi. Puede no funcionar con determinados accesorios, fundas o dispositivos de otras marcas. Puede afectar a la recepción de llamadas o a los servicios de datos, dependiendo del entorno de la red. Resistencia al agua IP48 *Basado en condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en hasta 1.5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. No se recomienda su uso en la playa ni en la piscina. Enjuagar los residuos/secar si se moja. La resistencia al agua del dispositivo no es permanente y puede disminuir con el tiempo debido al desgaste normal. SO

Red y Conectividad 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Bluetooth® v5.4 *Requiere una conexión de red 5G óptima, disponible en determinados mercados. Consulta la disponibilidad y los detalles con tu operador. Las velocidades de descarga y transmisión pueden variar en función del proveedor de contenidos, la conexión del servidor y otros factores. **La disponibilidad del modelo LTE varía según el país y el operador. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario. ***La disponibilidad de la red Wi-Fi 7 puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere una conexión óptima y un enrutador Wi-Fi TBD. Colores Graphite, Cream, Pink* [Exclusivo de Samsung.com] Mint ** * La disponibilidad del color puede variar según el mercado, la región o el operador. **Colores exclusivos en línea sólo disponibles en Samsung.com.

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y construye el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La empresa está redefiniendo el mundo de los televisores, señalización digital, smartphones, wearables, tablets, electrodomésticos y sistemas de red, así como memorias, sistemas LSI y fundición. Samsung también está avanzando en tecnologías de imagen médica, soluciones de climatización y robótica, al tiempo que crea innovadores productos de automoción y audio a través de Harman. Con su ecosistema SmartThings, la colaboración abierta con socios y la integración de IA en toda su cartera, Samsung ofrece una experiencia conectada inteligente y sin interrupciones. Para obtener las últimas noticias, visite la Sala de Prensa de Samsung en news.samsung.com.

1 El peso puede variar según el país o la región.

2 En comparación con los anteriores modelos Galaxy Z Fold.

3 Los productos de la marca Snapdragon son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Snapdragon es una marca comercial o registrada de Qualcomm Incorporated.

4 Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas bajo la norma IEC 61960. La capacidad nominal es de 4,660 mAh para Galaxy Z Fold8.

5 Las relaciones de aspecto mostradas son aproximadas, basadas en valores representativos de modelos.

6 En comparación con los anteriores modelos Galaxy Z Fold.

7 Los resultados pueden variar según las condiciones de iluminación y/o de captura, incluidas situaciones con múltiples sujetos, falta de enfoque o sujetos en movimiento.

8 La función My FanCam necesita el inicio de sesión en una Cuenta Samsung. La disponibilidad puede variar según el video. No es compatible si no hay un sujeto para seguir. No se garantiza la exactitud de os resultados.

9 Medido diagonalmente, el tamaño de la pantalla de Galaxy Tab Fold8 Ultra es de 6.5 pulgadas en el rectángulo completo y de 6.5 pulgadas teniendo en cuenta los bordes redondeados. * El tamaño de la pantalla principal es de 8.0 pulgadas en el rectángulo completo y de 8.0 pulgadas si se tienen en cuenta los bordes redondeados; el área visible real es menor debido a los bordes redondeados y al orificio de la cámara.

10 Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas bajo la norma IEC 61960. La capacidad nominal es de 4,854 mAh para Galaxy Z Fold8 Ultra.

11 Basado en las condiciones de prueba del laboratorio interno de Samsung con la versión preliminar del modelo determinado conectado al auricular mediante Bluetooth con la configuración predeterminada a través de LTE. Calculado en función de la capacidad de la batería y corriente medida sobre el consumo de energía de la batería durante la reproducción de video (resolución de archivo de video 720p, guardado en el dispositivo) en la pantalla principal. El tiempo real de reproducción de video puede variar según la conexión de red, la configuración, el formato del archivo de video, el brillo de la pantalla, el estado de la batería y muchos otros factores.

12 La función Now Brief necesita el inicio de sesión en la Cuenta Samsung. Las funciones y características disponibles pueden variar según el país, la región, el idioma, el modelo de dispositivo y las aplicaciones. Algunas funciones pueden requerir conexión a la red. El contenido de los resúmenes personalizados se proporciona únicamente en función de la información personal a la que el usuario ha dado su consentimiento. La precisión de los resultados generados no está garantizada.

13 La función Automation está disponible en EE. UU. y Corea, y es compatible con inglés (EE. UU.) y coreano. La lista de idiomas y regiones compatibles se ampliará aún más a lo largo de este año. La disponibilidad puede variar según el país, la región o el idioma.

14 Los resultados pueden variar según las condiciones de iluminación y/o de captura, incluidas situaciones con múltiples sujetos, falta de enfoque o sujetos en movimiento. El efecto AI Bokeh está disponible únicamente en el modo Retrato. Las fotos con AI Bokeh están disponibles actualmente con resolución de 12 MP.

