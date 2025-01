PLANIGRUPO CIERRA EL EJERCICIO 2024 CON CRECIMIENTOS DE DOBLE DÍGITO EN NOI Y EBITDA, ASÍ COMO UN FORTALECIDO PORTAFOLIO

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. y subsidiarias ("PLANIGRUPO" o PLANI.MX) (BMV: PLANI), empresa desarrolladora, operadora y propietaria de centros comerciales, completamente integrada, con más de 48 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales, presentó sus resultados correspondientes al 4T y ejercicio completo 2024*, destacando que este es el primer trimestre completo en el que consolida las operaciones de las 9 propiedades adquiridas en el 3T24.

Lo anterior, aunado, al acuerdo alcanzado para la administración de otra plaza comercial, ubicada en Cuernavaca, Morelos, contribuyó a que el ABR de los inmuebles propios y administrados aumentara 3.5% durante el año, pasando de 780,000 m² en 2023 a 807,105 m² en 2024.

Ante este contexto, los Ingresos Totales Netos del 4T24 crecieron 38.7%, alcanzando los MXN$480.3 millones, impulsados, también, por un mayor nivel de ocupación (+40 pbs. AsA) y renta promedio (+6.3% AsA). Asimismo, durante el trimestre, el NOI y EBITDA se incrementaron 36.0% AsA y 39.7% AsA, totalizando MXN$398.7 millones y MXN$318.0 millones, respectivamente. El margen NOI del 4T24 se ubicó en 83% (-1.7 pp. contra el 4T23); mientras que el margen EBITDA del trimestre fue de 66.2%, (+50 pbs. AsA).

Durante el ejercicio 2024, los Ingresos Totales Netos sumaron MXN$1,594.4 millones, incrementándose 16.1% contra el 2023. A la par, el NOI ascendió a MXN$1,317.6 millones en 2024, creciendo 15.5% AsA, y registrando un margen de 82.64% (-0.4 pp. AsA); mientras que el EBITDA de 2024 alcanzó los MXN$1,036.6 millones (+18.4% AsA), con un margen de 65.0% +1.3 pp. AsA).

Con relación a la deuda, esta incrementó 30.5% AsA, totalizando MXN$6,642.0 millones, debido principalmente a la consolidación de las plazas adquiridas en el 3T24, pero manteniendo un nivel equilibrado de deuda a activos totales; No obstante, el LTV se ubicó en 33.9%, reflejando una variación de -90 pbs. vs. el cierre de 2023 y de -340 pbs. contra el 3T24. Cabe mencionar que más del 56.9% de la deuda está a tasa fija o variable con cobertura de tasa de interés, y el resto en proceso de cubrirla, alineado con la política de limitar los riesgos inherentes a fluctuaciones de mercado.

Al 31 de diciembre de 2024, el 26% de la deuda total se contrató a tasa fija y del restante 74% que se contrató a tasa variable, el 71.5% tiene contrato de cobertura de tasa, por lo que la exposición a tasa variable al cierre del año fue de solo el 2.5%.

En su mensaje a inversionistas, Ricardo Arce, Director General de PLANIGRUPO, comentó: "Los resultados del 4T24, además de permitirnos consolidar la tracción registrada durante el año, demuestran la efectividad de nuestro revitalizado plan de negocios, el cual se enfoca mayormente a un crecimiento sostenible y rentable, vía el apuntalamiento orgánico de la operación y el mejor aprovechamiento de activos existentes, así como a la adquisición acreciente de nuevas propiedades o portafolios.

El pasado 26 de noviembre de 2024, lanzamos una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por Grupo Acosta Verde, empresa desarrolladora, propietaria y administradora de 18 centros comerciales ubicados en mercados estratégicos para nuestra operación. Esta acción está alineada con nuestro plan de negocios y, además, aportará valor tanto a nuestros accionistas como a otros grupos de interés. Al momento de la publicación de este reporte, la oferta sigue vigente.

En este sentido, estamos convencidos de que la continuidad de nuestra estrategia, aunada, a un entorno de menor inflación y tasas de interés, así como nuestro compromiso al seguimiento de un sólido marco ASG, nos permitirá seguir fortaleciendo nuestra posición financiera".

*Cifras incluyen 34 centros comerciales al 100%, Macroplaza Insurgentes al 40% de participación y Paseo Puebla al 70% de participación.

Acerca de PLANIGRUPO:

PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. de C.V. es una empresa desarrolladora completamente integrada, propietaria y operadora con más de 48 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México. Actualmente operamos 37 centros comerciales ubicados en 19 entidades federativas en México. Para más información visite: https://www.planigrupo.com.mx/.

Declaraciones a Futuro

Este comunicado puede contener ciertas declaraciones a futuro que se basan en las expectativas actuales de la administración de PLANIGRUPO y ciertas asunciones respecto a nuestro negocio, la economía, acciones de los reguladores y otras condiciones futuras. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias, que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera del control de PLANIGRUPO. Por lo tanto, no se debe de apoyar en las mismas. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son claramente de naturaleza histórica son declaraciones a futuro y la palabra planear y expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en información actualmente disponible para PLANIGRUPO a esta fecha. PLANIGRUPO no tiene ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Información adicional:

Adrián Araujo González

+52 55 9977 0870 Ext. 138

[email protected]