15 La función Now Nudge necesita el inicio de sesión en una Cuenta Samsung. Las funciones y características disponibles pueden variar según el país, la región y el idioma. Los mensajes de texto están disponibles con Samsung Messages y ciertas aplicaciones de mensajería de terceros, incluidos Google Messages y Google Chat. Las aplicaciones compatibles con la vista dividida pueden variar. Compartir fotos en Now Nudge funciona analizando el contenido de imágenes disponible. No se garantiza la exactitud de los resultados.

16 Personal Data Engine (PDE) funciona con la condición de que el menú Personal Data Intelligence esté activado. Los datos analizados se eliminarán una vez que se desactive el menú Personal Data Intelligence. PDE reconoce determinados idiomas y ciertos acentos/dialectos, incluidos, entre otros, el árabe, chino (simplificado), neerlandés, inglés, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, rumano, ruso, español, sueco, tailandés, turco y vietnamita. PDE actualmente analiza las aplicaciones nativas de Samsung y las notificaciones de aplicaciones compatibles. KEEP está disponible en smartphones y tablets Galaxy con One UI 8 o versiones posteriores.

17La función AI Assistant Activity proporciona visibilidad sobre las actividades de los agentes que cumplen los requisitos. La disponibilidad de agentes y actividades puede variar según el mercado, el modelo y la versión del sistema operativo.

18 Disponible exclusivamente en Samsung.com.

19 La disponibilidad del color puede variar en función del país o el operador.

20 Gemini es marca comercial de Google LLC. Se aplican términos y condiciones. Al suscribirte, aceptas los términos de Google One, los créditos de IA y las ofertas. La oferta finaliza el 1 de agosto de 2027 a las 23:59 (hora del Pacífico). Solo disponible para mayores de 18 años. A menos que se cancele con antelación, Google One cobrará $ 19,99/mes una vez finalizado el período de prueba. Cancela cuando quieras. La devolución del dispositivo adquirido puede conllevar la cancelación de la suscripción. Consulta los términos y condiciones completos en https://one.google.com/offer/terms-and-conditions/samsung-flipfold8-6month-trial

21 Las transferencias por cable desde dispositivos Android™ requieren que el dispositivo receptor tenga Android™ 6.0 o posterior, y que el dispositivo emisor también cuente con Android™ 6.0 o posterior. Las transferencias pueden completarse sin cable mediante una conexión inalámbrica. Para conexiones inalámbricas, tanto el dispositivo receptor como el emisor deben contar con Android™ 6.0 o posterior. Abre Smart Switch Mobile desde "Ajustes" en el dispositivo Galaxy receptor o descarga la aplicación Smart Switch Mobile desde Galaxy Store. Los datos, contenidos y aplicaciones disponibles para transferencia pueden variar según el método de transmisión. Las transferencias por cable desde iOS requieren que el dispositivo receptor tenga Android™ 17 o posterior y One UI 9 o posterior, y que el dispositivo emisor tenga iOS 26.6 o posterior. Las transferencias pueden completarse sin cable mediante una conexión inalámbrica. Para conexiones inalámbricas, tanto el dispositivo receptor como el emisor deben contar con Android™ 17 o posterior y iOS 26.6 o posterior. La disponibilidad de la transferencia de eSIM puede variar según el operador. Puedes consultar una lista detallada de operadores disponibles en https://samsung.com/esim-support.

22 La función Quick Share entre dispositivos Galaxy está disponible en los siguientes sistemas operativos: smartphones y tablets con Android OS versión 10.0 (Q) y One UI 2.1 o superior, y Galaxy Books lanzados en 2020 o posteriores. Requiere Samsung Account y conexión Wi-Fi y Bluetooth. Para compartir con dispositivos Apple, se requiere un dispositivo Galaxy con la versión de la aplicación Quick Share 13.8.51.27 o posterior y Google Play services versión 26.11.xx o posterior. A partir de julio de 2026, la función "Compartir con dispositivos Apple" (Share with Apple devices) es compatible con la serie Galaxy S26, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, y se ampliará a modelos emblemáticos seleccionados en el futuro. La serie Galaxy S26 requiere una actualización de software. La disponibilidad está sujeta a cambios. La compatibilidad es soportada únicamente por Google. Los dispositivos deben estar dentro del rango de Bluetooth. AirDrop® es marca registrada de Apple Inc. El teléfono puede desconectarse temporalmente de redes Wi-Fi al buscar o compartir con dispositivos iOS. El teléfono puede desconectarse temporalmente de redes Wi-Fi al buscar o compartir con dispositivos Apple.

23 Se aplican términos y condiciones. La cobertura, tipo de servicio y detalles de promoción de Samsung Care+ pueden variar según el país/región y pueden aplicarse deducibles (cuota de servicio). Para poder beneficiarse de la promoción Samsung Care+, puede ser necesario registrarse. Para obtener información detallada sobre Samsung Care+, visita https://www.samsung.com/samsung-care-plus/. Atención en el país y en el extranjero: cuando necesites servicios de Samsung Care+ durante tu viaje, comunícate previamente con el centro de atención al cliente local del país o región que estés visitando para confirmar la disponibilidad de Samsung Care+.

FUENTE Samsung Mexico